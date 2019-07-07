Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:Телемост просто необходим. У нас столько недопонимания накопилось с простыми росиянцами. Кто это захватывал админздания в Симферополе и блокировал наши части в Крыму в марте 2014го? Кто это расстреливал наших солдат в Зеленополье, Иловайске, Дебальцево? Кто 5 лет снабжает орками, оружием, боеприпасами, горючим, деньгами и продовольствием 40-тысячную армию отставных шахтеров? Кто, в конце концов, Боинг сбил, а до этого несколько украинских самолетов? Испанский диспетчер, пилот МИГа, пилот Су24 или кладовщик из ВЧ, "принимавшей" ракету в 198лохматом году (все журналы нашлись)? И куда установка исчезла? Очень много недопонимания между братскими народами.
Ватани будуть писяти в штани від радощів! "гаварит Масква!" Чергова порція руССіш-пропаганди поллється на голови зРадіо та інших любителів руССкого міра.
Тролль как обычно развешал ярлыки, не спросив ни чьего мнения! Телемосты я не поддерживаю. У обычных людей, которые общаются между собой, есть для этого телефон, скайп, мессенджеры и пр. У политиков есть свои форматы.
Дискуссия с пропагандистом киселем лишена всякого смысла - в любом случае нагонят "правильных" россиян, как делают для каждой прямой линии с ВВХ.
PS: любитель русского мира (кроме вогларей) здесь лишь один - Frant, воспевавший братскую любовь и призывавший отказаться от украинского суверенитета в пользу Москвы!
Starikan написав: Такую страну сложно найти. Разве что Израиль (с натяжкой) или скандинавы/британцы. Но попробуйте туда легально эмигрировать
Если у airmax78 или его жены нет хотя бы четверти еврейской крови, то эмиграция в Израиль исключена почти на 100%
Сейчас - да. А в свое время существовал бизнес по вывозу неевреев, знал одну еврейку, которая этим занималась, кажется, ей даже был потом запрещен въезд в Израиль, по Высоцкому В те же времена (90-е) жена приятеля-еврея, сама нееврейка, просто подчистила свидетельство о рождении своей матери - и прошло на ура.
Я для себя рассматриваю только один вариант выезда: в качестве экспата. Просто тикать вникуда я не решусь.
Frant написав:Нюс-ван - обісрався. Варто було націоналістам лише пригрозити пальчиком ватним уротам. Шкода!!! Треба було би, щоб провів той сраний телемост. Щоб народ побачив, що таке Зеленський і хто такі зебіли.
Ватний Мураєв та його кімнатні уроти - вирішили не дразнити націоналістів.
"Newsone скасував телеміст з російськими пропагандистами. "Через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їх сімей NewsOne повідомляє про скасування телемарафону "Треба поговорити", – йдеться в повідомленні.
У повідомленні також зазначається, що в рамках тиску на телеканал "в хід пішли заяви про акції протесту біля каналу, а з учорашнього вечора – і прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких"."