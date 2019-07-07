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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3460346134623463

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 174
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
20%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
26%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:18

  zРадио написав:В половине случаев еще и по его просьбе...

ты-то, трепло москальское, откуда это знаешь?
всякое строит тут из себя незнамо что...
сдвинь корону на бок, чтоб не висла на ушах (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:28

  zРадио написав:rjkz

а как насчет сенаторов, конгрессменов и сотрудников Госдепа США - ЦРУ так опростоволосилось, что позволило им пребывать на майдане, организованном ФСБ?

Нет, такую версию я никогда не приму! Первая провокация с избиением людей была организована Левочкиным и Фирташем, чей Интер снимал ее с 3-х разных ракурсов. Могли ли эти люди быть вербованными ФСБ - наверное, могли.

Но майданом они не руководили. Провокация, организованная олигархами, была тут же подхвачена американцами, спустившими соросовских собак Лешенко и Найема.

В ходе майдана Украиной поживились обе силы - и РФ, и коллективный Запад. РФ украла Крым и развязала войну на Донбассе, заблокировав путь в НАТО, США поставили своих марионеток во власть, а ЕС получили выгодное торговое соглашение.

А украинцы остались с инфляцией, безработицей и войной


Какие нахрен марионетки? Назовите их. Те-же текстикулы, что были до Майдана - вид сбоку.
Порох - марионетка США? Не смешите мои ... У него так-же много общего с США и ЕС как и у его предшественника. :mrgreen: Говорит на английском, образованный, такой-же жадный, только вместо одноходовых схем нарисовал двухходовые. Вот и вся разница.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:31

Re: Політичні дискусії

Телемост просто необходим. У нас столько недопонимания накопилось с простыми росиянцами. Кто это захватывал админздания в Симферополе и блокировал наши части в Крыму в марте 2014го? Кто это расстреливал наших солдат в Зеленополье, Иловайске, Дебальцево? Кто 5 лет снабжает орками, оружием, боеприпасами, горючим, деньгами и продовольствием 40-тысячную армию отставных шахтеров? Кто, в конце концов, Боинг сбил, а до этого несколько украинских самолетов? Испанский диспетчер, пилот МИГа, пилот Су24 или кладовщик из ВЧ, "принимавшей" ракету в 198лохматом году (все журналы нашлись)? И куда установка исчезла? Очень много недопонимания между братскими народами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:47

  rjkz написав:Порох - марионетка США? Не смешите мои ... У него так-же много общего с США и ЕС как и у его предшественника. :mrgreen: Говорит на английском, образованный, такой-же жадный, только вместо одноходовых схем нарисовал двухходовые. Вот и вся разница.


И как это противоречит тому, что я написал? Если мы говорим о международном контексте, то, наверно, нужно говорить и о приоритетах международной политики. Не так ли? В то время, как вы свели аргументацию ко внутренней. Проамериканский - не значит, что строит в Украине уровень жизни США. Это значит, что поддерживает США на международной арене, как то подгавкивание по Ирану, Сирии, КНДР, Косово, Иерусалиму, ДРСМД и пр., хотя в ряде случаев это шло вразрез украинским же интересам (в частности, признание спорных территорией правом сильного)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:57

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:В половине случаев еще и по его просьбе...

ты-то, трепло москальское, откуда это знаешь?
всякое строит тут из себя незнамо что...
сдвинь корону на бок, чтоб не висла на ушах (с)


Я хотя бы могу подтвердить сказанное журналистскими расследованиями. А вот ты, балаболка агрессивная, используя фразу из рядом стоящих слов "трепло москальское", не сможешь обосновать ни первого из них, ни второго!

Ты - тот самый метафорический вор, на котором шапка горит!

https://gordonua.com/news/politics/medv ... 26862.html
https://gordonua.com/news/war/medvedchu ... 42050.html
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 08 лип, 2019 00:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:57

  freeze написав:Активность прихильников СН снизилось, им нечего доказывать, власть у них, смысла в перепирательствах и потере времени нет.

спорное утверждение. помню как выбрали юща и хрен что он мог сделать когда парламент был не его.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 01:00

  freeze написав:
airmax78 написав:73%, энджой: https://twitter.com/politkyxnya/status/ ... 22368?s=19
Фризе, то, что новое лицо не должно уметь говорить - это мы уже поняли. А что оно еще может делать не как старые лица, шоб быть готовым.


Я то на 100 процентов не буду голосовать через две недели за Слугу народа, так что можете меня не убеждать.
А то что Зеленский намного лучше хитрого и алчного папередника, меня ничто не переубедит, Порошенко позволял себя не раз забухать на публике, Зеленский возможно тоже бодрится разными способами, все мы не без греха, и я грешен.

То, что выложено на ссылке выше, примерно после часа "говорильни", полное видео - https://www.youtube.com/watch?v=oyxJkw-cdvg, такое у Зеленского начинается где-то с 0:59.
Помнится на годовых отчетах на Ученом совете, где-то после получаса очередного нудного доклада я просто начинал засыпать, и без какого-то "допинга". Но я-то был не в президиуме... Толчок в бок от соседа, когда начинал подхрапывать, меня пробуждал, но ненадолго.

Кармелюк
Хлопці, ну ті, яких тут 39, хоча б один одізвись і скажи - я голосуватиму за "Слугу народу"! Чи вам вже соромно за свій вибір? Чи наперед боїтеся, що таки буде соромно...

Я буду голосовать за СН. Не потому, что я его фанат (фильм "СН" так и не посмотрел ни одной серии, "Веч. Киев" и "Кв.95" максимум штук 5 посмотрел всего), а потому, что хочется дать ему шанс сделать из Украины нормальную страну, а для этого надо, чтобы его законопроекты принимались, а не отклонялись, даже не включаясь в порядок дня, как сейчас.
Ну а если окажется, что он такой же, как и Янукович, Порошенко, то уверен, что Зеленский слетит с президенства уже через год-полтора - он же обещает принять Закон об импичменте Президенту, вот и проверим на практике, как работает Закон.

Надежда умирает последней! (с)
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 08 лип, 2019 01:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 01:03

  airmax78 написав:Телемост просто необходим. У нас столько недопонимания накопилось с простыми росиянцами. Кто это захватывал админздания в Симферополе и блокировал наши части в Крыму в марте 2014го? Кто это расстреливал наших солдат в Зеленополье, Иловайске, Дебальцево? Кто 5 лет снабжает орками, оружием, боеприпасами, горючим, деньгами и продовольствием 40-тысячную армию отставных шахтеров? Кто, в конце концов, Боинг сбил, а до этого несколько украинских самолетов? Испанский диспетчер, пилот МИГа, пилот Су24 или кладовщик из ВЧ, "принимавшей" ракету в 198лохматом году (все журналы нашлись)? И куда установка исчезла? Очень много недопонимания между братскими народами.

держите карман шире. будут они это обговаривать. ага.
будут чухать про то что крым исконно кацапский и там прошло гражданское волеизьявления без вмешательства и контроля кацапии, что в Украине гражданская война и донбасу нужно дать эксклюзивные права так как они голубая кровь на фоне всей остальной Украины.
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