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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 174
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
20%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
26%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 06:30

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Долярчик будет голосовать.
(За СН)

  Долярчик написав:... шановні, якась фігня вийшла в мене за червень!
- попередньо, я тільки прикидував.... а сьогодні порахував касу за червень і.... вийшло на 53% менше, ніж минулоріч за той же місяць!!!!!
- я в шоці!!!!!
...каса меннша за будь-який місяць цього року!!!


  freeze написав:Да, последние недели не радуют. Сегмент выше среднего практически у меня перестал продаваться.
В принципе по отзывам головного предприятия сегмент выше среднего почти встал и по всей Украине.


До долярчика та і до вас подібно трошки почало доходити, що занепад ваших торгівель не тому, що По вам чимось зашкодив. Осінню ще краще це зрозумієте разом з цінами на продукти нового Зе-врожаю і іншими тарифами.
Так що луЗерам треба дійсно якнайшвидше прокрути вибори і всім отримати очікуваний результат.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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