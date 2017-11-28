Додано: Нед 07 лип, 2019 22:40

19yuriy91 написав: Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия

Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

https://news.liga.net/politics/news/kan ... oKbr92cLcc

надо бы лицензии лишать.... Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом РоссияУкраинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".надо бы лицензии лишать....

Кстати, при Порохе вся эта шваль была тише воды, ниже травы. Да, оппозиция, всё такое, но была красная черта, за которую не переходили.Не буду упоминать решение ПАСЕ - а то скажут, что "все это было решено 100500 лет назад, просто совпадение, что рашку восстановили при Зе".Но народная любовь к мифическим голобородькам и ненависть к свинарчукам перевесили.Правда, сам бедолага Зе здесь не при чем. Его просто ни во что не ставят.Впрочем, Пороха тоже смяли его "бизнес-партнеры", как только почуяли, куда ветер подул.