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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3456345734583459

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 173
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:59

  Faceless написав:В данном случае уже есть основания для расследования, кто из сотрудников банка допустил разглашение и оценка действий журналиста, сознательно нарушающего закон и разглашающего полученную информацию, являюющуюся банковской тайной

Вы ошибаетесь, Портнов не журналист:
Діяльність - політик, юрист, адвокат
Alma mater - Східноукраїнський державний університет
Науковий ступінь - доктор юридичних наук[d] і кандидат економічних наук
Заклад - Київський національний університет імені Тараса Шевченка

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D0%BA)
поэтому в законах он обязан разбираться и отличать законные действия от незаконных.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 19:10

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Мизантрóп
я думаю 2-4 %

Не знаю, сколько он наберет, но откусит от Зе и Голоса

Скорее от Зе откусит , у Голоса немного другой электорат
Живите своим умом!
zzzzzz
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