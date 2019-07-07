ты-то, трепло москальское, откуда это знаешь?
всякое строит тут из себя незнамо что...
сдвинь корону на бок, чтоб не висла на ушах (с)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 08 лип, 2019 00:18
ты-то, трепло москальское, откуда это знаешь?
всякое строит тут из себя незнамо что...
сдвинь корону на бок, чтоб не висла на ушах (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 08 лип, 2019 00:28
Какие нахрен марионетки? Назовите их. Те-же текстикулы, что были до Майдана - вид сбоку.
Порох - марионетка США? Не смешите мои ... У него так-же много общего с США и ЕС как и у его предшественника. Говорит на английском, образованный, такой-же жадный, только вместо одноходовых схем нарисовал двухходовые. Вот и вся разница.
Додано: Пон 08 лип, 2019 00:31
Re: Політичні дискусії
Телемост просто необходим. У нас столько недопонимания накопилось с простыми росиянцами. Кто это захватывал админздания в Симферополе и блокировал наши части в Крыму в марте 2014го? Кто это расстреливал наших солдат в Зеленополье, Иловайске, Дебальцево? Кто 5 лет снабжает орками, оружием, боеприпасами, горючим, деньгами и продовольствием 40-тысячную армию отставных шахтеров? Кто, в конце концов, Боинг сбил, а до этого несколько украинских самолетов? Испанский диспетчер, пилот МИГа, пилот Су24 или кладовщик из ВЧ, "принимавшей" ракету в 198лохматом году (все журналы нашлись)? И куда установка исчезла? Очень много недопонимания между братскими народами.
Додано: Пон 08 лип, 2019 00:47
И как это противоречит тому, что я написал? Если мы говорим о международном контексте, то, наверно, нужно говорить и о приоритетах международной политики. Не так ли? В то время, как вы свели аргументацию ко внутренней. Проамериканский - не значит, что строит в Украине уровень жизни США. Это значит, что поддерживает США на международной арене, как то подгавкивание по Ирану, Сирии, КНДР, Косово, Иерусалиму, ДРСМД и пр., хотя в ряде случаев это шло вразрез украинским же интересам (в частности, признание спорных территорией правом сильного)
Додано: Пон 08 лип, 2019 00:57
Я хотя бы могу подтвердить сказанное журналистскими расследованиями. А вот ты, балаболка агрессивная, используя фразу из рядом стоящих слов "трепло москальское", не сможешь обосновать ни первого из них, ни второго!
Ты - тот самый метафорический вор, на котором шапка горит!
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 08 лип, 2019 00:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 лип, 2019 00:57
Додано: Пон 08 лип, 2019 01:00
То, что выложено на ссылке выше, примерно после часа "говорильни", полное видео -
Помнится на годовых отчетах на Ученом совете, где-то после получаса очередного нудного доклада я просто начинал засыпать, и без какого-то "допинга". Но я-то был не в президиуме... Толчок в бок от соседа, когда начинал подхрапывать, меня пробуждал, но ненадолго.
Я буду голосовать за СН. Не потому, что я его фанат (фильм "СН" так и не посмотрел ни одной серии, "Веч. Киев" и "Кв.95" максимум штук 5 посмотрел всего), а потому, что хочется дать ему шанс сделать из Украины нормальную страну, а для этого надо, чтобы его законопроекты принимались, а не отклонялись, даже не включаясь в порядок дня, как сейчас.
Ну а если окажется, что он такой же, как и Янукович, Порошенко, то уверен, что Зеленский слетит с президенства уже через год-полтора - он же обещает принять Закон об импичменте Президенту, вот и проверим на практике, как работает Закон.
Надежда умирает последней! (с)
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 08 лип, 2019 01:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 лип, 2019 01:03
держите карман шире. будут они это обговаривать. ага.
будут чухать про то что крым исконно кацапский и там прошло гражданское волеизьявления без вмешательства и контроля кацапии, что в Украине гражданская война и донбасу нужно дать эксклюзивные права так как они голубая кровь на фоне всей остальной Украины.
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