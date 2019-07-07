Я, взагалі задоволений, що Медведчук з Ахмєтовим недійшли порозуміння. Тепер треба найгірше зло - ахмєтова захірячити. Він сволота Донбас знищив і за всю Україну прийнявся
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 08 лип, 2019 09:48
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:17
А якщо виторг вниз, то тоді як вся влада буде уЗеленського, то винен буде він?
Попри весь скепсис щодо його державних управлінських талантів, занепад дрібних торгових бізнесів в Україні і в світі диктується глобалізацією, інтернет торгівлею. Ця теза і для попереднього періоду, але процес іде поступово до повної нерентабельності.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:23
Re: Політичні дискусії
ПРО в Поляндии,границы НАТО к Закарпатью,но там тоже не гладко,двигают к Прикарпатью
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:26
Понятно, что после меня. Главное, чтобы не в ту же страну. Не хочу жить в одной стране с 73мя процентами даже в эмиграции.
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:30
Явно чувак не в себе.
Это что достойное поведение бывшего президента.
Бить он собирается кого-то - толерантный европеец блин.
Какая Рада? - вперед на отдых если очень повезет,то в благоприятных условиях
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 08 лип, 2019 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:30
Рекомендую ватанам подивитись відеозвернення грузинського телебачення до вашого куміра Вовки Пукіна:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:34
Слава богу, що хоча би Білецький і укро-націоналісти хоча би щось роблять, щоб зупинити інформаційну московитську агресію.
А Зеленський нехай повзе на колінах до Вовки Пукіна, просити про закінчення війни. В Ростов. Щоб не вертатись. Чи в Ізраїль.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:39
Re: Політичні дискусії
"Провал українських спецслужб й злам хребта українського терпіння": соцмережі вибухнули реакцією на "телеміст"
...
Володимир Зеленський може дуже просто довести, що він - не ватна маріонетка Кремля.
Для цього достатньо скликати РНБО та ввести в дію подання Верховної Ради щодо санкцій по відношенню до NewsOne та 112.
...
Хочеш показати, що ти - кращий президент від попереднього? Дій!
...
Зеленський наказав СБУ розслідувати участь Порошенка у сміттєвій блокаді Львова. Але забув Баканову дати вказівку розслідувати інформаційну війну Медведчука проти України. Я розумію, що у Володимира Олександровича ще ейфорія від перемоги, але Діма Кісєльов навіть у вигляді телемосту - повний провал українських спецслужб.
...
Тобто з маньяком та вбивцею ми будемо телемости налагоджувати!!!!?????
Тобто за п‘ять років тисячи вбитих, російськими бойовиками та військовими, ви телемість налагодили!
Тобто відвід військ з нашого боку, тобто ми маємо зняти бетоні укріплення на позиціях, щоб ви С@ки мости налагодили?????
Сьогодні мости, завтра і ветерани, і волонтери стануть злочинцями, завтра активні патріоти стануть зрадниками, бо мости деяким у@дам треба налагодити!!!!
Їхні мости за такі речі мають вести в зовсім інші місця!!!!!
І в цьому конкретному випадку мені всеодно на політкоректність!
Або ми, або вони нас!!!
Це вже не голови попідіймали, це вони вже на своїх коней прикрашених георгіївськими стрічками посідали і взяли свої козацьки шашки щоб віддяти голову всьому українському!!!
- Перестати стріляти у відповідь
- Відвести війська з Станиці Луганської та Широкіно
- Зняти бетонні укріплення з позицій з яких відійшли
- Здати позиції в ПАРЕ
Для чого???
Щоб телемости навести з ворогом!!!
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:52
Зе- ризикує. Може повторити долю Януковича, ватний урот, патріот Недороссії .
"Не так страшні російські воші, як українські гниди"
Симон Петлюра.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 08 лип, 2019 11:14
Точно-точно, какой-то депутат Госдумы РФ, председатель чего-то там, прилетел в Тбилиси, взял такси в аэропорту, приехал в парламент Грузии и вперся прямо на место спикера - ПОСИДЕТЬ. А проезжавшее случайно мимо телевидение показало это в прямом эфире. Ведь все так было?
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