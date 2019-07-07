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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 177
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
48
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:10

  Frant написав:
  airmax78 написав:Телемост просто необходим. У нас столько недопонимания накопилось с простыми росиянцами. Кто это захватывал админздания в Симферополе и блокировал наши части в Крыму в марте 2014го? Кто это расстреливал наших солдат в Зеленополье, Иловайске, Дебальцево? Кто 5 лет снабжает орками, оружием, боеприпасами, горючим, деньгами и продовольствием 40-тысячную армию отставных шахтеров? Кто, в конце концов, Боинг сбил, а до этого несколько украинских самолетов? Испанский диспетчер, пилот МИГа, пилот Су24 или кладовщик из ВЧ, "принимавшей" ракету в 198лохматом году (все журналы нашлись)? И куда установка исчезла? Очень много недопонимания между братскими народами.


Ватани будуть писяти в штани від радощів! "гаварит Масква!"
Чергова порція руССіш-пропаганди поллється на голови зРадіо та інших любителів руССкого міра.


Тролль как обычно развешал ярлыки, не спросив ни чьего мнения! Телемосты я не поддерживаю. У обычных людей, которые общаются между собой, есть для этого телефон, скайп, мессенджеры и пр. У политиков есть свои форматы.

Дискуссия с пропагандистом киселем лишена всякого смысла - в любом случае нагонят "правильных" россиян, как делают для каждой прямой линии с ВВХ.

PS: любитель русского мира (кроме вогларей) здесь лишь один - Frant, воспевавший братскую любовь и призывавший отказаться от украинского суверенитета в пользу Москвы!
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:14

  Starikan написав:
  shapo написав:
  Starikan написав: Такую страну сложно найти. Разве что Израиль (с натяжкой) или скандинавы/британцы. Но попробуйте туда легально эмигрировать :wink:
Если у airmax78 или его жены нет хотя бы четверти еврейской крови, то эмиграция в Израиль исключена почти на 100%

Сейчас - да.
А в свое время существовал бизнес по вывозу неевреев, знал одну еврейку, которая этим занималась, кажется, ей даже был потом запрещен въезд в Израиль, по Высоцкому :mrgreen: В те же времена (90-е) жена приятеля-еврея, сама нееврейка, просто подчистила свидетельство о рождении своей матери - и прошло на ура.

Я для себя рассматриваю только один вариант выезда: в качестве экспата. Просто тикать вникуда я не решусь.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:17

  Frant написав:Нюс-ван - обісрався.
Варто було націоналістам лише пригрозити пальчиком ватним уротам.
Шкода!!!
Треба було би, щоб провів той сраний телемост.
Щоб народ побачив, що таке Зеленський і хто такі зебіли.

Ватний Мураєв та його кімнатні уроти - вирішили не дразнити націоналістів.

"Newsone скасував телеміст з російськими пропагандистами.
"Через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їх сімей NewsOne повідомляє про скасування телемарафону "Треба поговорити", – йдеться в повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що в рамках тиску на телеканал "в хід пішли заяви про акції протесту біля каналу, а з учорашнього вечора – і прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких"."

https://uainfo.org/blognews/1562581569- ... skimi.html



NewsOne - это Медведчук, бестолочь :mrgreen: Мураеш - это НАШ. И Медведчук на этой мерзкой технологии лишь заработал себе очков, откусив часть пророссийского электората у Слуги.

А помогли ему в этом (как обычно) порохоботы, раскрутившие своим напускным патриотизмом это абсолютно маргинальное событие...
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