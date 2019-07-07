Додано: Пон 08 лип, 2019 17:11

yanyura написав: Посмотрим на соцопросы ( https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory ).

По разным опросам по партийным спискам могут пройти в том или ином варианте максимум 6-7 партий. Беру только по партиям, т.к. по мажоритарке часто идут те, кто и был, и здесь люди оценивают больше не потому, от какой партии кандидат, а по его реальным делам в предыдущем.



- Оппозиционная платформа - За жизнь - та же ПР Януковича Спасибо, конечно, но мне лучше будет без вас и вашей "защиты"!



- Европейская Солидарность - спасибо, накушались.



- ВО Батькивщина - завтра ровно 20 лет со дня ее основания.



- Голос - партия под одного человека.



- СН

Посмотрим на соцопросы ().По разным опросам по партийным спискам могут пройти в том или ином варианте максимум 6-7 партий. Беру только по партиям, т.к. по мажоритарке часто идут те, кто и был, и здесь люди оценивают больше не потому, от какой партии кандидат, а по его реальным делам в предыдущем.- та же ПР Януковича Спасибо, конечно, но мне лучше будет без вас и вашей "защиты"!- спасибо, накушались.- завтра ровно 20 лет со дня ее основания.- партия под одного человека.

Все гораздо проще. И на самом деле проходных партий 5 - не надо лукавить. Но если даже рассматривать какие то "на подходе" - там по сути не из чего выбирать. Если бы там произошли какие то обьединения типа Саакашвили - Гриценко - может быть , а так увы, мусорный рейтинг.С оппой и ЕС - все понятно - это самые маргинальные партии - первая прокремлевская, вторая партия сбитого летчика и фактического политического трупа.Не только Голос но и СН такая же партия под одного человека. Это два мешка с котами в парламенте. Как правильно говорилось не только избиратели толком не знают что там в мешках, но и сами фронтмены не знают и толком не могут знать состав своего винегрета , наспех набранного из ниоткуда. Голосовать за них - голосовать за Хаос.Батькивщина - самый долгоиграющий политический проект и это совершенно не случаянно. Кстати и Тимошенко - сильнейший премьер за всю историю Украины, это было доказано на деле , даже ее оппонент Ющенко признавал - что время их правления - лучший период экономики Украины за всю ее историю. Если посмотреть на ее политических противников - время все расставило на свои места - все они политические трупы. Да один только янукович чего стоит !Совершенно никого ни к чему не призываю - но как по мне ситуация очевидна - голосовать за 2х маргиналов - ясно шо нит ! Как и за 2 остальных мешка с котами - хватит уже одного кота в мешке на посту президента. Остается партия с с достаточно ясным и прочным остовом партии, прошедшим огонь и воду, и сильнейшим экс премьером, реально разбирающейся и в политике и в экономике , которая реально может своим опытом вытянуть этот детский сад из "новых лиц" в мешках.Сколько раз стоял выбор Тимошенко - будущий полит труп - сколько раз можно было уже сделать выводы, неужели история ничему не учит ?! Или все таки еще раз попробуем Коболева в премьеры, как СН парит, под занавес так сказать, громким аккордом ?