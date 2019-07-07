Додано: Нед 07 лип, 2019 23:06

airmax78 написав: 73%, энджой: https://twitter.com/politkyxnya/status/ ... 22368?s=19

Фризе, то, что новое лицо не должно уметь говорить - это мы уже поняли. А что оно еще может делать не как старые лица, шоб быть готовым. 73%, энджой:Фризе, то, что новое лицо не должно уметь говорить - это мы уже поняли. А что оно еще может делать не как старые лица, шоб быть готовым.

Я то на 100 процентов не буду голосовать через две недели за Слугу народа, так что можете меня не убеждать.А то что Зеленский намного лучше хитрого и алчного папередника, меня ничто не переубедит, Порошенко позволял себя не раз забухать на публике, Зеленский возможно тоже бодрится разными способами, все мы не без греха, и я грешен.