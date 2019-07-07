Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: В реальности все понимают, что запретить телемост Зеленский юридически не может, даже западные партнеры будут ему вставлять пистоны в давлении на СМИ. А если не запретит, толпа активистов на камеру сожгет этот телеканал и отколошматит журналистов этого канала с соответствующим показом кадров по всем мировым СМИ, а если не дай Бог какой-то журналист еще и станет убиенным, то такой трэш в мире начнётся.
Пусть вводит в Киеве чрезвычайное положение, как в Париже во время шабаша жилетов, и на этом основании запрещает. Так сказать, ввиду опасности массовых беспорядков.
Раз он зажег зеленый свет этой банде, не понимая последствий, пусть теперь выкручивается.
Борцы со свинарчуками, вы теперь хоть понимаете, до чего может всё докатиться?
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 08 лип, 2019 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
freeze написав: В реальности все понимают, что запретить телемост Зеленский юридически не может, даже западные партнеры будут ему вставлять пистоны в давлении на СМИ. А если не запретит, толпа активистов на камеру сожгет этот телеканал и отколошматит журналистов этого канала с соответствующим показом кадров по всем мировым СМИ, а если не дай Бог какой-то журналист еще и станет убиенным, то такой трэш в мире начнётся.
Пусть вводит в Киеве чрезвычайное положение, как в Париже во время шабаша жилетов, и на этом основании запрещает. Так сказать, ввиду опасности массовых беспорядков.
Раз он зажег зеленый свет этой банде, не понимая последствий, пусть теперь выкручивается.
Борцы со свинарчуками, вы теперь хоть понимаете, до чего может всё докатиться?
Не, нельзя. Тогда вспомнят пороха и введение ВП. И что тогда сторонникам писать, как оправдываться? Их и так новыми лицами достают постоянно, так тут еще и это..
airmax78 написав:Понятно, что после меня. Главное, чтобы не в ту же страну. Не хочу жить в одной стране с 73мя процентами даже в эмиграции.
Такую страну сложно найти. Разве что Израиль (с натяжкой) или скандинавы/британцы. Но попробуйте туда легально эмигрировать
Если у airmax78 или его жены нет хотя бы четверти еврейской крови, то эмиграция в Израиль исключена почти на 100%
Сейчас - да. А в свое время существовал бизнес по вывозу неевреев, знал одну еврейку, которая этим занималась, кажется, ей даже был потом запрещен въезд в Израиль, по Высоцкому В те же времена (90-е) жена приятеля-еврея, сама нееврейка, просто подчистила свидетельство о рождении своей матери - и прошло на ура. Правда, в итоге они выехали в Германию.
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 08 лип, 2019 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
freeze написав: В реальности все понимают, что запретить телемост Зеленский юридически не может, даже западные партнеры будут ему вставлять пистоны в давлении на СМИ. А если не запретит, толпа активистов на камеру сожгет этот телеканал и отколошматит журналистов этого канала с соответствующим показом кадров по всем мировым СМИ, а если не дай Бог какой-то журналист еще и станет убиенным, то такой трэш в мире начнётся.
Пусть вводит в Киеве чрезвычайное положение, как в Париже во время шабаша жилетов, и на этом основании запрещает. Так сказать, ввиду опасности массовых беспорядков. Раз он зажег зеленый свет этой банде, не понимая последствий, пусть теперь выкручивается. Борцы со свинарчуками, вы теперь хоть понимаете, до чего может всё докатиться?
Не, нельзя. Тогда вспомнят пороха и введение ВП. И что тогда сторонникам писать, как оправдываться? Их и так новыми лицами достают постоянно, так тут еще и это..
Выше правильно было замечено, что хорошего выхода нет. Пусть выбирает между плохим и очень плохим. На самом деле положение даже хуже, чем у Пороха, тот апеллировал к нападению рашки на катера, так сказать, к агрессии внешнего врага, а тут же граждане Украины, как можно? Тем более, что оппы могут тоже вывести сторонников мира любой ценой на защиту свободы слова.
Кстати:
Телемост с РФ - это дешевый, но опасный пиарход перед выборами, - Зеленский.
Starikan написав:Сейчас - да. А в свое время существовал бизнес по вывозу неевреев, знал одну еврейку, которая этим занималась, кажется, ей даже был потом запрещен въезд в Израиль, по Высоцкому В те же времена (90-е) жена приятеля-еврея, сама нееврейка, просто подчистила свидетельство о рождении своей матери - и прошло на ура.
Это правило было всегда. Просто в начале 90-х когда шел грандиозный свал из бывшего СССР со всех республик подделка метрик и паспортов под евреев шла аж гай шумел. Израиль просто физически не мог проверить тогда всех эмигрировавших 900000, да и не сильно этим заморачивался т.к. репатриантам в отличие от Германии мало что давали. Вот немцы очень тщательно и долго проверяли каждого т.к. одноразовая и последующая корзины помощи там были и есть гораздо щедрее.