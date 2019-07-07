Додано: Пон 08 лип, 2019 16:49

Думаю, обращение Зеленского не понравится питуну, и он как всегда будет западлить и что-то взрывать и бомбить

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин