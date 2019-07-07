Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:В данном случае уже есть основания для расследования, кто из сотрудников банка допустил разглашение и оценка действий журналиста, сознательно нарушающего закон и разглашающего полученную информацию, являюющуюся банковской тайной
Вы ошибаетесь, Портнов не журналист:
Діяльність - політик, юрист, адвокат Alma mater - Східноукраїнський державний університет Науковий ступінь - доктор юридичних наук[d] і кандидат економічних наук Заклад - Київський національний університет імені Тараса Шевченка