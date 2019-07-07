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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 08 лип, 2019 06:30
freeze написав:
Долярчик будет голосовать.
(За СН)
Долярчик написав:
... шановні, якась фігня вийшла в мене за червень!
- попередньо, я тільки прикидував.... а сьогодні порахував касу за червень і.... вийшло на 53% менше, ніж минулоріч за той же місяць!!!!!
- я в шоці!!!!!
...каса меннша за будь-який місяць цього року!!!
freeze написав:
Да, последние недели не радуют. Сегмент выше среднего практически у меня перестал продаваться.
В принципе по отзывам головного предприятия сегмент выше среднего почти встал и по всей Украине.
До долярчика та і до вас подібно трошки почало доходити, що занепад ваших торгівель не тому, що По вам чимось зашкодив. Осінню ще краще це зрозумієте разом з цінами на продукти нового Зе-врожаю і іншими тарифами.
Так що луЗерам треба дійсно якнайшвидше прокрути вибори і всім отримати очікуваний результат.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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