Премьер-министр Молдовы Майя Санду в ближайшее время посетит с официальными визитами Украину и Германию.



Об этом Санду написала сегодня в Фейсбуке.



Согласно сообщению, она посетит Киев 11 июля по приглашению президента Владимира Зеленского.



«Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в столь сжатые сроки.



У Молдовы и Украины есть схожие проблемы, в особенности в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на решение проблем граждан», — написала премьер-министр.



Она отметила, что обе страны ориентированы на европейскую интеграцию, и подчеркнула, что тесное сотрудничество Молдовы и Украины скажется благоприятно «и на безопасности в регионе, и на жизни граждан обеих стран».



Напомню, в конце прошлого месяца премьер-министр Молдовы обвинила экс-президента Порошенко в контрабанде и поддержке сепаратистов Приднестровья.



После чего юрист Андрей Портнов предложил Молдове помощь в расследовании преступлений Порошенко.