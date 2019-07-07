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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3457345834593460>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 173
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:59

  Faceless написав:В данном случае уже есть основания для расследования, кто из сотрудников банка допустил разглашение и оценка действий журналиста, сознательно нарушающего закон и разглашающего полученную информацию, являюющуюся банковской тайной

Вы ошибаетесь, Портнов не журналист:
Діяльність - політик, юрист, адвокат
Alma mater - Східноукраїнський державний університет
Науковий ступінь - доктор юридичних наук[d] і кандидат економічних наук
Заклад - Київський національний університет імені Тараса Шевченка

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D0%BA)
поэтому в законах он обязан разбираться и отличать законные действия от незаконных.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 19:10

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Мизантрóп
я думаю 2-4 %

Не знаю, сколько он наберет, но откусит от Зе и Голоса

Скорее от Зе откусит , у Голоса немного другой электорат
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 19:24

  zzzzzz написав: у Голоса немного другой электорат

порохофилы, разочаровавшиеся в порохе? :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 19:30

  19yuriy91 написав:
  zzzzzz написав: у Голоса немного другой электорат

порохофилы, разочаровавшиеся в порохе? :mrgreen:


Абсолютно так. Рейтинг Голос+ПЕС= результаты голосования в первом туре за Порошенко.

Но Вакарчук пугает своей пустотой, которую он проявил на ток-шоу, я на него смотрел и думал, что в действительности этот человек кандидат наук, ни быстроты реакции в ответах на вопросы, ни примитивных знаний и жизненного опыта, заезженные штампы плюс оголтелые популистические фразы. Кто то отреагировал в соцсетях - пустой как барабан.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 19:39

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:
  zzzzzz написав: у Голоса немного другой электорат

порохофилы, разочаровавшиеся в порохе? :mrgreen:


Абсолютно так. Рейтинг Голос+ПЕС= результаты голосования в первом туре за Порошенко.

Но Вакарчук пугает своей пустотой, которую он проявил на ток-шоу, я на него смотрел и думал, что в действительности этот человек кандидат наук, ни быстроты реакции в ответах на вопросы, ни примитивных знаний и жизненного опыта, заезженные штампы плюс оголтелые популистические фразы. Кто то отреагировал в соцсетях - пустой как барабан.


да, политика, видимо, - не его....
на сцене, хотя я слабо знаком с его творчеством, и в политике - совершенно разные люди.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 19:43

  19yuriy91 написав:
  zzzzzz написав: у Голоса немного другой электорат

порохофилы, разочаровавшиеся в порохе? :mrgreen:


Не в самом Порохе, конечно, а "только" в результатах его деятельности :mrgreen: Идейно они все еще с ним. Армовир - наше все :mrgreen: А Славик - именно тот, кто олицетворяет сегодня армовир, но (пока еще) не замазан в коррупции и не в ответе за происходящее в стране
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 19:54

Видео визита Зеленского на Закарпатскую таможню. Первое впечатление вроде ничего так. Но не будет ли это все для телекамеры, а все останется по старому.
Нач.таможни резко уйдут на больничку, заявы на увольнение по собственному писать откажутся, ну а если их уволят то через суды востановятся.

Далее. Очень удивил разговор с Бакановым, а Департамент "К" СБУ что, уже не будут расформировывать ? Вся контрабанда лежит под этим департаментом.

Еще жаль что Зеленский не спросил у Власова как там его "Бастион" поживает, ага, судя по падению доходов от таможни в июне "Бастион" здох при рождении и уже пошел трупный запах. Ну вообщем посмотрим, благо что есть оперативные данные по доходам за каждый день от Держказначейства.

https://www.facebook.com/president.gov. ... 3/?__xts__[0]=68
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:07

  zРадио написав:Но на Миротворце ведь он не за это, правда? А что касается приведенных вами высказываний - однозначно, это мерзость. Еще одно подтверждение того, что музыкантам не стоит лезть в политику (как и боксерам, актерам, комикам и т.д.)

и это говорит тот, кто за Зеленского тут агитировал.
Мне вот интересно. Была голосовалка по выборам Президента Украины, за Зеленского было много голосов. Как и за Порошенко. Тогда ещё много писали, что за Порошенко были накрутки голосов.
Но прошло немного времени, и ... многие из здесь пишущих начали писать, мол, за ЗЕ! не голосовали.
Так с какой стороны накрутки были, а ? :)
Я ответ знаю, но любители ЗЕ! будут всё отрицать.
У них деформация, как у ментов или кгбешников. Пока сам не признает враньё, считает, что он прав. Хотя факты говорят о вранье.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:10

Re: Політичні дискусії

Финмониторинг приватбанка начал вычислять денежные переводы "порохоботам".
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:10

  yanyura написав:поэтому в законах он обязан разбираться и отличать законные действия от незаконных.

Обязан и разбирается - это разные вещи.
Здесь имеет место быть лютая ненависть, когда на законы ложится тот прибор, которым нынешний президент сыграл на рояле.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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