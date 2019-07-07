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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3458345934603461>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 173
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:11

Оранжевый-хит сезона
Уня, выпей ещё 100 грамм и иди спать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:19

Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия

Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

https://news.liga.net/politics/news/kan ... oKbr92cLcc

надо бы лицензии лишать....
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:22

Обвинившая Порошенко в преступлениях премьер-министр Молдовы скоро по приглашению Зеленского посетит Киев
Премьер-министр Молдовы Майя Санду в ближайшее время посетит с официальными визитами Украину и Германию.

Об этом Санду написала сегодня в Фейсбуке.

Согласно сообщению, она посетит Киев 11 июля по приглашению президента Владимира Зеленского.

«Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в столь сжатые сроки.

У Молдовы и Украины есть схожие проблемы, в особенности в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на решение проблем граждан», — написала премьер-министр.

Она отметила, что обе страны ориентированы на европейскую интеграцию, и подчеркнула, что тесное сотрудничество Молдовы и Украины скажется благоприятно «и на безопасности в регионе, и на жизни граждан обеих стран».

Напомню, в конце прошлого месяца премьер-министр Молдовы обвинила экс-президента Порошенко в контрабанде и поддержке сепаратистов Приднестровья.

После чего юрист Андрей Портнов предложил Молдове помощь в расследовании преступлений Порошенко.

https://bit.ly/2JGXZWz
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:39

Re: Політичні дискусії

  Cler написав:имеете против Роджера Уотерса

Неужто кто–то реально в здравом уме может поставить на одну планку Уотерса и, например, Зеленского? Вакарчука? Или, это уже совсем дикость, Порошенко?
Я уж не говорю о том, что Уотерс вообще, наверное, про таких персонажей в этой Вселенной не в курсе :) Про администрацию миротворца и говорить не приходится – воши на теле Земли..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:53

  19yuriy91 написав:Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия

Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

https://news.liga.net/politics/news/kan ... oKbr92cLcc

надо бы лицензии лишать....

а как вы хотите нормализировать отношения без общения между странами?...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:55

  fokus написав:
  Cler написав:имеете против Роджера Уотерса

Неужто кто–то реально в здравом уме может поставить на одну планку Уотерса и, например, Зеленского? Вакарчука? Или, это уже совсем дикость, Порошенко?
Я уж не говорю о том, что Уотерс вообще, наверное, про таких персонажей в этой Вселенной не в курсе :) Про администрацию миротворца и говорить не приходится – воши на теле Земли..

странно сто от паразитов/вошей никто не избавляется, а пора бы уже...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:06

  Cler написав:
  19yuriy91 написав:Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия

Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

https://news.liga.net/politics/news/kan ... oKbr92cLcc

надо бы лицензии лишать....

а как вы хотите нормализировать отношения без общения между странами?...


думаете это может способствовать нормализации?
она зависит от киселя-соловья, или от единственного и неповторимого? :mrgreen:
и что вабще означает нормализация?
как ни в чём не бывало?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:22

  Cler написав:
  19yuriy91 написав:Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия

Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

https://news.liga.net/politics/news/kan ... oKbr92cLcc

надо бы лицензии лишать....

а как вы хотите нормализировать отношения без общения между странами?...

может для начала они заберут своих "отпускников" и перестанут забрасывать туда караванами оружие? и вообще отдадут все что заграбастали.
музы молчат когда говорят пушки
или сделаем вид что ничего не было?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:33

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 За життя Виктора Медведчука пропагандистский государственный телеканал Россия24 задвинет завтра в 10:00 репортаж с Наилей Аскер-заде
http://www.vsetv.com/schedule_channel_3 ... 07-08.html
надо анализировать
http://russnov.ru/dejstvuyushhie-lica-s ... 7-07-2019/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:39

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  Cler написав:
  19yuriy91 написав:Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия

Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

https://news.liga.net/politics/news/kan ... oKbr92cLcc

надо бы лицензии лишать....

а как вы хотите нормализировать отношения без общения между странами?...

может для начала они заберут своих "отпускников" и перестанут забрасывать туда караванами оружие? и вообще отдадут все что заграбастали.
музы молчат когда говорят пушки
или сделаем вид что ничего не было?



Власти Соединенных Штатов Америки обратились к своим коллегам с Украины с призывом быть готовыми к принятию непростых решений, таких как, в частности, предоставление Донбассу особого статуса и амнистии сепаратистов, пишут «Украинские новости». Как информирует replyua.net, об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по украинским вопросам Курт Волкер.

В частности, по мнению американского дипломата, Украина должна пойти на сложные шаги для возврата Донбасса, то есть предоставить этим территориям статус особого региона и объявить частичную амнистию сепаратистов. Спецпредставитель США подчеркнул: «Украине нужно быть готовой сделать это».
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