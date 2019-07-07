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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3459346034613462

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 174
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
20%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
26%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 23:06

  19yuriy91 написав:
  Cler написав:
  19yuriy91 написав:Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия

Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

https://news.liga.net/politics/news/kan ... oKbr92cLcc

надо бы лицензии лишать....

а как вы хотите нормализировать отношения без общения между странами?...


думаете это может способствовать нормализации?
она зависит от киселя-соловья, или от единственного и неповторимого? :mrgreen:
и что вабще означает нормализация?
как ни в чём не бывало?

любое нормальное общение будет полезно для Украины, но возможно это не устраивает внешнее управление... :(
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 23:06

Re: Політичні дискусії

airmax78 написав:73%, энджой: https://twitter.com/politkyxnya/status/ ... 22368?s=19
Фризе, то, что новое лицо не должно уметь говорить - это мы уже поняли. А что оно еще может делать не как старые лица, шоб быть готовым.


Я то на 100 процентов не буду голосовать через две недели за Слугу народа, так что можете меня не убеждать.
А то что Зеленский намного лучше хитрого и алчного папередника, меня ничто не переубедит, Порошенко позволял себя не раз забухать на публике, Зеленский возможно тоже бодрится разными способами, все мы не без греха, и я грешен.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 23:12

  zРадио написав:
  fokus написав:
  Cler написав:имеете против Роджера Уотерса

Неужто кто–то реально в здравом уме может поставить на одну планку Уотерса и, например, Зеленского? Вакарчука? Или, это уже совсем дикость, Порошенко?
Я уж не говорю о том, что Уотерс вообще, наверное, про таких персонажей в этой Вселенной не в курсе :) Про администрацию миротворца и говорить не приходится – воши на теле Земли..


Уотерс смотрит на Вакарчука, как на 5-ю струну своей 2-й запасной концертной бас-гитары :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PS: это что касается музыки, а в политику им обоим лучше не лезть

а Уотерс никогда и не претендовал на лавры политика, он просто высказывает свою позицию по разным вопросам, причём его позиция не зависит от мнения каких-либо олигархов, в отличии от Вакарчука...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 23:14

  Starikan написав:
  vitaliian написав:https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/2603189903058767/
миха проводит ревизию харьковских подвалов... как будто в манхэттене таких подвалов нет.

До сих пор не понимаю - зачем Порох приволок в Украину этого многократно сбитого летчика?

его назначил вашингтонский обком... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 23:15

  Starikan написав:вся эта шваль была тише воды, ниже травы

вы только способны на оскорбления кого-либо?...
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 23:30

  Starikan написав:Кстати, при Порохе вся эта шваль была тише воды, ниже травы. Да, оппозиция, всё такое, но была красная черта, за которую не переходили.


Ой ли :roll: Медведчук летал прямыми чартерами в Москву. При Порошенко летал! В половине случаев еще и по его просьбе...

А сколько "собственной" швали при Порошенко (Свинарчуки, Кононенки, Косюки) безнаказанно беспредельничало?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 23:45

Re: Політичні дискусії

Не завжди все читаю - міг пропустити.
В "голосовальці" цілих 39 прихильників партії "Слуга народу"! А я скільки не читаю - всі форумчани пишуть, що за цю партію не голосуватимуть. Хлопці, ну ті, яких тут 39, хоча б один одізвись і скажи - я голосуватиму за "Слугу народу"! Чи вам вже соромно за свій вибір? Чи наперед боїтеся, що таки буде соромно...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 23:56

  Кармелюк написав:Не завжди все читаю - міг пропустити.
В "голосовальці" цілих 39 прихильників партії "Слуга народу"! А я скільки не читаю - всі форумчани пишуть, що за цю партію не голосуватимуть. Хлопці, ну ті, яких тут 39, хоча б один одізвись і скажи - я голосуватиму за "Слугу народу"! Чи вам вже соромно за свій вибір? Чи наперед боїтеся, що таки буде соромно...


Долярчик будет голосовать. Активность прихильников СН снизилось, им нечего доказывать, власть у них, смысла в перепирательствах и потере времени нет.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:13

  Cler написав:
  19yuriy91 написав:Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия

Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

https://news.liga.net/politics/news/kan ... oKbr92cLcc

надо бы лицензии лишать....

а как вы хотите нормализировать отношения без общения между странами?...

100%. А если эт хохлы чего-то не поймут, их снова йобнут градами через границу или боевых бурятов на танках пришлют.
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