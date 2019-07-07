Додано: Нед 07 лип, 2019 19:54

Видео визита Зеленского на Закарпатскую таможню. Первое впечатление вроде ничего так. Но не будет ли это все для телекамеры, а все останется по старому.Нач.таможни резко уйдут на больничку, заявы на увольнение по собственному писать откажутся, ну а если их уволят то через суды востановятся.Далее. Очень удивил разговор с Бакановым, а Департамент "К" СБУ что, уже не будут расформировывать ? Вся контрабанда лежит под этим департаментом.Еще жаль что Зеленский не спросил у Власова как там его "Бастион" поживает, ага, судя по падению доходов от таможни в июне "Бастион" здох при рождении и уже пошел трупный запах. Ну вообщем посмотрим, благо что есть оперативные данные по доходам за каждый день от Держказначейства.[0]=68