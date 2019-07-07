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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3461346234633464

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 175
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
47
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 06:30

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Долярчик будет голосовать.
(За СН)

  Долярчик написав:... шановні, якась фігня вийшла в мене за червень!
- попередньо, я тільки прикидував.... а сьогодні порахував касу за червень і.... вийшло на 53% менше, ніж минулоріч за той же місяць!!!!!
- я в шоці!!!!!
...каса меннша за будь-який місяць цього року!!!


  freeze написав:Да, последние недели не радуют. Сегмент выше среднего практически у меня перестал продаваться.
В принципе по отзывам головного предприятия сегмент выше среднего почти встал и по всей Украине.


До долярчика та і до вас подібно трошки почало доходити, що занепад ваших торгівель не тому, що По вам чимось зашкодив. Осінню ще краще це зрозумієте разом з цінами на продукти нового Зе-врожаю і іншими тарифами.
Так що луЗерам треба дійсно якнайшвидше прокрути вибори і всім отримати очікуваний результат.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:05

Re: Політичні дискусії

Ой+ написав:До долярчика та і до вас подібно трошки почало доходити, що занепад ваших торгівель не тому, що По вам чимось зашкодив.


Мы же не в детском садике, какое отношение Зеленский имеет к моей торговле за июнь месяц ))) Рада отказалась принимать все его законопроекты и кадровые решения. Посмотрим, что будет после очищения Рады от папередников, там будем делать предварительные выводы.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:11

Зеленський - класичний сепаратист. Один з найбільш невдалих президентів України. на рівні Януковича і Ющенка.

Щодо радіомосту з московитами - при Порошенку такого не було!

"С убийцами не о чем разговаривать. Но суть задуманной Медведчуком акции не в том, чтобы говорить. Делается все это очевидно с целью вызвать беспорядки, погромы, протесты и попиариться на этом.

Организаторы этой провокации не дураки. Они прекрасно осознают, к чему может привести проведение такого "телемоста" в столице страны, потерявшей тысячи людей в войне с россиянами. И сознательно работают на то, чтобы вызвать вспышку насилия.

Нынешний российский режим питается кровью, трупами, злобой и ненавистью. В этом его суть, поэтому вся внешняя политика Кремля сегодня сводится к тому, чтобы провоцировать насилие всюду, где только можно.
Недавно они сделали это в Грузии. Теперь на очереди снова мы."


https://uainfo.org/blognews/1562551813- ... htoby.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:12

  airmax78 написав:Телемост просто необходим. У нас столько недопонимания накопилось с простыми росиянцами. Кто это захватывал админздания в Симферополе и блокировал наши части в Крыму в марте 2014го? Кто это расстреливал наших солдат в Зеленополье, Иловайске, Дебальцево? Кто 5 лет снабжает орками, оружием, боеприпасами, горючим, деньгами и продовольствием 40-тысячную армию отставных шахтеров? Кто, в конце концов, Боинг сбил, а до этого несколько украинских самолетов? Испанский диспетчер, пилот МИГа, пилот Су24 или кладовщик из ВЧ, "принимавшей" ракету в 198лохматом году (все журналы нашлись)? И куда установка исчезла? Очень много недопонимания между братскими народами.


Ватани будуть писяти в штани від радощів! "гаварит Масква!"
Чергова порція руССіш-пропаганди поллється на голови зРадіо та інших любителів руССкого міра.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:40

  zРадио написав:
  Starikan написав: Кстати, при Порохе вся эта шваль была тише воды, ниже травы. Да, оппозиция, всё такое, но была красная черта, за которую не переходили.
Ой ли :roll: Медведчук летал прямыми чартерами в Москву. При Порошенко летал! В половине случаев еще и по его просьбе...
А сколько "собственной" швали при Порошенко (Свинарчуки, Кононенки, Косюки) безнаказанно беспредельничало?

Когда Медведчук был переговорщиком о пленных - никаких возражений. Пусть ездит к пуделю, в ОРДЛО, куда потребуется. В конце концов даже во время 2МВ шли переговоры между воюющими сторонами.

А свинарчуки-косюки были, есть и будут, пока, как писали совковые пропагандисты, "миром капитала правит чистоган" 8) тем более, в обществе недоразвитого (в силу сложившихся исторических условий) капитализма. Поэтому они мне вообще неинтересны - уже писал.

Сейчас меня интересует в основном то, на каких условиях мы капитулируем перед рашкой.
Похоже, что западные "партнеры" активно зашевелились в этом направлении.

А почему бы и нет? если у нас, как пишет ГорькийЛук, "маргиналами теперь стали те, кто утверждает — Родину надо защищать до последнего, ни одного клочка земли отдавать нельзя, потому что волка невозможно накормить досыта, политикой должны заниматься люди со знанием и опытом, а не «дайте я попробую, а вдруг получится», никто нам помогать бесплатно не должен, и война сама собой не выиграется".
Зачем Западу отстаивать интересы такого государства?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:51

  Frant написав:
  airmax78 написав:Телемост просто необходим. У нас столько недопонимания накопилось с простыми росиянцами. Кто это захватывал админздания в Симферополе и блокировал наши части в Крыму в марте 2014го? Кто это расстреливал наших солдат в Зеленополье, Иловайске, Дебальцево? Кто 5 лет снабжает орками, оружием, боеприпасами, горючим, деньгами и продовольствием 40-тысячную армию отставных шахтеров? Кто, в конце концов, Боинг сбил, а до этого несколько украинских самолетов? Испанский диспетчер, пилот МИГа, пилот Су24 или кладовщик из ВЧ, "принимавшей" ракету в 198лохматом году (все журналы нашлись)? И куда установка исчезла? Очень много недопонимания между братскими народами.


Ватани будуть писяти в штани від радощів! "гаварит Масква!"
Чергова порція руССіш-пропаганди поллється на голови зРадіо та інших любителів руССкого міра.

Відкрию вам секрет: телевізор в Україні дивиться меньше 25% населення. Ті кому до 40 взагалі не дивляться. Ті кому за 70 дивляться або прямий з 5-м або 112 та ньюзван. То чим скоріше ті глядачі перегризуться тим краще. До речі 75% руських, які мешкають в Україні в загалі не сприймають Україну, вони за 30-40 років проживання в Україні не розуміють мову. Тому той телемост на них розрахований, вони і так в вконтакте та однокласниках через впн сидять. Тому нєфіг на патріотизм давити, краще розкажіть про успіхи Гройсмана, Віталіка в розбудові України та столиці, коли нову станцію метро в Києві відкривають? Скільки нових шкіл, та поліклінік на Позняках?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:55

Ультиматум для Зеленского. "Нацкорпус" дал президенту 24 часа, чтобы запретить телемост Украина - Россия

Вот всё как и я писал вчера. Обычная многоходовочка с целью сбить рейтинг Зеленского и поднять рейтинг Оппоплатформы.
Теперь всё, что не сделает Зеленский будет против него, и собьет минимум несколько процентов рейтинга.
Оппоплатформа, как гонимая и преследуемая, у нас люди в душе любят поддерживать гонимых, получить бонус к рейтингу.

В реальности все понимают, что запретить телемост Зеленский юридически не может, даже западные партнеры будут ему вставлять пистоны в давлении на СМИ. А если не запретит, толпа активистов на камеру сожгет этот телеканал и отколошматит журналистов этого канала с соответствующим показом кадров по всем мировым СМИ, а если не дай Бог какой-то журналист еще и станет убиенным, то такой трэш в мире начнётся.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:04

Re: Політичні дискусії

“Наступного разу по пиці получите!” Порошенко пообіцяв лупцювати тих українців, які будуть кричати йому “Ганьба!”

Відео. https://marik.co.ua/9421/kogan/?fbclid= ... Fktxrqg3Xw
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:09

  freeze написав:Ультиматум для Зеленского. "Нацкорпус" дал президенту 24 часа, чтобы запретить телемост Украина - Россия

Вот всё как и я писал вчера. Обычная многоходовочка с целью сбить рейтинг Зеленского и поднять рейтинг Оппоплатформы.
Теперь всё, что не сделает Зеленский будет против него, и собьет минимум несколько процентов рейтинга.
Оппоплатформа, как гонимая и преследуемая, у нас люди в душе любят поддерживать гонимых, получить бонус к рейтингу.

В реальности все понимают, что запретить телемост Зеленский юридически не может, даже западные партнеры будут ему вставлять пистоны в давлении на СМИ. А если не запретит, толпа активистов на камеру сожгет этот телеканал и отколошматит журналистов этого канала с соответствующим показом кадров по всем мировым СМИ, а если не дай Бог какой-то журналист еще и станет убиенным, то такой трэш в мире начнётся.

Нацкорпус хай до ахмєтова піде та запитає про Донбас, тарифи, екологію в Маріуполі.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:16

  innamax2008 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Телемост просто необходим. У нас столько недопонимания накопилось с простыми росиянцами. Кто это захватывал админздания в Симферополе и блокировал наши части в Крыму в марте 2014го? Кто это расстреливал наших солдат в Зеленополье, Иловайске, Дебальцево? Кто 5 лет снабжает орками, оружием, боеприпасами, горючим, деньгами и продовольствием 40-тысячную армию отставных шахтеров? Кто, в конце концов, Боинг сбил, а до этого несколько украинских самолетов? Испанский диспетчер, пилот МИГа, пилот Су24 или кладовщик из ВЧ, "принимавшей" ракету в 198лохматом году (все журналы нашлись)? И куда установка исчезла? Очень много недопонимания между братскими народами.


Ватани будуть писяти в штани від радощів! "гаварит Масква!"
Чергова порція руССіш-пропаганди поллється на голови зРадіо та інших любителів руССкого міра.

Відкрию вам секрет: телевізор в Україні дивиться меньше 25% населення. Ті кому до 40 взагалі не дивляться. Ті кому за 70 дивляться або прямий з 5-м або 112 та ньюзван. То чим скоріше ті глядачі перегризуться тим краще. До речі 75% руських, які мешкають в Україні в загалі не сприймають Україну, вони за 30-40 років проживання в Україні не розуміють мову. Тому той телемост на них розрахований, вони і так в вконтакте та однокласниках через впн сидять. Тому нєфіг на патріотизм давити, краще розкажіть про успіхи Гройсмана, Віталіка в розбудові України та столиці, коли нову станцію метро в Києві відкривають? Скільки нових шкіл, та поліклінік на Позняках?

Я так розумію що надія на мураєва з бойком?
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