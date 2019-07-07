Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Цікаві роздуми грамотних людей пр некомпетентність луЗЕр-команди:
"Оновлення влади 2019 року не передбачає ніяких ціннісних фільтрів. Навіть побіжний аналіз виборчих списків і мажоритарних пріоритетів низки нових політичних сил дозволяє говорити про владу пройдисвітів у буквальному сенсі цього слова. Після парламентських виборів ця влада пройдисвітів оформиться остаточно: депутати, які не розумітимуть, навіщо вони в парламенті, непрофесійні міністри, й на вершині цієї пізанської башти – некомпетентний президент, оточений далекими від політики радниками.
Довго така влада, звичайно ж, не проіснує. І вже за короткий час українцям в умовах посилення хаосу, соціальної конфронтації та економічної кризи знову доведеться йти на вибори. Тільки запит суспільства зміниться – він буде вже не на нові обличчя, а на "сильну руку", на встановлення порядку."
Starikan написав: В те же времена (90-е) жена приятеля-еврея, сама нееврейка, просто подчистила свидетельство о рождении своей матери - и прошло на ура. Правда, в итоге они выехали в Германию.
А зачем ей что-то подчищать если у нее муж-еврей? Тем более что немцы брали только если "еврей" числился в паспорте, свидетельства о рождении не проходили как и новые паспорта. Знаю эту ситуацию , т.к. двоюродный брат матери уезжал 20 лет назад на ПМЖ в Германию. На Чкалова ( теперь Гончара) напротив немецкого посольства в Киеве в отдельном вагончике какой-то молодой дойч развлекался выстраивая в очередь и инспектируя евреев жаждущих попасть в колбасную эмиграцию к потомкам тех, кто убил 6млн евреев.
zРадио написав:NewsOne - это Медведчук, бестолочь Мураеш - это НАШ. И Медведчук на этой мерзкой технологии лишь заработал себе очков, откусив часть пророссийского электората у Слуги. А помогли ему в этом (как обычно) порохоботы, раскрутившие своим напускным патриотизмом это абсолютно маргинальное событие...
Плюсую. Этих "патриотов" разводят как котят ибо они предсказуемы