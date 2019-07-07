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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3466346734683469 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 178 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 49 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 10 Всього голосів : 178 Додано: Пон 08 лип, 2019 16:14 freeze написав: Буду теперь Зеленского называть Петя Зеленский Инкогнито )))

Разницы никакой, надул глупого папередника, стырил тексты речей папередника, как Шолохов рукописи Тихого Дона, и теперь будет зачитывать их еще пять лет.

Единственный плюс - Петя был унылый по самое немогу, а Вова - веселый, а так принципиальных отличий нет.

Бу-га-га))) Вместо того, чтобы выполнять мизерные обещания, которые Зеленский дал 73 процентам тех, за кто за него голосовали, Зеленский вдруг забил на 73 процента и стал выполнять все пожелания 24 процентов. Смешнее юморески от Квартала еще не было ))) Буду теперь Зеленского называть Петя Зеленский Инкогнито )))Разницы никакой, надул глупого папередника, стырил тексты речей папередника, как Шолохов рукописи Тихого Дона, и теперь будет зачитывать их еще пять лет.Единственный плюс - Петя был унылый по самое немогу, а Вова - веселый, а так принципиальных отличий нет.Бу-га-га))) Вместо того, чтобы выполнять мизерные обещания, которые Зеленский дал 73 процентам тех, за кто за него голосовали, Зеленский вдруг забил на 73 процента и стал выполнять все пожелания 24 процентов. Смешнее юморески от Квартала еще не было )))

Шото я вас не узнаю Шото я вас не узнаю Faceless

Модератор Повідомлень: 25039 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5911 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 16:15

Я так понимаю, мост отменяется







Или методички ещё не подвезли, и ролик правильно не препарировали? А чё никто не обсуждает обращение Президента? По "Украине", "Прямом" и ТСН ещё не дали команду?Я так понимаю, мост отменяетсяИли методички ещё не подвезли, и ролик правильно не препарировали? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8742 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6127 раз. Подякували: 2397 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 16:28



Mykhailo Tkach

40 мин. ·

От лідер українських націоналістів Білецький здивується якщо дізнається що інший лідер українських націоналістів та його однопартієць Олег Тягнибок ще чотири дні тому був в ефірі «маріонеток Медведчука» того ж таки телеканалу який Білецький називає «окупацією медіапростору» і в ефірі 112 теж був того ж дня.

То «Україна понад усе» чи піар понад усе?

За 24 години у себе в партії зможете розібратись чи спочатку ультиматуми до інших, а ви вже після виборів?



АПД: Ще більше Білецький здивується коли дізнається що і сам особисто був 4 липня 2019 в ефірі 112. Скрін додаю.

https://www.facebook.com/100001785942179/posts/2284759701593539/ "П - патриоты" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8742 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6127 раз. Подякували: 2397 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 16:31 Вкладчик1234 написав: А чё никто не обсуждает обращение Президента? По "Украине", "Прямом" и ТСН ещё не дали команду?

Я так понимаю, мост отменяется







Или методички ещё не подвезли, и ролик правильно не препарировали? А чё никто не обсуждает обращение Президента? По "Украине", "Прямом" и ТСН ещё не дали команду?Я так понимаю, мост отменяетсяИли методички ещё не подвезли, и ролик правильно не препарировали?



Где смайлик - рука-лицо ?



Медведчук - глыба, уделал Зеленского полностью.

В какой стране еще Президент вроде в здравом уме может сказать, что телемост надо отменять, потому что придет группа людей в балаклавах побьет журналистов и сожгет телеканал ))) Кто ему написал эту речь ))) Смайлик рука-лицо



Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать ))) Где смайлик - рука-лицо ?Медведчук - глыба, уделал Зеленского полностью.В какой стране еще Президент вроде в здравом уме может сказать, что телемост надо отменять, потому что придет группа людей в балаклавах побьет журналистов и сожгет телеканал ))) Кто ему написал эту речь ))) Смайлик рука-лицоПредлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать ))) freeze 4 Повідомлень: 12132 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 16:31 Serhiy Rudenko

@rudenko_s



50 мин

Телеміст відмінили. А питання до Медведчука лишилися. І, схоже, ані СБУ, ані ГПУ не збирається їх ставити кумові Путіна. "Давайпагаварім", одне слово Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8742 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6127 раз. Подякували: 2397 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 16:41 freeze написав: Где смайлик - рука-лицо ?



Медведчук - глыба, уделал Зеленского полностью.

В какой стране еще Президент вроде в здравом уме может сказать, что телемост надо отменять, потому что придет группа людей в балаклавах побьет журналистов и сожгет телеканал ))) Кто ему написал эту речь ))) Смайлик рука-лицо



Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать ))) Где смайлик - рука-лицо ?Медведчук - глыба, уделал Зеленского полностью.В какой стране еще Президент вроде в здравом уме может сказать, что телемост надо отменять, потому что придет группа людей в балаклавах побьет журналистов и сожгет телеканал ))) Кто ему написал эту речь ))) Смайлик рука-лицоПредлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать )))

Какой Ваш вариант "парировать мост"? Какой Ваш вариант "парировать мост"? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8742 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6127 раз. Подякували: 2397 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 16:41 Re: Політичні дискусії freeze написав: Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать ))) Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать )))

Думаю, что если в одной комнате соберутся Трамп, Путин, Меркель, Макрон и ещё кто-то вместо Мэй, то первое что они сделают - попросят представителя Украины (любого!) погулять за дверью. Думаю, что если в одной комнате соберутся Трамп, Путин, Меркель, Макрон и ещё кто-то вместо Мэй, то первое что они сделают - попросят представителя Украины (любого!) погулять за дверью. Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 425 З нами з: 13.03.15 Подякував: 46 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 16:49 Думаю, обращение Зеленского не понравится питуну, и он как всегда будет западлить и что-то взрывать и бомбить Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8742 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6127 раз. Подякували: 2397 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3466346734683469 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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