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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 174
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
20%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
26%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:56

  freeze написав:Власти Соединенных Штатов Америки обратились к своим коллегам с Украины с призывом быть готовыми к принятию непростых решений, таких как, в частности, предоставление Донбассу особого статуса и амнистии сепаратистов, пишут «Украинские новости». Как информирует replyua.net, об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по украинским вопросам Курт Волкер.

В частности, по мнению американского дипломата, Украина должна пойти на сложные шаги для возврата Донбасса, то есть предоставить этим территориям статус особого региона и объявить частичную амнистию сепаратистов. Спецпредставитель США подчеркнул: «Украине нужно быть готовой сделать это».

хотелось бы увидеть ссылку на эту джинсу. за какой век она?
так как амнистию и так предоставляют. тем кто не совершал тяжких преступлений.
а по поводу особого статуса - это вызовет цепную не предсказуемую реакцию если там дать что то большее чем положено по модной сейчас децентрализации.
а тоже тогда хочу особый статус своим 10 соткам.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:58

  fokus написав:
  Cler написав:имеете против Роджера Уотерса

Неужто кто–то реально в здравом уме может поставить на одну планку Уотерса и, например, Зеленского? Вакарчука? Или, это уже совсем дикость, Порошенко?
Я уж не говорю о том, что Уотерс вообще, наверное, про таких персонажей в этой Вселенной не в курсе :) Про администрацию миротворца и говорить не приходится – воши на теле Земли..


Уотерс смотрит на Вакарчука, как на 5-ю струну своей 2-й запасной концертной бас-гитары :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PS: это что касается музыки, а в политику им обоим лучше не лезть
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:15

  mephala написав:хотелось бы увидеть ссылку на эту джинсу. за какой век она?


28 ноября 2017 года
Думаете Волкер настолько изменился и пришел к убеждению, что сначала Путин полностью отказывается от ОРДЛО, выводит всех командировочных, затем Волкер будет просить выполнить украинскую часть минских соглашений?
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:23

  vitaliian написав:https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/2603189903058767/
миха проводит ревизию харьковских подвалов... как будто в манхэттене таких подвалов нет.

До сих пор не понимаю - зачем Порох приволок в Украину этого многократно сбитого летчика?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:38

  Starikan написав:
  vitaliian написав:https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/2603189903058767/
миха проводит ревизию харьковских подвалов... как будто в манхэттене таких подвалов нет.

До сих пор не понимаю - зачем Порох приволок в Украину этого многократно сбитого летчика?


Порох захотел дешевого пиара на громком имени реформатора Саакашвили.
Но Саакашвили оказался бОльшим реформатором, чем планировал Порох, и всё пошло на перекосяк.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:39

  freeze написав:
  mephala написав:хотелось бы увидеть ссылку на эту джинсу. за какой век она?


28 ноября 2017 года
Думаете Волкер настолько изменился и пришел к убеждению, что сначала Путин полностью отказывается от ОРДЛО, выводит всех командировочных, затем Волкер будет просить выполнить украинскую часть минских соглашений?

так а смысл было вытаскивать старый скелет?
сейчас уже все по другому может вертеться. он например развели войска чего раньше не было.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:40

  19yuriy91 написав:Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия
Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
https://news.liga.net/politics/news/kan ... oKbr92cLcc
надо бы лицензии лишать....

Кстати, при Порохе вся эта шваль была тише воды, ниже травы. Да, оппозиция, всё такое, но была красная черта, за которую не переходили.
Не буду упоминать решение ПАСЕ - а то скажут, что "все это было решено 100500 лет назад, просто совпадение, что рашку восстановили при Зе".

Но народная любовь к мифическим голобородькам и ненависть к свинарчукам перевесили.

Правда, сам бедолага Зе здесь не при чем. Его просто ни во что не ставят.
Впрочем, Пороха тоже смяли его "бизнес-партнеры", как только почуяли, куда ветер подул.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:42

Ну аxyeнно же: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7764793287
Простые люди под руководством Димы Киселева поговорят о нашей "гражданской войне", о бандеровцах и самоопределении "народа Крыма". Зробили их разом!
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:54

Re: Політичні дискусії

73%, энджой: https://twitter.com/politkyxnya/status/ ... 22368?s=19
Фризе, то, что новое лицо не должно уметь говорить - это мы уже поняли. А что оно еще может делать не как старые лица, шоб быть готовым.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:59

Re: Політичні дискусії

airmax78 написав:Ну аxyeнно же: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7764793287
Простые люди под руководством Димы Киселева поговорят о нашей "гражданской войне", о бандеровцах и самоопределении "народа Крыма". Зробили их разом!


Подозреваю, что первичная цель такая. Придут несколько тысяч активных, подожгут телеканал, который хочет мира, и мир содрогнется от местных типа дикарей. Путин разведет руками, что вы хотите мы с хотим закончить конфликт и прийти к миру, но разве с ними можно иметь дело.
Зеленский выступает с гневным осуждением канала Медведчука.
Рейтинг Слуги падает до 35 процентов, рейтинг Оппоплатформы поднимается до 15 процентов.
Все эти заморочки скучны и предсказуемы.
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