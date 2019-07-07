Додано: Пон 08 лип, 2019 10:39

"Провал українських спецслужб й злам хребта українського терпіння": соцмережі вибухнули реакцією на "телеміст"...Володимир Зеленський може дуже просто довести, що він - не ватна маріонетка Кремля.Для цього достатньо скликати РНБО та ввести в дію подання Верховної Ради щодо санкцій по відношенню до NewsOne та 112....Хочеш показати, що ти - кращий президент від попереднього? Дій!...Зеленський наказав СБУ розслідувати участь Порошенка у сміттєвій блокаді Львова. Але забув Баканову дати вказівку розслідувати інформаційну війну Медведчука проти України. Я розумію, що у Володимира Олександровича ще ейфорія від перемоги, але Діма Кісєльов навіть у вигляді телемосту - повний провал українських спецслужб....Тобто з маньяком та вбивцею ми будемо телемости налагоджувати!!!!?????Тобто за п‘ять років тисячи вбитих, російськими бойовиками та військовими, ви телемість налагодили!Тобто відвід військ з нашого боку, тобто ми маємо зняти бетоні укріплення на позиціях, щоб ви С@ки мости налагодили?????Сьогодні мости, завтра і ветерани, і волонтери стануть злочинцями, завтра активні патріоти стануть зрадниками, бо мости деяким у@дам треба налагодити!!!!﻿Їхні мости за такі речі мають вести в зовсім інші місця!!!!!І в цьому конкретному випадку мені всеодно на політкоректність!Або ми, або вони нас!!!Це вже не голови попідіймали, це вони вже на своїх коней прикрашених георгіївськими стрічками посідали і взяли свої козацьки шашки щоб віддяти голову всьому українському!!!- Перестати стріляти у відповідь- Відвести війська з Станиці Луганської та Широкіно- Зняти бетонні укріплення з позицій з яких відійшли- Здати позиції в ПАРЕДля чого???Щоб телемости навести з ворогом!!!