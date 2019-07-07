Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Цікаві роздуми грамотних людей пр некомпетентність луЗЕр-команди:
"Оновлення влади 2019 року не передбачає ніяких ціннісних фільтрів. Навіть побіжний аналіз виборчих списків і мажоритарних пріоритетів низки нових політичних сил дозволяє говорити про владу пройдисвітів у буквальному сенсі цього слова. Після парламентських виборів ця влада пройдисвітів оформиться остаточно: депутати, які не розумітимуть, навіщо вони в парламенті, непрофесійні міністри, й на вершині цієї пізанської башти – некомпетентний президент, оточений далекими від політики радниками.
Довго така влада, звичайно ж, не проіснує. І вже за короткий час українцям в умовах посилення хаосу, соціальної конфронтації та економічної кризи знову доведеться йти на вибори. Тільки запит суспільства зміниться – він буде вже не на нові обличчя, а на "сильну руку", на встановлення порядку."
Starikan написав: В те же времена (90-е) жена приятеля-еврея, сама нееврейка, просто подчистила свидетельство о рождении своей матери - и прошло на ура. Правда, в итоге они выехали в Германию.
А зачем ей что-то подчищать если у нее муж-еврей? Тем более что немцы брали только если "еврей" числился в паспорте, свидетельства о рождении не проходили как и новые паспорта. Знаю эту ситуацию , т.к. двоюродный брат матери уезжал 20 лет назад на ПМЖ в Германию. На Чкалова ( теперь Гончара) напротив немецкого посольства в Киеве в отдельном вагончике какой-то молодой дойч развлекался выстраивая в очередь и инспектируя евреев жаждущих попасть в колбасную эмиграцию к потомкам тех, кто убил 6млн евреев.
zРадио написав:NewsOne - это Медведчук, бестолочь Мураеш - это НАШ. И Медведчук на этой мерзкой технологии лишь заработал себе очков, откусив часть пророссийского электората у Слуги. А помогли ему в этом (как обычно) порохоботы, раскрутившие своим напускным патриотизмом это абсолютно маргинальное событие...
Плюсую. Этих "патриотов" разводят как котят ибо они предсказуемы
Коломойский о войне на Донбассе: Это внутренний гражданский конфликт 4 июля ... США предоставили Украине военную технику, «чтобы поддерживать конфликт на Донбассе», потому что «Америке выгодно держать санкции против России». ... «Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В ДНР-ЛНР 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в „отпуск“ или в „командировку“, — выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, — это нормальное явление»
«Но у нас основа, шампур этого конфликта, — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы»
Аналіз зебільного телесеріалу "Свати". Пояснення, чому його сді заборонити. Що й було зроблено за часів президентства П.Порошенка.
""Слуга народу" є прикладом якісної російської пропаганди, ретельно прихованої за добре прописаним сюжетом, хорошою грою акторів та достатньо адекватною сатирою. Це вам не топорні програми Кисельова і не примітивні непристойності шоу «Квартал 95» чи серіалу «Свати» — це тонша і небезпечніша інформаційна зброя. Пропаганда тут здебільшого подається таким чином, щоб глядач засвоював її у фоновому режимі, слідкуючи за захопливими пригодами симпатичних йому головних героїв (sweet hook — солодка приманка, як називають цей прийом американці). Міжнародні організації — ворог України, не менш злісний, ніж олігархи
1.1 Люди без облич — образ закулісся.
У першому сезоні олігархи не мають облич. Їх троє, але жоден не є повноцінним персонажем — вони разом складають триєдиний образ, наділений стандартними рисами будь-якої мафії. Глядач бачить лише окремі знакові елементи: коштовні перстні, екзотичні страви, шикарні інтер’єри.
1.2 МВФ — боргова яма.
Протягом майже половини другого сезону президент Голобородько чого тільки не робить заради підписання договору з МВФ, щоб зрештою послати представника цієї організації в ж***. Хамство і зрада? Ні, що ви — це велика перемога молодого президента над хитрими маніпуляторами, адже виявляється, що домовленість із Фондом — це кабала, яку західні держави вигадали для того, аби наживатися на стражданнях залежного від них народу, а всередині України вона вигідна лише підступним баригам.
1.3 І засоби нічим не кращі
Міжнародні організації об’єднують з олігархами не лише цілі, а й методи їх досягнення: великі гроші, особисті пов’язання, любовні інтриги та обман простих виборців. Вони навіть звертаються до послуг одного й того самого наскрізного персонажа: «есть такой человек» — каже умовний член світової закуліси, запрошуючи до посередництва у вирішенні українського питання колишнього представника олігархії у Верховній Раді.
2.2. Засіб розколу — штучний ідеологічний поділ
Взагалі вся ідеологія — повна туфта. Демократія, патріотизм, воля народу — це пусті слова, які політикани звикли використовувати для прикриття реальних мотивацій своїх рішень (різноманітних бізнесових інтересів). Мовні та релігійні питання — це вигадки, які цинічні урядовці з подачі олігархів нав’язують українцям, щоб їх розсварити, адже розрізненими людьми легше маніпулювати.
2.3 Подолати розкол дуже просто
Для цього потрібний всього лише чесний та мудрий президент. Він зуміє довести економіку до розквіту — і тоді жадібні місцеві «князьки» просто не зможуть відмовитися від об’єднання заради добробуту. Яким чином він це зробить? Звідки візьме ресурси та початковий капітал? Як змусить усіх поголовно працювати чесно? Куди взагалі з третього сезону поділася трійця олігархів? Усе це неважливо. Головне, що президент слухає і розуміє свій мудрий народ, тож вони разом легко здолають штучний розкол країни.
3. Єдина справжня чеснота політика — чесність
3.1 Щирість компенсує будь-який зальот
Досвід, освіта, інтелект, рівень культури — все це не має жодного значення. Тим більше, не має значення програма, принципи, переконання (як уже було сказано, вся ідеологія — туфта). Єдина реальна перевага недосвідченого мрійника Голобородька — ідеальна чесність ). Усі зальоти молодого президента компенсує щирість, з якою він їх робить. А істерити — це взагалі норма для очільника держави, головне — народ це добре сприймає.
4. Інші важливі аспекти
4.1 "Их там нет"
Україна з серіалу 2015-2019 років ніколи не вела війни з Росією. На лекції з історії у 2049 році не згадується жодна війна, зовнішня агресія чи окупація. Україна пережила аж шість майданів, анархію, розпад, потім реінтеграцію, але ніяких ихтамнетов в її історії не було. Росія та Путін згадуються лише у кількох доволі невинних жартах, без поваги, але нейтрально, як і решта країн-сусідів. А російська мова в Україні — просто одна з мов, нею спілкується частина громадян (власне, більшість, включно з президентом). А до чого тут Путін?
4.2 Журналістика не буває чесною
Чесними в ефірі можуть бути лише незалежні блогери або коміки, але таких в Україні обмаль"
Буду теперь Зеленского называть Петя Зеленский Инкогнито ))) Разницы никакой, надул глупого папередника, стырил тексты речей папередника, как Шолохов рукописи Тихого Дона, и теперь будет зачитывать их еще пять лет. Единственный плюс - Петя был унылый по самое немогу, а Вова - веселый, а так принципиальных отличий нет. Бу-га-га))) Вместо того, чтобы выполнять мизерные обещания, которые Зеленский дал 73 процентам тех, за кто за него голосовали, Зеленский вдруг забил на 73 процента и стал выполнять все пожелания 24 процентов. Смешнее юморески от Квартала еще не было )))