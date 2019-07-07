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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 176
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
47
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:21

  airmax78 написав:
  yanyura написав: Вы уже из эмиграции пишете, или все еще никак не решитесь?
Реинкарнации Порошенко не будет, т.ч. не теряйте зря время.

Понятно, что после меня. Главное, чтобы не в ту же страну. Не хочу жить в одной стране с 73мя процентами даже в эмиграции.

Такую страну сложно найти. Разве что Израиль (с натяжкой) или скандинавы/британцы. Но попробуйте туда легально эмигрировать :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:24

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:Явно чувак не в себе.
Это что достойное поведение бывшего президента.
Бить он собирается кого-то - толерантный европеец блин.

Какая Рада? - вперед на отдых если очень повезет,то в благоприятных условиях

Согласен,мракобесно)
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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