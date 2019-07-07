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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 178
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
49
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:14

  freeze написав:Буду теперь Зеленского называть Петя Зеленский Инкогнито )))
Разницы никакой, надул глупого папередника, стырил тексты речей папередника, как Шолохов рукописи Тихого Дона, и теперь будет зачитывать их еще пять лет.
Единственный плюс - Петя был унылый по самое немогу, а Вова - веселый, а так принципиальных отличий нет.
Бу-га-га))) Вместо того, чтобы выполнять мизерные обещания, которые Зеленский дал 73 процентам тех, за кто за него голосовали, Зеленский вдруг забил на 73 процента и стал выполнять все пожелания 24 процентов. Смешнее юморески от Квартала еще не было )))

Шото я вас не узнаю
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:15

А чё никто не обсуждает обращение Президента? По "Украине", "Прямом" и ТСН ещё не дали команду?
Я так понимаю, мост отменяется



Или методички ещё не подвезли, и ролик правильно не препарировали? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:28

"П - патриоты"

Mykhailo Tkach
40 мин. ·
От лідер українських націоналістів Білецький здивується якщо дізнається що інший лідер українських націоналістів та його однопартієць Олег Тягнибок ще чотири дні тому був в ефірі «маріонеток Медведчука» того ж таки телеканалу який Білецький називає «окупацією медіапростору» і в ефірі 112 теж був того ж дня.
То «Україна понад усе» чи піар понад усе?
За 24 години у себе в партії зможете розібратись чи спочатку ультиматуми до інших, а ви вже після виборів?

АПД: Ще більше Білецький здивується коли дізнається що і сам особисто був 4 липня 2019 в ефірі 112. Скрін додаю.

https://www.facebook.com/100001785942179/posts/2284759701593539/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:31

  Вкладчик1234 написав:А чё никто не обсуждает обращение Президента? По "Украине", "Прямом" и ТСН ещё не дали команду?
Я так понимаю, мост отменяется



Или методички ещё не подвезли, и ролик правильно не препарировали? :)


Где смайлик - рука-лицо ?

Медведчук - глыба, уделал Зеленского полностью.
В какой стране еще Президент вроде в здравом уме может сказать, что телемост надо отменять, потому что придет группа людей в балаклавах побьет журналистов и сожгет телеканал ))) Кто ему написал эту речь ))) Смайлик рука-лицо

Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать )))
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:31

Serhiy Rudenko
@rudenko_s

50 мин
Телеміст відмінили. А питання до Медведчука лишилися. І, схоже, ані СБУ, ані ГПУ не збирається їх ставити кумові Путіна. "Давайпагаварім", одне слово
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:41

  freeze написав:Где смайлик - рука-лицо ?

Медведчук - глыба, уделал Зеленского полностью.
В какой стране еще Президент вроде в здравом уме может сказать, что телемост надо отменять, потому что придет группа людей в балаклавах побьет журналистов и сожгет телеканал ))) Кто ему написал эту речь ))) Смайлик рука-лицо

Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать )))

Какой Ваш вариант "парировать мост"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:41

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать )))

Думаю, что если в одной комнате соберутся Трамп, Путин, Меркель, Макрон и ещё кто-то вместо Мэй, то первое что они сделают - попросят представителя Украины (любого!) погулять за дверью.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:49

Думаю, обращение Зеленского не понравится питуну, и он как всегда будет западлить и что-то взрывать и бомбить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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