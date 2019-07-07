Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия
Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Я то на 100 процентов не буду голосовать через две недели за Слугу народа, так что можете меня не убеждать. А то что Зеленский намного лучше хитрого и алчного папередника, меня ничто не переубедит, Порошенко позволял себя не раз забухать на публике, Зеленский возможно тоже бодрится разными способами, все мы не без греха, и я грешен.
Неужто кто–то реально в здравом уме может поставить на одну планку Уотерса и, например, Зеленского? Вакарчука? Или, это уже совсем дикость, Порошенко? Я уж не говорю о том, что Уотерс вообще, наверное, про таких персонажей в этой Вселенной не в курсе Про администрацию миротворца и говорить не приходится – воши на теле Земли..
Уотерс смотрит на Вакарчука, как на 5-ю струну своей 2-й запасной концертной бас-гитары
PS: это что касается музыки, а в политику им обоим лучше не лезть
а Уотерс никогда и не претендовал на лавры политика, он просто высказывает свою позицию по разным вопросам, причём его позиция не зависит от мнения каких-либо олигархов, в отличии от Вакарчука...
Не завжди все читаю - міг пропустити. В "голосовальці" цілих 39 прихильників партії "Слуга народу"! А я скільки не читаю - всі форумчани пишуть, що за цю партію не голосуватимуть. Хлопці, ну ті, яких тут 39, хоча б один одізвись і скажи - я голосуватиму за "Слугу народу"! Чи вам вже соромно за свій вибір? Чи наперед боїтеся, що таки буде соромно...
Кармелюк написав:Не завжди все читаю - міг пропустити. В "голосовальці" цілих 39 прихильників партії "Слуга народу"! А я скільки не читаю - всі форумчани пишуть, що за цю партію не голосуватимуть. Хлопці, ну ті, яких тут 39, хоча б один одізвись і скажи - я голосуватиму за "Слугу народу"! Чи вам вже соромно за свій вибір? Чи наперед боїтеся, що таки буде соромно...
Долярчик будет голосовать. Активность прихильников СН снизилось, им нечего доказывать, власть у них, смысла в перепирательствах и потере времени нет.
19yuriy91 написав:Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия
Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".