Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
а как насчет сенаторов, конгрессменов и сотрудников Госдепа США - ЦРУ так опростоволосилось, что позволило им пребывать на майдане, организованном ФСБ?
Нет, такую версию я никогда не приму! Первая провокация с избиением людей была организована Левочкиным и Фирташем, чей Интер снимал ее с 3-х разных ракурсов. Могли ли эти люди быть вербованными ФСБ - наверное, могли.
Но майданом они не руководили. Провокация, организованная олигархами, была тут же подхвачена американцами, спустившими соросовских собак Лешенко и Найема.
В ходе майдана Украиной поживились обе силы - и РФ, и коллективный Запад. РФ украла Крым и развязала войну на Донбассе, заблокировав путь в НАТО, США поставили своих марионеток во власть, а ЕС получили выгодное торговое соглашение.
А украинцы остались с инфляцией, безработицей и войной
Какие нахрен марионетки? Назовите их. Те-же текстикулы, что были до Майдана - вид сбоку. Порох - марионетка США? Не смешите мои ... У него так-же много общего с США и ЕС как и у его предшественника. Говорит на английском, образованный, такой-же жадный, только вместо одноходовых схем нарисовал двухходовые. Вот и вся разница.
Телемост просто необходим. У нас столько недопонимания накопилось с простыми росиянцами. Кто это захватывал админздания в Симферополе и блокировал наши части в Крыму в марте 2014го? Кто это расстреливал наших солдат в Зеленополье, Иловайске, Дебальцево? Кто 5 лет снабжает орками, оружием, боеприпасами, горючим, деньгами и продовольствием 40-тысячную армию отставных шахтеров? Кто, в конце концов, Боинг сбил, а до этого несколько украинских самолетов? Испанский диспетчер, пилот МИГа, пилот Су24 или кладовщик из ВЧ, "принимавшей" ракету в 198лохматом году (все журналы нашлись)? И куда установка исчезла? Очень много недопонимания между братскими народами.
rjkz написав:Порох - марионетка США? Не смешите мои ... У него так-же много общего с США и ЕС как и у его предшественника. Говорит на английском, образованный, такой-же жадный, только вместо одноходовых схем нарисовал двухходовые. Вот и вся разница.
И как это противоречит тому, что я написал? Если мы говорим о международном контексте, то, наверно, нужно говорить и о приоритетах международной политики. Не так ли? В то время, как вы свели аргументацию ко внутренней. Проамериканский - не значит, что строит в Украине уровень жизни США. Это значит, что поддерживает США на международной арене, как то подгавкивание по Ирану, Сирии, КНДР, Косово, Иерусалиму, ДРСМД и пр., хотя в ряде случаев это шло вразрез украинским же интересам (в частности, признание спорных территорией правом сильного)
zРадио написав:В половине случаев еще и по его просьбе...
ты-то, трепло москальское, откуда это знаешь? всякое строит тут из себя незнамо что... сдвинь корону на бок, чтоб не висла на ушах (с)
Я хотя бы могу подтвердить сказанное журналистскими расследованиями. А вот ты, балаболка агрессивная, используя фразу из рядом стоящих слов "трепло москальское", не сможешь обосновать ни первого из них, ни второго!
Ты - тот самый метафорический вор, на котором шапка горит!
Я то на 100 процентов не буду голосовать через две недели за Слугу народа, так что можете меня не убеждать. А то что Зеленский намного лучше хитрого и алчного папередника, меня ничто не переубедит, Порошенко позволял себя не раз забухать на публике, Зеленский возможно тоже бодрится разными способами, все мы не без греха, и я грешен.
То, что выложено на ссылке выше, примерно после часа "говорильни", полное видео - https://www.youtube.com/watch?v=oyxJkw-cdvg, такое у Зеленского начинается где-то с 0:59. Помнится на годовых отчетах на Ученом совете, где-то после получаса очередного нудного доклада я просто начинал засыпать, и без какого-то "допинга". Но я-то был не в президиуме... Толчок в бок от соседа, когда начинал подхрапывать, меня пробуждал, но ненадолго.
Кармелюк Хлопці, ну ті, яких тут 39, хоча б один одізвись і скажи - я голосуватиму за "Слугу народу"! Чи вам вже соромно за свій вибір? Чи наперед боїтеся, що таки буде соромно...
Я буду голосовать за СН. Не потому, что я его фанат (фильм "СН" так и не посмотрел ни одной серии, "Веч. Киев" и "Кв.95" максимум штук 5 посмотрел всего), а потому, что хочется дать ему шанс сделать из Украины нормальную страну, а для этого надо, чтобы его законопроекты принимались, а не отклонялись, даже не включаясь в порядок дня, как сейчас. Ну а если окажется, что он такой же, как и Янукович, Порошенко, то уверен, что Зеленский слетит с президенства уже через год-полтора - он же обещает принять Закон об импичменте Президенту, вот и проверим на практике, как работает Закон.
Надежда умирает последней! (с)
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 08 лип, 2019 01:07, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Телемост просто необходим. У нас столько недопонимания накопилось с простыми росиянцами. Кто это захватывал админздания в Симферополе и блокировал наши части в Крыму в марте 2014го? Кто это расстреливал наших солдат в Зеленополье, Иловайске, Дебальцево? Кто 5 лет снабжает орками, оружием, боеприпасами, горючим, деньгами и продовольствием 40-тысячную армию отставных шахтеров? Кто, в конце концов, Боинг сбил, а до этого несколько украинских самолетов? Испанский диспетчер, пилот МИГа, пилот Су24 или кладовщик из ВЧ, "принимавшей" ракету в 198лохматом году (все журналы нашлись)? И куда установка исчезла? Очень много недопонимания между братскими народами.
держите карман шире. будут они это обговаривать. ага. будут чухать про то что крым исконно кацапский и там прошло гражданское волеизьявления без вмешательства и контроля кацапии, что в Украине гражданская война и донбасу нужно дать эксклюзивные права так как они голубая кровь на фоне всей остальной Украины.
airmax78 написав:Телемост просто необходим. У нас столько недопонимания накопилось с простыми росиянцами. Кто это захватывал админздания в Симферополе и блокировал наши части в Крыму в марте 2014го? Кто это расстреливал наших солдат в Зеленополье, Иловайске, Дебальцево? Кто 5 лет снабжает орками, оружием, боеприпасами, горючим, деньгами и продовольствием 40-тысячную армию отставных шахтеров? Кто, в конце концов, Боинг сбил, а до этого несколько украинских самолетов? Испанский диспетчер, пилот МИГа, пилот Су24 или кладовщик из ВЧ, "принимавшей" ракету в 198лохматом году (все журналы нашлись)? И куда установка исчезла? Очень много недопонимания между братскими народами.
держите карман шире. будут они это обговаривать. ага. будут чухать про то что крым исконно кацапский и там прошло гражданское волеизьявления без вмешательства и контроля кацапии, что в Украине гражданская война и донбасу нужно дать эксклюзивные права так как они голубая кровь на фоне всей остальной Украины.
Если это по сценарию Димы Киселева и Медведчука, то простых малороссов в студии просто заставят ментально лизать сапог хозяина, признать "ошибки и перегибы" и в конце программы сделают вывод: это все предыдущее профашыздское правительство во главе с госдеповской подстилкой Порошенкой воду мутили. А простые люди - вот они: мира хотят и дружить. Фублд.
Я то на 100 процентов не буду голосовать через две недели за Слугу народа, так что можете меня не убеждать. А то что Зеленский намного лучше хитрого и алчного папередника, меня ничто не переубедит, Порошенко позволял себя не раз забухать на публике, Зеленский возможно тоже бодрится разными способами, все мы не без греха, и я грешен.
То, что выложено на ссылке выше, примерно после часа "говорильни", полное видео - https://www.youtube.com/watch?v=oyxJkw-cdvg, такое у Зеленского начинается где-то с 0:59. Помнится на годовых отчетах на Ученом совете, где-то после получаса очередного нудного доклада я просто начинал засыпать, и без какого-то "допинга". Но я-то был не в президиуме... Толчок в бок от соседа, когда начинал подхрапывать, меня пробуждал, но ненадолго.
Кармелюк Хлопці, ну ті, яких тут 39, хоча б один одізвись і скажи - я голосуватиму за "Слугу народу"! Чи вам вже соромно за свій вибір? Чи наперед боїтеся, що таки буде соромно...
Я буду голосовать за СН. Не потому, что я его фанат (фильм "СН" так и не посмотрел ни одной серии, "Веч. Киев" и "Кв.95" максимум штук 5 посмотрел всего), а потому, что хочется дать ему шанс сделать из Украины нормальную страну, а для этого надо, чтобы его законопроекты принимались, а не отклонялись, даже не включаясь в порядок дня, как сейчас. Ну а если окажется, что он такой же, как и Янукович, Порошенко, то уверен, что Зеленский слетит с президенства уже через год-полтора - он же обещает принять Закон об импичменте Президенту, вот и проверим на практике, как работает Закон.
Надежда умирает последней! (с)
Вангую: следующая волна эмиграции из Украины это вот такие Янеюры-нефанаты, но просто хотели дать шанс. При чем убирать своего "не оправдавшего ожиданий", но окрепшего Зе, они доверят "порохоботам", а сами удалятся в эмиграцию.