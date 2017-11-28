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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3458345934603461 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 173 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 27% 46 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 5% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 10 Всього голосів : 173 Додано: Нед 07 лип, 2019 21:56 freeze написав: Власти Соединенных Штатов Америки обратились к своим коллегам с Украины с призывом быть готовыми к принятию непростых решений, таких как, в частности, предоставление Донбассу особого статуса и амнистии сепаратистов, пишут «Украинские новости». Как информирует replyua.net, об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по украинским вопросам Курт Волкер.



В частности, по мнению американского дипломата, Украина должна пойти на сложные шаги для возврата Донбасса, то есть предоставить этим территориям статус особого региона и объявить частичную амнистию сепаратистов. Спецпредставитель США подчеркнул: «Украине нужно быть готовой сделать это». Власти Соединенных Штатов Америки обратились к своим коллегам с Украины с призывом быть готовыми к принятию непростых решений, таких как, в частности, предоставление Донбассу особого статуса и амнистии сепаратистов, пишут «Украинские новости». Как информирует replyua.net, об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по украинским вопросам Курт Волкер.В частности, по мнению американского дипломата, Украина должна пойти на сложные шаги для возврата Донбасса, то есть предоставить этим территориям статус особого региона и объявить частичную амнистию сепаратистов. Спецпредставитель США подчеркнул: «Украине нужно быть готовой сделать это».

хотелось бы увидеть ссылку на эту джинсу. за какой век она?

так как амнистию и так предоставляют. тем кто не совершал тяжких преступлений.

а по поводу особого статуса - это вызовет цепную не предсказуемую реакцию если там дать что то большее чем положено по модной сейчас децентрализации.

а тоже тогда хочу особый статус своим 10 соткам. хотелось бы увидеть ссылку на эту джинсу. за какой век она?так как амнистию и так предоставляют. тем кто не совершал тяжких преступлений.а по поводу особого статуса - это вызовет цепную не предсказуемую реакцию если там дать что то большее чем положено по модной сейчас децентрализации.а тоже тогда хочу особый статус своим 10 соткам. mephala Повідомлень: 4837 З нами з: 07.04.14 Подякував: 57 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2019 21:58 fokus написав: Cler написав: имеете против Роджера Уотерса имеете против Роджера Уотерса

Неужто кто–то реально в здравом уме может поставить на одну планку Уотерса и, например, Зеленского? Вакарчука? Или, это уже совсем дикость, Порошенко?

Я уж не говорю о том, что Уотерс вообще, наверное, про таких персонажей в этой Вселенной не в курсе Про администрацию миротворца и говорить не приходится – воши на теле Земли.. Неужто кто–то реально в здравом уме может поставить на одну планку Уотерса и, например, Зеленского? Вакарчука? Или, это уже совсем дикость, Порошенко?Я уж не говорю о том, что Уотерс вообще, наверное, про таких персонажей в этой Вселенной не в курсеПро администрацию миротворца и говорить не приходится – воши на теле Земли..



Уотерс смотрит на Вакарчука, как на 5-ю струну своей 2-й запасной концертной бас-гитары



PS: это что касается музыки, а в политику им обоим лучше не лезть Уотерс смотрит на Вакарчука, как на 5-ю струну своей 2-й запасной концертной бас-гитарыPS: это что касается музыки, а в политику им обоим лучше не лезть zРадио

Повідомлень: 2864 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1721 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2019 22:15 mephala написав: хотелось бы увидеть ссылку на эту джинсу. за какой век она? хотелось бы увидеть ссылку на эту джинсу. за какой век она?



28 ноября 2017 года

Думаете Волкер настолько изменился и пришел к убеждению, что сначала Путин полностью отказывается от ОРДЛО, выводит всех командировочных, затем Волкер будет просить выполнить украинскую часть минских соглашений? 28 ноября 2017 годаДумаете Волкер настолько изменился и пришел к убеждению, что сначала Путин полностью отказывается от ОРДЛО, выводит всех командировочных, затем Волкер будет просить выполнить украинскую часть минских соглашений? freeze 4 Повідомлень: 12123 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5233 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2019 22:23 vitaliian написав: https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/2603189903058767/

миха проводит ревизию харьковских подвалов... как будто в манхэттене таких подвалов нет. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/2603189903058767/миха проводит ревизию харьковских подвалов... как будто в манхэттене таких подвалов нет.

До сих пор не понимаю - зачем Порох приволок в Украину этого многократно сбитого летчика? До сих пор не понимаю - зачем Порох приволок в Украину этого многократно сбитого летчика? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16040 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1514 раз. Подякували: 2481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2019 22:38 Starikan написав: vitaliian написав: https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/2603189903058767/

миха проводит ревизию харьковских подвалов... как будто в манхэттене таких подвалов нет. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/2603189903058767/миха проводит ревизию харьковских подвалов... как будто в манхэттене таких подвалов нет.

До сих пор не понимаю - зачем Порох приволок в Украину этого многократно сбитого летчика? До сих пор не понимаю - зачем Порох приволок в Украину этого многократно сбитого летчика?



Порох захотел дешевого пиара на громком имени реформатора Саакашвили.

Но Саакашвили оказался бОльшим реформатором, чем планировал Порох, и всё пошло на перекосяк. Порох захотел дешевого пиара на громком имени реформатора Саакашвили.Но Саакашвили оказался бОльшим реформатором, чем планировал Порох, и всё пошло на перекосяк. freeze 4 Повідомлень: 12123 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5233 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2019 22:39 freeze написав: mephala написав: хотелось бы увидеть ссылку на эту джинсу. за какой век она? хотелось бы увидеть ссылку на эту джинсу. за какой век она?



28 ноября 2017 года

Думаете Волкер настолько изменился и пришел к убеждению, что сначала Путин полностью отказывается от ОРДЛО, выводит всех командировочных, затем Волкер будет просить выполнить украинскую часть минских соглашений? 28 ноября 2017 годаДумаете Волкер настолько изменился и пришел к убеждению, что сначала Путин полностью отказывается от ОРДЛО, выводит всех командировочных, затем Волкер будет просить выполнить украинскую часть минских соглашений?

так а смысл было вытаскивать старый скелет?

сейчас уже все по другому может вертеться. он например развели войска чего раньше не было. так а смысл было вытаскивать старый скелет?сейчас уже все по другому может вертеться. он например развели войска чего раньше не было. mephala Повідомлень: 4837 З нами з: 07.04.14 Подякував: 57 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3458345934603461 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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