Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Посмотрим на соцопросы (https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory). По разным опросам по партийным спискам могут пройти в том или ином варианте максимум 6-7 партий. Беру только по партиям, т.к. по мажоритарке часто идут те, кто и был, и здесь люди оценивают больше не потому, от какой партии кандидат, а по его реальным делам в предыдущем.
- Оппозиционная платформа - За жизнь - та же ПР Януковича, только в профиль - № 1 Бойко, № 3 Медведчук, № 5 Левочкин и т.д. (Здесь и далее - https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 1=919.html). "Вышки Бойко" с переплатой за каждую по 200 млн. долл. забыли? Эта партия позиционирует себя, как защитница русских. Я - русский, но меня по этому признаку никто не обижал и не обижает, ваша защита будет для меня защитой удава кролика в своих тесных объятиях. Спасибо, конечно, но мне лучше будет без вас и вашей "защиты"!
- Европейская Солидарность - спасибо, накушались. 73%, Восток и Запад, Север и Юг - все объединились во 2-м туре. Армия - на ней начали наживаться все "приближенные", да так нагло, как не было ни при одном предыдущем; Вера (Томос) - так все последние интервью Филарета о том, что он против Томоса, что Порошенко и Константинополь обманули с Томосом; Мова - попытка натравить одну часть Украины на другую, к сожалению граждане тупые оказались, не повелись массово на это. Да еще и № 1 неадекватом оказался, сперва только шапки срывал, за нос хватал, так теперь в открытую призывает бить оппонентов (за "ганьба").
- ВО Батькивщина - завтра ровно 20 лет со дня ее основания. Огромные амбиции у главы, пламенные речи, а на выходе? Какие нужные для Украины, ее развития, Законы внесла и добилась принятия эта партия? Кроме пламенных речей.
- Голос - партия под одного человека. Если уйдет Вакарчук, рейтинг партии упадет практически до 0. Ну а сам Вакарчук известен тем, что уже был в ВР, но сам ушел, т.к. тогда это оказалось "не для него" и тем, что ему (для рейтинга партии) лучше не выступать на любых дебатах. Партийный список в основном из неизвестных ранее лиц (впрочем, как и у СН).
- Оппозиционный блок - Мураев, Вилкул, Кернес, Труханов и т.д. (в значительной мере партия меров, часть из которых уже заявили, что не оставят своих постов в случае прохождения в ВР). Вероятность прохождения в ВР минимальна.
- Сила и честь - партия из ниоткуда, кроме Смешко, Заманы, Поживанова остальные "широко известные в очень узких кругах". Вероятность прохождения в ВР минимальна.
При формировании коалиции из этих партий, а в ней окажется 3-4 партии, будет как у дедушки Крылова - "Однажды лебедь раком щуку...", перетягивания "одеяла", скандалы, интриги, долгие споры, устраивающие всех коалициантов (т.е. выхолощенные) Законы, т.е. ВР будет "пациент скорее мертв, чем жив", распад коалиции, следущие внеочередные выборы.
Поэтому остается Слуга Народа. Да, там тоже список мало- или никому не известных людей, но главное - связка Президент-ВР, значит быстрое принятие Законов, назначений, возможность настоящих реформ.
Я НЕ призываю всех голосовать только за СН. Вы все взрослые люди со своим мнением. Оставайтесь такими же и дальше.
Я просто попытался объяснить, почему буду голосовать за СН. И хотелось бы услышать мнение других, почему они собираются голосовать за ту или иную партию.
freeze написав: В реальности все понимают, что запретить телемост Зеленский юридически не может, даже западные партнеры будут ему вставлять пистоны в давлении на СМИ. А если не запретит, толпа активистов на камеру сожгет этот телеканал и отколошматит журналистов этого канала с соответствующим показом кадров по всем мировым СМИ, а если не дай Бог какой-то журналист еще и станет убиенным, то такой трэш в мире начнётся.
Пусть вводит в Киеве чрезвычайное положение, как в Париже во время шабаша жилетов, и на этом основании запрещает. Так сказать, ввиду опасности массовых беспорядков.
Раз он зажег зеленый свет этой банде, не понимая последствий, пусть теперь выкручивается.
Борцы со свинарчуками, вы теперь хоть понимаете, до чего может всё докатиться?
Всё уже давно докатилось, или вы о такой стране 28 лет назад мечтали?
yanyura написав:Поэтому остается Слуга Народа. Да, там тоже список мало- или никому не известных людей,
партія "Слука нароту - чиряк на роті" - то збирана збираниця, паскудники, сепаратисти, скунси-перебіжчики та інший різноплеменний зброд. партія "Чиряк на роті" дбає винятково про себе, про своїх членів. Ніяк не про державу і не про народ, який зду-ру проголосував за чиряка.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
yanyura написав: Поэтому остается Слуга Народа. Да, там тоже список мало- или никому не известных людей, но главное - связка Президент-ВР, значит быстрое принятие Законов, назначений, возможность настоящих реформ.
Я НЕ призываю всех голосовать только за СН. Вы все взрослые люди со своим мнением. Оставайтесь такими же и дальше.
Я просто попытался объяснить, почему буду голосовать за СН. И хотелось бы услышать мнение других, почему они собираются голосовать за ту или иную партию.
Смешно. "я конечно не призываю, но кто не пьет, скажи?" "Меня никто по языку не угнетает, но мова разделила." "Филарет сказал, что с томосом обманули". Кого? Его обманули? Дедушке бабла не хватает?
yanyura написав:Поэтому остается Слуга Народа. Да, там тоже список мало- или никому не известных людей,
партія "Слука нароту - чиряк на роті" - то збирана збираниця, паскудники, сепаратисти, скунси-перебіжчики та інший різноплеменний зброд. партія "Чиряк на роті" дбає винятково про себе, про своїх членів. Ніяк не про державу і не про народ, який зду-ру проголосував за чиряка.
Нюс-ван - обісрався. Варто було націоналістам лише пригрозити пальчиком ватним уротам. Шкода!!! Треба було би, щоб провів той сраний телемост. Щоб народ побачив, що таке Зеленський і хто такі зебіли.
Ватний Мураєв та його кімнатні уроти - вирішили не дразнити націоналістів.
"Newsone скасував телеміст з російськими пропагандистами. "Через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їх сімей NewsOne повідомляє про скасування телемарафону "Треба поговорити", – йдеться в повідомленні.
У повідомленні також зазначається, що в рамках тиску на телеканал "в хід пішли заяви про акції протесту біля каналу, а з учорашнього вечора – і прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких"."
yanyura написав:Посмотрим на соцопросы (https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory). По разным опросам по партийным спискам могут пройти в том или ином варианте максимум 6-7 партий. Беру только по партиям, т.к. по мажоритарке часто идут те, кто и был, и здесь люди оценивают больше не потому, от какой партии кандидат, а по его реальным делам в предыдущем.
- Оппозиционная платформа - За жизнь - та же ПР Януковича, только в профиль - № 1 Бойко, № 3 Медведчук, № 5 Левочкин и т.д. (Здесь и далее - https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 1=919.html). "Вышки Бойко" с переплатой за каждую по 200 млн. долл. забыли? Эта партия позиционирует себя, как защитница русских. Я - русский, но меня по этому признаку никто не обижал и не обижает, ваша защита будет для меня защитой удава кролика в своих тесных объятиях. Спасибо, конечно, но мне лучше будет без вас и вашей "защиты"!
- Европейская Солидарность - спасибо, накушались. 73%, Восток и Запад, Север и Юг - все объединились во 2-м туре. Армия - на ней начали наживаться все "приближенные", да так нагло, как не было ни при одном предыдущем; Вера (Томос) - так все последние интервью Филарета о том, что он против Томоса, что Порошенко и Константинополь обманули с Томосом; Мова - попытка натравить одну часть Украины на другую, к сожалению граждане тупые оказались, не повелись массово на это. Да еще и № 1 неадекватом оказался, сперва только шапки срывал, за нос хватал, так теперь в открытую призывает бить оппонентов (за "ганьба").
- ВО Батькивщина - завтра ровно 20 лет со дня ее основания. Огромные амбиции у главы, пламенные речи, а на выходе? Какие нужные для Украины, ее развития, Законы внесла и добилась принятия эта партия? Кроме пламенных речей.
- Голос - партия под одного человека. Если уйдет Вакарчук, рейтинг партии упадет практически до 0. Ну а сам Вакарчук известен тем, что уже был в ВР, но сам ушел, т.к. тогда это оказалось "не для него" и тем, что ему (для рейтинга партии) лучше не выступать на любых дебатах. Партийный список в основном из неизвестных ранее лиц (впрочем, как и у СН).
- Оппозиционный блок - Мураев, Вилкул, Кернес, Труханов и т.д. (в значительной мере партия меров, часть из которых уже заявили, что не оставят своих постов в случае прохождения в ВР). Вероятность прохождения в ВР минимальна.
- Сила и честь - партия из ниоткуда, кроме Смешко, Заманы, Поживанова остальные "широко известные в очень узких кругах". Вероятность прохождения в ВР минимальна.
При формировании коалиции из этих партий, а в ней окажется 3-4 партии, будет как у дедушки Крылова - "Однажды лебедь раком щуку...", перетягивания "одеяла", скандалы, интриги, долгие споры, устраивающие всех коалициантов (т.е. выхолощенные) Законы, т.е. ВР будет "пациент скорее мертв, чем жив", распад коалиции, следущие внеочередные выборы.
Поэтому остается Слуга Народа. Да, там тоже список мало- или никому не известных людей, но главное - связка Президент-ВР, значит быстрое принятие Законов, назначений, возможность настоящих реформ.
Я НЕ призываю всех голосовать только за СН. Вы все взрослые люди со своим мнением. Оставайтесь такими же и дальше.
Я просто попытался объяснить, почему буду голосовать за СН. И хотелось бы услышать мнение других, почему они собираются голосовать за ту или иную партию.
Зачем ждать? В центренерго сменили руководство и уже резко начали продавать лепестричество феросплавам.... коломойского:-)
yanyura написав:Поэтому остается Слуга Народа. Да, там тоже список мало- или никому не известных людей,
партія "Слука нароту - чиряк на роті" - то збирана збираниця, паскудники, сепаратисти, скунси-перебіжчики та інший різноплеменний зброд. партія "Чиряк на роті" дбає винятково про себе, про своїх членів. Ніяк не про державу і не про народ, який зду-ру проголосував за чиряка.
Та головне що він за януковичів і комуняк не голосує,за це його треба похвалити. Менше буде сепаратистів.Виходить що і старше покоління дещо зрозуміло. Звичайно віддам Голосу-там демократія!
yanyura написав:Поэтому остается Слуга Народа. Да, там тоже список мало- или никому не известных людей,
партія "Слука нароту - чиряк на роті" - то збирана збираниця, паскудники, сепаратисти, скунси-перебіжчики та інший різноплеменний зброд. партія "Чиряк на роті" дбає винятково про себе, про своїх членів. Ніяк не про державу і не про народ, який зду-ру проголосував за чиряка.
Оце вату порвало. Скоро вибухне від злості.
Ватан, ти вже їдеш на Польову, 21? Захищати московитський "Ньюс-Оне"? ___________________ "Обрання президентом країни недосвідченого шоумена, який узагалі не розуміє, де він перебуває і які сили проти його країни задіяні – тільки частина цього зловісного плану зі знищення України. Тому що керівництва, яке здатне зрозуміти, що відбувається з країною, просто не існує. Є випадкові люди, впевнені, що політика – це шоу та розмови про боротьбу з корупцією. І є жадібні олігархи, які думають, як примножити статки на тлі загальної розгубленості.
І є українці, які самі вибрали собі таку долю. Всі ці розмови про мотиви голосування, протест проти влади, "нові обличчя" й інша лабуда, яку продовжують повторювати проросійські пропагандисти та просто міські божевільні є цікавими суто для підручників історії. "