Додано: Пон 08 лип, 2019 08:40

zРадио написав: Starikan написав: Кстати, при Порохе вся эта шваль была тише воды, ниже травы. Да, оппозиция, всё такое, но была красная черта, за которую не переходили.

Кстати, при Порохе вся эта шваль была тише воды, ниже травы. Да, оппозиция, всё такое, но была красная черта, за которую не переходили. Ой ли Медведчук летал прямыми чартерами в Москву. При Порошенко летал! В половине случаев еще и по его просьбе...

А сколько "собственной" швали при Порошенко (Свинарчуки, Кононенки, Косюки) безнаказанно беспредельничало? Ой лиМедведчук летал прямыми чартерами в Москву. При Порошенко летал! В половине случаев еще и по его просьбе...А сколько "собственной" швали при Порошенко (Свинарчуки, Кононенки, Косюки) безнаказанно беспредельничало?

Когда Медведчук был переговорщиком о пленных - никаких возражений. Пусть ездит к пуделю, в ОРДЛО, куда потребуется. В конце концов даже во время 2МВ шли переговоры между воюющими сторонами.А свинарчуки-косюки были, есть и будут, пока, как писали совковые пропагандисты, "миром капитала правит чистоган"тем более, в обществе недоразвитого (в силу сложившихся исторических условий) капитализма. Поэтому они мне вообще неинтересны - уже писал.Сейчас меня интересует в основном то, на каких условиях мы капитулируем перед рашкой.Похоже, что западные "партнеры" активно зашевелились в этом направлении.А почему бы и нет? если у нас, как пишет ГорькийЛук, "маргиналами теперь стали те, кто утверждает — Родину надо защищать до последнего, ни одного клочка земли отдавать нельзя, потому что волка невозможно накормить досыта, политикой должны заниматься люди со знанием и опытом, а не «дайте я попробую, а вдруг получится», никто нам помогать бесплатно не должен, и война сама собой не выиграется".Зачем Западу отстаивать интересы такого государства?