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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3465346634673468 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 177 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 27% 48 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 5% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 10 Всього голосів : 177 Додано: Пон 08 лип, 2019 13:10 Frant написав: airmax78 написав: Телемост просто необходим. У нас столько недопонимания накопилось с простыми росиянцами. Кто это захватывал админздания в Симферополе и блокировал наши части в Крыму в марте 2014го? Кто это расстреливал наших солдат в Зеленополье, Иловайске, Дебальцево? Кто 5 лет снабжает орками, оружием, боеприпасами, горючим, деньгами и продовольствием 40-тысячную армию отставных шахтеров? Кто, в конце концов, Боинг сбил, а до этого несколько украинских самолетов? Испанский диспетчер, пилот МИГа, пилот Су24 или кладовщик из ВЧ, "принимавшей" ракету в 198лохматом году (все журналы нашлись)? И куда установка исчезла? Очень много недопонимания между братскими народами. Телемост просто необходим. У нас столько недопонимания накопилось с простыми росиянцами. Кто это захватывал админздания в Симферополе и блокировал наши части в Крыму в марте 2014го? Кто это расстреливал наших солдат в Зеленополье, Иловайске, Дебальцево? Кто 5 лет снабжает орками, оружием, боеприпасами, горючим, деньгами и продовольствием 40-тысячную армию отставных шахтеров? Кто, в конце концов, Боинг сбил, а до этого несколько украинских самолетов? Испанский диспетчер, пилот МИГа, пилот Су24 или кладовщик из ВЧ, "принимавшей" ракету в 198лохматом году (все журналы нашлись)? И куда установка исчезла? Очень много недопонимания между братскими народами.



Ватани будуть писяти в штани від радощів! "гаварит Масква!"

Чергова порція руССіш-пропаганди поллється на голови зРадіо та інших любителів руССкого міра. Ватани будуть писяти в штани від радощів! "гаварит Масква!"Чергова порція руССіш-пропаганди поллється на голови зРадіо та інших любителів руССкого міра.



Тролль как обычно развешал ярлыки, не спросив ни чьего мнения! Телемосты я не поддерживаю. У обычных людей, которые общаются между собой, есть для этого телефон, скайп, мессенджеры и пр. У политиков есть свои форматы.



Дискуссия с пропагандистом киселем лишена всякого смысла - в любом случае нагонят "правильных" россиян, как делают для каждой прямой линии с ВВХ.



PS: любитель русского мира (кроме вогларей) здесь лишь один - Frant, воспевавший братскую любовь и призывавший отказаться от украинского суверенитета в пользу Москвы! Тролль как обычно развешал ярлыки, не спросив ни чьего мнения! Телемосты я не поддерживаю. У обычных людей, которые общаются между собой, есть для этого телефон, скайп, мессенджеры и пр. У политиков есть свои форматы.Дискуссия с пропагандистом киселем лишена всякого смысла - в любом случае нагонят "правильных" россиян, как делают для каждой прямой линии с ВВХ.PS: любитель русского мира (кроме вогларей) здесь лишь один -, воспевавший братскую любовь и призывавший отказаться от украинского суверенитета в пользу Москвы! zРадио

Повідомлень: 2871 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 13:14 Starikan написав: shapo написав: Starikan написав: Такую страну сложно найти. Разве что Израиль (с натяжкой) или скандинавы/британцы. Но попробуйте туда легально эмигрировать Такую страну сложно найти. Разве что Израиль (с натяжкой) или скандинавы/британцы. Но попробуйте туда легально эмигрировать Если у airmax78 или его жены нет хотя бы четверти еврейской крови, то эмиграция в Израиль исключена почти на 100% Если у airmax78 или его жены нет хотя бы четверти еврейской крови, то эмиграция в Израиль исключена почти на 100%

Сейчас - да.

А в свое время существовал бизнес по вывозу неевреев, знал одну еврейку, которая этим занималась, кажется, ей даже был потом запрещен въезд в Израиль, по Высоцкому В те же времена (90-е) жена приятеля-еврея, сама нееврейка, просто подчистила свидетельство о рождении своей матери - и прошло на ура. Сейчас - да.А в свое время существовал бизнес по вывозу неевреев, знал одну еврейку, которая этим занималась, кажется, ей даже был потом запрещен въезд в Израиль, по ВысоцкомуВ те же времена (90-е) жена приятеля-еврея, сама нееврейка, просто подчистила свидетельство о рождении своей матери - и прошло на ура.

Я для себя рассматриваю только один вариант выезда: в качестве экспата. Просто тикать вникуда я не решусь. Я для себя рассматриваю только один вариант выезда: в качестве экспата. Просто тикать вникуда я не решусь. airmax78 Повідомлень: 30696 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 13:17 Frant написав: Нюс-ван - обісрався.

Варто було націоналістам лише пригрозити пальчиком ватним уротам.

Шкода!!!

Треба було би, щоб провів той сраний телемост.

Щоб народ побачив, що таке Зеленський і хто такі зебіли.



Ватний Мураєв та його кімнатні уроти - вирішили не дразнити націоналістів.



"Newsone скасував телеміст з російськими пропагандистами.

"Через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їх сімей NewsOne повідомляє про скасування телемарафону "Треба поговорити", – йдеться в повідомленні.



У повідомленні також зазначається, що в рамках тиску на телеканал "в хід пішли заяви про акції протесту біля каналу, а з учорашнього вечора – і прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких"."



https://uainfo.org/blognews/1562581569- ... skimi.html Нюс-ван - обісрався.Варто було націоналістам лише пригрозити пальчиком ватним уротам.Шкода!!!Треба було би, щоб провів той сраний телемост.Щоб народ побачив, що таке Зеленський і хто такі зебіли.Ватний Мураєв та його кімнатні уроти - вирішили не дразнити націоналістів."Newsone скасував телеміст з російськими пропагандистами."Через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їх сімей NewsOne повідомляє про скасування телемарафону "Треба поговорити", – йдеться в повідомленні.У повідомленні також зазначається, що в рамках тиску на телеканал "в хід пішли заяви про акції протесту біля каналу, а з учорашнього вечора – і прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких"."





NewsOne - это Медведчук, бестолочь Мураеш - это НАШ. И Медведчук на этой мерзкой технологии лишь заработал себе очков, откусив часть пророссийского электората у Слуги.



А помогли ему в этом (как обычно) порохоботы, раскрутившие своим напускным патриотизмом это абсолютно маргинальное событие... NewsOne - это Медведчук, бестолочьМураеш - это НАШ. И Медведчук на этой мерзкой технологии лишь заработал себе очков, откусив часть пророссийского электората у Слуги.А помогли ему в этом (как обычно) порохоботы, раскрутившие своим напускным патриотизмом это абсолютно маргинальное событие... zРадио

Повідомлень: 2871 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3465346634673468 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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