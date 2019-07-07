Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:В данном случае уже есть основания для расследования, кто из сотрудников банка допустил разглашение и оценка действий журналиста, сознательно нарушающего закон и разглашающего полученную информацию, являюющуюся банковской тайной
Вы ошибаетесь, Портнов не журналист:
Діяльність - політик, юрист, адвокат Alma mater - Східноукраїнський державний університет Науковий ступінь - доктор юридичних наук[d] і кандидат економічних наук Заклад - Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Абсолютно так. Рейтинг Голос+ПЕС= результаты голосования в первом туре за Порошенко.
Но Вакарчук пугает своей пустотой, которую он проявил на ток-шоу, я на него смотрел и думал, что в действительности этот человек кандидат наук, ни быстроты реакции в ответах на вопросы, ни примитивных знаний и жизненного опыта, заезженные штампы плюс оголтелые популистические фразы. Кто то отреагировал в соцсетях - пустой как барабан.
Абсолютно так. Рейтинг Голос+ПЕС= результаты голосования в первом туре за Порошенко.
Но Вакарчук пугает своей пустотой, которую он проявил на ток-шоу, я на него смотрел и думал, что в действительности этот человек кандидат наук, ни быстроты реакции в ответах на вопросы, ни примитивных знаний и жизненного опыта, заезженные штампы плюс оголтелые популистические фразы. Кто то отреагировал в соцсетях - пустой как барабан.
да, политика, видимо, - не его.... на сцене, хотя я слабо знаком с его творчеством, и в политике - совершенно разные люди.
Не в самом Порохе, конечно, а "только" в результатах его деятельности Идейно они все еще с ним. Армовир - наше все А Славик - именно тот, кто олицетворяет сегодня армовир, но (пока еще) не замазан в коррупции и не в ответе за происходящее в стране
Видео визита Зеленского на Закарпатскую таможню. Первое впечатление вроде ничего так. Но не будет ли это все для телекамеры, а все останется по старому. Нач.таможни резко уйдут на больничку, заявы на увольнение по собственному писать откажутся, ну а если их уволят то через суды востановятся.
Далее. Очень удивил разговор с Бакановым, а Департамент "К" СБУ что, уже не будут расформировывать ? Вся контрабанда лежит под этим департаментом.
Еще жаль что Зеленский не спросил у Власова как там его "Бастион" поживает, ага, судя по падению доходов от таможни в июне "Бастион" здох при рождении и уже пошел трупный запах. Ну вообщем посмотрим, благо что есть оперативные данные по доходам за каждый день от Держказначейства.
zРадио написав:Но на Миротворце ведь он не за это, правда? А что касается приведенных вами высказываний - однозначно, это мерзость. Еще одно подтверждение того, что музыкантам не стоит лезть в политику (как и боксерам, актерам, комикам и т.д.)
и это говорит тот, кто за Зеленского тут агитировал. Мне вот интересно. Была голосовалка по выборам Президента Украины, за Зеленского было много голосов. Как и за Порошенко. Тогда ещё много писали, что за Порошенко были накрутки голосов. Но прошло немного времени, и ... многие из здесь пишущих начали писать, мол, за ЗЕ! не голосовали. Так с какой стороны накрутки были, а ? Я ответ знаю, но любители ЗЕ! будут всё отрицать. У них деформация, как у ментов или кгбешников. Пока сам не признает враньё, считает, что он прав. Хотя факты говорят о вранье.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой