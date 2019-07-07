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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3463346434653466>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 176
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
47
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:48

  Первый написав:Я так розумію що надія на мураєва з бойком?

Я, взагалі задоволений, що Медведчук з Ахмєтовим недійшли порозуміння. Тепер треба найгірше зло - ахмєтова захірячити. Він сволота Донбас знищив і за всю Україну прийнявся
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:17

  freeze написав:
Ой+ написав:До долярчика та і до вас подібно трошки почало доходити, що занепад ваших торгівель не тому, що По вам чимось зашкодив.


Мы же не в детском садике, какое отношение Зеленский имеет к моей торговле за июнь месяц ))) Рада отказалась принимать все его законопроекты и кадровые решения. Посмотрим, что будет после очищения Рады от папередников, там будем делать предварительные выводы.


А якщо виторг вниз, то тоді як вся влада буде уЗеленського, то винен буде він?
Попри весь скепсис щодо його державних управлінських талантів, занепад дрібних торгових бізнесів в Україні і в світі диктується глобалізацією, інтернет торгівлею. Ця теза і для попереднього періоду, але процес іде поступово до повної нерентабельності.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:23

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Сейчас меня интересует в основном то, на каких условиях мы капитулируем перед рашкой.
ПРО в Поляндии,границы НАТО к Закарпатью,но там тоже не гладко,двигают к Прикарпатью
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:26

  yanyura написав:
  airmax78 написав:Вангую: следующая волна эмиграции из Украины это вот такие Янеюры-нефанаты, но просто хотели дать шанс.

Сэр, только после вас! (с)
При чем убирать своего "не оправдавшего ожиданий", но окрепшего Зе, они доверят "порохоботам", а сами удалятся в эмиграцию.

Не дождетесь! (с)

Вы уже из эмиграции пишете, или все еще никак не решитесь?
Реинкарнации Порошенко не будет, т.ч. не теряйте зря время.

Понятно, что после меня. Главное, чтобы не в ту же страну. Не хочу жить в одной стране с 73мя процентами даже в эмиграции.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:30

  vitaliian написав:


Явно чувак не в себе.
Это что достойное поведение бывшего президента. :?:
Бить он собирается кого-то - толерантный европеец блин.
:shock:
Какая Рада? - вперед на отдых если очень повезет,то в благоприятных условиях
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 08 лип, 2019 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:30

  innamax2008 написав:
  Первый написав:Я так розумію що надія на мураєва з бойком?

Я, взагалі задоволений, що Медведчук з Ахмєтовим недійшли порозуміння. Тепер треба найгірше зло - ахмєтова захірячити. Він сволота Донбас знищив і за всю Україну прийнявся

Рекомендую ватанам подивитись відеозвернення грузинського телебачення до вашого куміра Вовки Пукіна:


https://censor.net.ua/video_news/313618 ... mlyu_video
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:34

  freeze написав:Ультиматум для Зеленского. "Нацкорпус" дал президенту 24 часа, чтобы запретить телемост Украина - Россия

Вот всё как и я писал вчера. Обычная многоходовочка с целью сбить рейтинг Зеленского и поднять рейтинг Оппоплатформы.
Теперь всё, что не сделает Зеленский будет против него, и собьет минимум несколько процентов рейтинга.
Оппоплатформа, как гонимая и преследуемая, у нас люди в душе любят поддерживать гонимых, получить бонус к рейтингу.

В реальности все понимают, что запретить телемост Зеленский юридически не может, даже западные партнеры будут ему вставлять пистоны в давлении на СМИ. А если не запретит, толпа активистов на камеру сожгет этот телеканал и отколошматит журналистов этого канала с соответствующим показом кадров по всем мировым СМИ, а если не дай Бог какой-то журналист еще и станет убиенным, то такой трэш в мире начнётся.

Слава богу, що хоча би Білецький і укро-націоналісти хоча би щось роблять, щоб зупинити інформаційну московитську агресію.

А Зеленський нехай повзе на колінах до Вовки Пукіна, просити про закінчення війни. В Ростов. Щоб не вертатись. Чи в Ізраїль.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:39

Re: Політичні дискусії

"Провал українських спецслужб й злам хребта українського терпіння": соцмережі вибухнули реакцією на "телеміст"
https://espreso.tv/news/2019/07/08/quot ... lemistquot

...
Володимир Зеленський може дуже просто довести, що він - не ватна маріонетка Кремля.
Для цього достатньо скликати РНБО та ввести в дію подання Верховної Ради щодо санкцій по відношенню до NewsOne та 112.
...
Хочеш показати, що ти - кращий президент від попереднього? Дій!
...

Зеленський наказав СБУ розслідувати участь Порошенка у сміттєвій блокаді Львова. Але забув Баканову дати вказівку розслідувати інформаційну війну Медведчука проти України. Я розумію, що у Володимира Олександровича ще ейфорія від перемоги, але Діма Кісєльов навіть у вигляді телемосту - повний провал українських спецслужб.
...
Тобто з маньяком та вбивцею ми будемо телемости налагоджувати!!!!?????
Тобто за п‘ять років тисячи вбитих, російськими бойовиками та військовими, ви телемість налагодили!
Тобто відвід військ з нашого боку, тобто ми маємо зняти бетоні укріплення на позиціях, щоб ви С@ки мости налагодили?????
Сьогодні мости, завтра і ветерани, і волонтери стануть злочинцями, завтра активні патріоти стануть зрадниками, бо мости деяким у@дам треба налагодити!!!!﻿
Їхні мости за такі речі мають вести в зовсім інші місця!!!!!
І в цьому конкретному випадку мені всеодно на політкоректність!
Або ми, або вони нас!!!
Це вже не голови попідіймали, це вони вже на своїх коней прикрашених георгіївськими стрічками посідали і взяли свої козацьки шашки щоб віддяти голову всьому українському!!!
- Перестати стріляти у відповідь
- Відвести війська з Станиці Луганської та Широкіно
- Зняти бетонні укріплення з позицій з яких відійшли
- Здати позиції в ПАРЕ
Для чого???
Щоб телемости навести з ворогом!!!
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:52

Зе- ризикує. Може повторити долю Януковича, ватний урот, патріот Недороссії .

"Не так страшні російські воші, як українські гниди"

Симон Петлюра.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:14

  Frant написав:Зеленський - класичний сепаратист. Один з найбільш невдалих президентів України. на рівні Януковича і Ющенка.

Щодо радіомосту з московитами - при Порошенку такого не було!

"С убийцами не о чем разговаривать. Но суть задуманной Медведчуком акции не в том, чтобы говорить. Делается все это очевидно с целью вызвать беспорядки, погромы, протесты и попиариться на этом.

Организаторы этой провокации не дураки. Они прекрасно осознают, к чему может привести проведение такого "телемоста" в столице страны, потерявшей тысячи людей в войне с россиянами. И сознательно работают на то, чтобы вызвать вспышку насилия.

Нынешний российский режим питается кровью, трупами, злобой и ненавистью. В этом его суть, поэтому вся внешняя политика Кремля сегодня сводится к тому, чтобы провоцировать насилие всюду, где только можно.
Недавно они сделали это в Грузии. Теперь на очереди снова мы."


https://uainfo.org/blognews/1562551813- ... htoby.html

Точно-точно, какой-то депутат Госдумы РФ, председатель чего-то там, прилетел в Тбилиси, взял такси в аэропорту, приехал в парламент Грузии и вперся прямо на место спикера - ПОСИДЕТЬ. А проезжавшее случайно мимо телевидение показало это в прямом эфире. Ведь все так было?
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