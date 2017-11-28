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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 07 лип, 2019 21:56
freeze написав:
Власти Соединенных Штатов Америки обратились к своим коллегам с Украины с призывом быть готовыми к принятию непростых решений, таких как, в частности, предоставление Донбассу особого статуса и амнистии сепаратистов, пишут «Украинские новости». Как информирует replyua.net, об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по украинским вопросам Курт Волкер.
В частности, по мнению американского дипломата, Украина должна пойти на сложные шаги для возврата Донбасса, то есть предоставить этим территориям статус особого региона и объявить частичную амнистию сепаратистов. Спецпредставитель США подчеркнул: «Украине нужно быть готовой сделать это».
хотелось бы увидеть ссылку на эту джинсу. за какой век она?
так как амнистию и так предоставляют. тем кто не совершал тяжких преступлений.
а по поводу особого статуса - это вызовет цепную не предсказуемую реакцию если там дать что то большее чем положено по модной сейчас децентрализации.
а тоже тогда хочу особый статус своим 10 соткам.
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mephala
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Додано: Нед 07 лип, 2019 21:58
fokus написав: Cler написав:
имеете против Роджера Уотерса
Неужто кто–то реально в здравом уме может поставить на одну планку Уотерса и, например, Зеленского? Вакарчука? Или, это уже совсем дикость, Порошенко?
Я уж не говорю о том, что Уотерс вообще, наверное, про таких персонажей в этой Вселенной не в курсе
Про администрацию миротворца и говорить не приходится – воши на теле Земли..
Уотерс смотрит на Вакарчука, как на 5-ю струну своей 2-й запасной концертной бас-гитары
PS: это что касается музыки, а в политику им обоим лучше не лезть
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Додано: Нед 07 лип, 2019 22:15
mephala написав:
хотелось бы увидеть ссылку на эту джинсу. за какой век она?
28 ноября 2017 года
Думаете Волкер настолько изменился и пришел к убеждению, что сначала Путин полностью отказывается от ОРДЛО, выводит всех командировочных, затем Волкер будет просить выполнить украинскую часть минских соглашений?
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Додано: Нед 07 лип, 2019 22:23
vitaliian написав:
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/2603189903058767/
миха проводит ревизию харьковских подвалов... как будто в манхэттене таких подвалов нет.
До сих пор не понимаю - зачем Порох приволок в Украину этого многократно сбитого летчика?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, innamax2008, Александр
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