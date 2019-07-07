Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Буду теперь Зеленского называть Петя Зеленский Инкогнито ))) Разницы никакой, надул глупого папередника, стырил тексты речей папередника, как Шолохов рукописи Тихого Дона, и теперь будет зачитывать их еще пять лет. Единственный плюс - Петя был унылый по самое немогу, а Вова - веселый, а так принципиальных отличий нет. Бу-га-га))) Вместо того, чтобы выполнять мизерные обещания, которые Зеленский дал 73 процентам тех, за кто за него голосовали, Зеленский вдруг забил на 73 процента и стал выполнять все пожелания 24 процентов. Смешнее юморески от Квартала еще не было )))
Mykhailo Tkach 40 мин. · От лідер українських націоналістів Білецький здивується якщо дізнається що інший лідер українських націоналістів та його однопартієць Олег Тягнибок ще чотири дні тому був в ефірі «маріонеток Медведчука» того ж таки телеканалу який Білецький називає «окупацією медіапростору» і в ефірі 112 теж був того ж дня. То «Україна понад усе» чи піар понад усе? За 24 години у себе в партії зможете розібратись чи спочатку ультиматуми до інших, а ви вже після виборів?
АПД: Ще більше Білецький здивується коли дізнається що і сам особисто був 4 липня 2019 в ефірі 112. Скрін додаю.
Вкладчик1234 написав:А чё никто не обсуждает обращение Президента? По "Украине", "Прямом" и ТСН ещё не дали команду? Я так понимаю, мост отменяется
Или методички ещё не подвезли, и ролик правильно не препарировали?
Где смайлик - рука-лицо ?
Медведчук - глыба, уделал Зеленского полностью. В какой стране еще Президент вроде в здравом уме может сказать, что телемост надо отменять, потому что придет группа людей в балаклавах побьет журналистов и сожгет телеканал ))) Кто ему написал эту речь ))) Смайлик рука-лицо
Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать )))
Медведчук - глыба, уделал Зеленского полностью. В какой стране еще Президент вроде в здравом уме может сказать, что телемост надо отменять, потому что придет группа людей в балаклавах побьет журналистов и сожгет телеканал ))) Кто ему написал эту речь ))) Смайлик рука-лицо
Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать )))
Какой Ваш вариант "парировать мост"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
freeze написав:Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать )))
Думаю, что если в одной комнате соберутся Трамп, Путин, Меркель, Макрон и ещё кто-то вместо Мэй, то первое что они сделают - попросят представителя Украины (любого!) погулять за дверью.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.