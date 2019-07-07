Додано: Пон 08 лип, 2019 12:49

Армия

Вера (Томос)

Мова

Посмотрим на соцопросы ().По разным опросам по партийным спискам могут пройти в том или ином варианте максимум 6-7 партий. Беру только по партиям, т.к. по мажоритарке часто идут те, кто и был, и здесь люди оценивают больше не потому, от какой партии кандидат, а по его реальным делам в предыдущем.- та же ПР Януковича, только в профиль - № 1 Бойко, № 3 Медведчук, № 5 Левочкин и т.д. (Здесь и далее -). "Вышки Бойко" с переплатой за каждую по 200 млн. долл. забыли? Эта партия позиционирует себя, как защитница русских. Я - русский, но меня по этому признаку никто не обижал и не обижает, ваша защита будет для меня защитой удава кролика в своих тесных объятиях. Спасибо, конечно, но мне лучше будет без вас и вашей "защиты"!- спасибо, накушались. 73%, Восток и Запад, Север и Юг - все объединились во 2-м туре.- на ней начали наживаться все "приближенные", да так нагло, как не было ни при одном предыдущем;- так все последние интервью Филарета о том, что он против Томоса, что Порошенко и Константинополь обманули с Томосом;- попытка натравить одну часть Украины на другую, к сожалению граждане тупые оказались, не повелись массово на это.Да еще и № 1 неадекватом оказался, сперва только шапки срывал, за нос хватал, так теперь в открытую призывает бить оппонентов (за "ганьба").- завтра ровно 20 лет со дня ее основания. Огромные амбиции у главы, пламенные речи, а на выходе? Какие нужные для Украины, ее развития, Законы внесла и добилась принятия эта партия? Кроме пламенных речей.- партия под одного человека. Если уйдет Вакарчук, рейтинг партии упадет практически до 0. Ну а сам Вакарчук известен тем, что уже был в ВР, но сам ушел, т.к. тогда это оказалось "не для него" и тем, что ему (для рейтинга партии) лучше не выступать на любых дебатах. Партийный список в основном из неизвестных ранее лиц (впрочем, как и у СН).- Мураев, Вилкул, Кернес, Труханов и т.д. (в значительной мере партия меров, часть из которых уже заявили, что не оставят своих постов в случае прохождения в ВР). Вероятность прохождения в ВР минимальна.- партия из ниоткуда, кроме Смешко, Заманы, Поживанова остальные "широко известные в очень узких кругах". Вероятность прохождения в ВР минимальна.При формировании коалиции из этих партий, а в ней окажется 3-4 партии, будет как у дедушки Крылова - "Однажды лебедь раком щуку...", перетягивания "одеяла", скандалы, интриги, долгие споры, устраивающие всех коалициантов (т.е. выхолощенные) Законы, т.е. ВР будет "пациент скорее мертв, чем жив", распад коалиции, следущие внеочередные выборы.Поэтому остается. Да, там тоже список мало- или никому не известных людей, но главное - связка Президент-ВР, значит быстрое принятие Законов, назначений, возможность настоящих реформ.призываю всех голосовать только за СН. Вы все взрослые люди со своим мнением. Оставайтесь такими же и дальше.Я просто попытался объяснить, почему буду голосовать за СН. И хотелось бы услышать мнение других, почему они собираются голосовать за ту или иную партию.