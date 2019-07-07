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Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия
Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Обвинившая Порошенко в преступлениях премьер-министр Молдовы скоро по приглашению Зеленского посетит Киев
Премьер-министр Молдовы Майя Санду в ближайшее время посетит с официальными визитами Украину и Германию.
Об этом Санду написала сегодня в Фейсбуке.
Согласно сообщению, она посетит Киев 11 июля по приглашению президента Владимира Зеленского.
«Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в столь сжатые сроки.
У Молдовы и Украины есть схожие проблемы, в особенности в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на решение проблем граждан», — написала премьер-министр.
Она отметила, что обе страны ориентированы на европейскую интеграцию, и подчеркнула, что тесное сотрудничество Молдовы и Украины скажется благоприятно «и на безопасности в регионе, и на жизни граждан обеих стран».
Напомню, в конце прошлого месяца премьер-министр Молдовы обвинила экс-президента Порошенко в контрабанде и поддержке сепаратистов Приднестровья.
После чего юрист Андрей Портнов предложил Молдове помощь в расследовании преступлений Порошенко.
Неужто кто–то реально в здравом уме может поставить на одну планку Уотерса и, например, Зеленского? Вакарчука? Или, это уже совсем дикость, Порошенко? Я уж не говорю о том, что Уотерс вообще, наверное, про таких персонажей в этой Вселенной не в курсе Про администрацию миротворца и говорить не приходится – воши на теле Земли..
19yuriy91 написав:Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия
Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Неужто кто–то реально в здравом уме может поставить на одну планку Уотерса и, например, Зеленского? Вакарчука? Или, это уже совсем дикость, Порошенко? Я уж не говорю о том, что Уотерс вообще, наверное, про таких персонажей в этой Вселенной не в курсе Про администрацию миротворца и говорить не приходится – воши на теле Земли..
странно сто от паразитов/вошей никто не избавляется, а пора бы уже...
19yuriy91 написав:Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия
Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
19yuriy91 написав:Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия
Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
а как вы хотите нормализировать отношения без общения между странами?...
может для начала они заберут своих "отпускников" и перестанут забрасывать туда караванами оружие? и вообще отдадут все что заграбастали. музы молчат когда говорят пушки или сделаем вид что ничего не было?
19yuriy91 написав:Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия
Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
а как вы хотите нормализировать отношения без общения между странами?...
может для начала они заберут своих "отпускников" и перестанут забрасывать туда караванами оружие? и вообще отдадут все что заграбастали. музы молчат когда говорят пушки или сделаем вид что ничего не было?
Власти Соединенных Штатов Америки обратились к своим коллегам с Украины с призывом быть готовыми к принятию непростых решений, таких как, в частности, предоставление Донбассу особого статуса и амнистии сепаратистов, пишут «Украинские новости». Как информирует replyua.net, об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по украинским вопросам Курт Волкер.
В частности, по мнению американского дипломата, Украина должна пойти на сложные шаги для возврата Донбасса, то есть предоставить этим территориям статус особого региона и объявить частичную амнистию сепаратистов. Спецпредставитель США подчеркнул: «Украине нужно быть готовой сделать это».