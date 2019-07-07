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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3465346634673468

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 177
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
48
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:03

  Frant написав:
  Starikan написав:Отдадим должное Зе - он тоже высказался против (выше давал ссылку).
Так сказать, против свободы слова :wink:

Клоун може говорити все, що завгодно.
Треба за руками слідкувати.
Де засідання РНБО?
Де велетенські штрафи для ватних каналів?
Немає!

А що є?

Тупий серіал "Свати", з московитами і російським Кримом.
Оце і є вождь партії "Слука нароту - чиряк на роті"

Де ж стілкі бруду набралося, українців таких немає. Точно кацап слинею бризже від злоби
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:21

Цікаві роздуми грамотних людей пр некомпетентність луЗЕр-команди:

"Оновлення влади 2019 року не передбачає ніяких ціннісних фільтрів. Навіть побіжний аналіз виборчих списків і мажоритарних пріоритетів низки нових політичних сил дозволяє говорити про владу пройдисвітів у буквальному сенсі цього слова. Після парламентських виборів ця влада пройдисвітів оформиться остаточно: депутати, які не розумітимуть, навіщо вони в парламенті, непрофесійні міністри, й на вершині цієї пізанської башти – некомпетентний президент, оточений далекими від політики радниками.

Довго така влада, звичайно ж, не проіснує. І вже за короткий час українцям в умовах посилення хаосу, соціальної конфронтації та економічної кризи знову доведеться йти на вибори. Тільки запит суспільства зміниться – він буде вже не на нові обличчя, а на "сильну руку", на встановлення порядку."

https://uainfo.org/blognews/1562581917- ... yskiy.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:21

  Starikan написав: В те же времена (90-е) жена приятеля-еврея, сама нееврейка, просто подчистила свидетельство о рождении своей матери - и прошло на ура. Правда, в итоге они выехали в Германию.


А зачем ей что-то подчищать если у нее муж-еврей?
Тем более что немцы брали только если "еврей" числился в паспорте, свидетельства о рождении не проходили как и новые паспорта.
Знаю эту ситуацию , т.к. двоюродный брат матери уезжал 20 лет назад на ПМЖ в Германию.
На Чкалова ( теперь Гончара) напротив немецкого посольства в Киеве в отдельном вагончике какой-то молодой дойч развлекался выстраивая в очередь и инспектируя евреев жаждущих попасть в колбасную эмиграцию к потомкам тех, кто убил 6млн евреев.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:25

  airmax78 написав:Я для себя рассматриваю только один вариант выезда: в качестве экспата. Просто тикать вникуда я не решусь.


Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?
Возраст уже не самый молодой.
Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:27

  zРадио написав:NewsOne - это Медведчук, бестолочь :mrgreen: Мураеш - это НАШ. И Медведчук на этой мерзкой технологии лишь заработал себе очков, откусив часть пророссийского электората у Слуги.
А помогли ему в этом (как обычно) порохоботы, раскрутившие своим напускным патриотизмом это абсолютно маргинальное событие...


Плюсую.
Этих "патриотов" разводят как котят ибо они предсказуемы
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:54

Наша відповідь окупантам і ватникам в цьому відео :D

https://glavred.info/world/10083059-pos ... teley.html
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:00

  Ethereum написав:Наша відповідь окупантам і ватникам в цьому відео :D

https://glavred.info/world/10083059-pos ... teley.html


Не густо. Хотя для подворотни сойдет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:02

  shapo написав:
  Ethereum написав:Наша відповідь окупантам і ватникам в цьому відео :D

https://glavred.info/world/10083059-pos ... teley.html


Не густо. Хотя для подворотни сойдет


Сподобалося? :D А ти мазохіст :D
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:06

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Зеленський - ... Один з найбільш невдалих президентів України. на рівні Януковича і Ющенка.

зато у на соблюдается чёткая закономерность - каждый следующий хуже предыдущего... :)

кстати и порох не исключение - он тоже был хуже предыдущего...
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