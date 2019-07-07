Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Cler написав:и прежде чем писать ерунду про банковскую тайну
Вот и не пишите ерунду. Сам факт наличия счетов уже является банковской тайной, но для публичных персон, подавших декларации, это уже не актуальною. Но данные о проводимых операциях, датах их проведения, суммах - однозначно является банковской тайной
в данном случае информацию публикует не работник банка, то каким образом вы его будете привлекать за раскрытие банковской тайны?...
В данном случае уже есть основания для расследования, кто из сотрудников банка допустил разглашение и оценка действий журналиста, сознательно нарушающего закон и разглашающего полученную информацию, являюющуюся банковской тайной
Faceless написав:В данном случае уже есть основания для расследования, кто из сотрудников банка допустил разглашение и оценка действий журналиста, сознательно нарушающего закон и разглашающего полученную информацию, являюющуюся банковской тайной
Раз уж информацию разгласили, тут много любителей безналичных расчетов, на хрена человеку 340 килограммов наличных зеленых соток ? У меня нет здравых мыслей, кроме как использование в качестве черного нала на предвыборную компанию.
Faceless написав:В данном случае уже есть основания для расследования, кто из сотрудников банка допустил разглашение и оценка действий журналиста, сознательно нарушающего закон и разглашающего полученную информацию, являюющуюся банковской тайной
Раз уж информацию разгласили, тут много любителей безналичных расчетов, на хрена человеку 340 килограммов наличных зеленых соток ? У меня нет здравых мыслей, кроме как использование в качестве черного нала на предвыборную компанию.
Тут, как минимум, еще нужно допустить, что это не банальное вранье. А нахрена миллиардеру снимать наличные деньги в валюте - это, в общем-то, его личное дело.
Faceless написав:В данном случае уже есть основания для расследования, кто из сотрудников банка допустил разглашение и оценка действий журналиста, сознательно нарушающего закон и разглашающего полученную информацию, являюющуюся банковской тайной
Раз уж информацию разгласили, тут много любителей безналичных расчетов, на хрена человеку 340 килограммов наличных зеленых соток ? У меня нет здравых мыслей, кроме как использование в качестве черного нала на предвыборную компанию.
Тут, как минимум, еще нужно допустить, что это не банальное вранье. А нахрена миллиардеру снимать наличные деньги в валюте - это, в общем-то, его личное дело.
Вы путаете очевидную вещь, куда миллиардеру девать это его личное дело, но вот для публичного политика такие вещи дело не личное, тем в более в момент предвыборной компании. Порошенко уже доездился на Мальдивы с его личным делом и падением рейтинга из-за этого.
Насчет вранья, даже смешно, никто не опровергал эти факты, это раз, во вторых, Портнов не дурак.