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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 346834693470347134723473>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 178
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
49
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:57

  freeze написав:Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать )))

на этой встрече фамилия Зеленский явно лишняя, так как от него ничего не зависит, а о результатах встречи ему могут и по телефону сообщить... :)
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:58

  Frant написав:Цікаві роздуми грамотних людей пр некомпетентність луЗЕр-команди:

"Оновлення влади 2019 року не передбачає ніяких ціннісних фільтрів. Навіть побіжний аналіз виборчих списків і мажоритарних пріоритетів низки нових політичних сил дозволяє говорити про владу пройдисвітів у буквальному сенсі цього слова. Після парламентських виборів ця влада пройдисвітів оформиться остаточно: депутати, які не розумітимуть, навіщо вони в парламенті, непрофесійні міністри, й на вершині цієї пізанської башти – некомпетентний президент, оточений далекими від політики радниками.

Довго така влада, звичайно ж, не проіснує. І вже за короткий час українцям в умовах посилення хаосу, соціальної конфронтації та економічної кризи знову доведеться йти на вибори. Тільки запит суспільства зміниться – він буде вже не на нові обличчя, а на "сильну руку", на встановлення порядку."

https://uainfo.org/blognews/1562581917- ... yskiy.html


А пропагандисты опять за свое - критикуют людей, а не их действия. "Побіжний аналіз" он сделал :mrgreen:

Вот Зеленский больше месяца полномочен - и предъявы ему кидают УЖЕ даже те, кто голосовал за него (чего, к слову, никогда не делали порохофили по отношению к своему идолу). Есть ошибочные действия - получай фидбек.

А новых лиц то (пока) за что? В качестве профилактики? :mrgreen: Нет, просто у порохоботов задача - мешать обновлению власти.

PS: да, и сильная руку, на которую скоро будет запрос, это кто? Не уж то Порошенко, опустившийся уже до призывов лопать шарики? :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:00

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Где смайлик - рука-лицо ?

Медведчук - глыба, уделал Зеленского полностью.
В какой стране еще Президент вроде в здравом уме может сказать, что телемост надо отменять, потому что придет группа людей в балаклавах побьет журналистов и сожгет телеканал ))) Кто ему написал эту речь ))) Смайлик рука-лицо

Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать )))

Какой Ваш вариант "парировать мост"?


Да нет никакого варианта, никто не собирался проводить этот телемост, гениальный ход, которым Вова из Москвы утер нос Вове в Киеве. Плюс несомненные предвыборные бонусы Медведчуку и несомненные предвыборные минусы Зеленскому.
Единственное, наверное, планировали, что журналистам всё-таки настучат по лицу злые люди в балаклавах, но по каким-то причинам до этого не дошло, сорвалось где-то.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:08

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Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:11

  yanyura написав:Посмотрим на соцопросы (https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory).
По разным опросам по партийным спискам могут пройти в том или ином варианте максимум 6-7 партий. Беру только по партиям, т.к. по мажоритарке часто идут те, кто и был, и здесь люди оценивают больше не потому, от какой партии кандидат, а по его реальным делам в предыдущем.

- Оппозиционная платформа - За жизнь - та же ПР Януковича Спасибо, конечно, но мне лучше будет без вас и вашей "защиты"!

- Европейская Солидарность - спасибо, накушались.

- ВО Батькивщина - завтра ровно 20 лет со дня ее основания.

- Голос - партия под одного человека.

- СН


Все гораздо проще. И на самом деле проходных партий 5 - не надо лукавить. Но если даже рассматривать какие то "на подходе" - там по сути не из чего выбирать. Если бы там произошли какие то обьединения типа Саакашвили - Гриценко - может быть , а так увы, мусорный рейтинг.

С оппой и ЕС - все понятно - это самые маргинальные партии - первая прокремлевская, вторая партия сбитого летчика и фактического политического трупа.

Не только Голос но и СН такая же партия под одного человека. Это два мешка с котами в парламенте. Как правильно говорилось не только избиратели толком не знают что там в мешках, но и сами фронтмены не знают и толком не могут знать состав своего винегрета , наспех набранного из ниоткуда. Голосовать за них - голосовать за Хаос.

Батькивщина - самый долгоиграющий политический проект и это совершенно не случаянно. Кстати и Тимошенко - сильнейший премьер за всю историю Украины, это было доказано на деле , даже ее оппонент Ющенко признавал - что время их правления - лучший период экономики Украины за всю ее историю. Если посмотреть на ее политических противников - время все расставило на свои места - все они политические трупы. Да один только янукович чего стоит !

Совершенно никого ни к чему не призываю - но как по мне ситуация очевидна - голосовать за 2х маргиналов - ясно шо нит ! Как и за 2 остальных мешка с котами - хватит уже одного кота в мешке на посту президента. Остается партия с с достаточно ясным и прочным остовом партии, прошедшим огонь и воду, и сильнейшим экс премьером, реально разбирающейся и в политике и в экономике , которая реально может своим опытом вытянуть этот детский сад из "новых лиц" в мешках.

Сколько раз стоял выбор Тимошенко - будущий полит труп - сколько раз можно было уже сделать выводы, неужели история ничему не учит ?! Или все таки еще раз попробуем Коболева в премьеры, как СН парит, под занавес так сказать, громким аккордом ?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:12

  freeze написав:Да нет никакого варианта, никто не собирался проводить этот телемост


Самое главное - вовремя придумать отмазку? :mrgreen:

Рассказы "да никто не собирался шарика избирать" еще не начинались?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:14

  Баблонавт написав:
  freeze написав:Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать )))

Думаю, что если в одной комнате соберутся Трамп, Путин, Меркель, Макрон и ещё кто-то вместо Мэй, то первое что они сделают - попросят представителя Украины (любого!) погулять за дверью.


Чтобы молодой презедент не стеснял их, когда они питуна иметь будут?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:18

Re: Політичні дискусії

  Sommer написав:когда они питуна иметь будут?
Папу Римского выбирают пожизненно.ВВХ встречался уже с третьим :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:20

  Sommer написав:
  freeze написав:Да нет никакого варианта, никто не собирался проводить этот телемост


Самое главное - вовремя придумать отмазку? :mrgreen:

Рассказы "да никто не собирался шарика избирать" еще не начинались?


Если головы нет, то можно придумать и отмазку )))
Где эти люди, которые должны были спикерить на этом ток-шоу, как пишут простые люди сели бы поговорить. Можно хоть одну фамилию приглашенного ? Хоть кто-то один написал в соцсетях - меня пригласили на это ток-шоу как участника, как зрителя ?
Или планировалось свиснуть проходящего мимо деда Васю, чтобы он зашел и поговорил )))
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:20

  Баблонавт написав:
  freeze написав:Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать )))

Думаю, что если в одной комнате соберутся Трамп, Путин, Меркель, Макрон и ещё кто-то вместо Мэй, то первое что они сделают - попросят представителя Украины (любого!) погулять за дверью.


Речь готовил реальный идиот. Написано типа для сильного волевого спикера, а в конце - приходи, Вова, на стрелку, но предупреждаю, я буду не сам :mrgreen: И перечислил всех, кого только знал... Ну что за... :oops:
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