на этой встрече фамилия Зеленский явно лишняя, так как от него ничего не зависит, а о результатах встречи ему могут и по телефону сообщить...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:57
на этой встрече фамилия Зеленский явно лишняя, так как от него ничего не зависит, а о результатах встречи ему могут и по телефону сообщить...
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:58
А пропагандисты опять за свое - критикуют людей, а не их действия. "Побіжний аналіз" он сделал
Вот Зеленский больше месяца полномочен - и предъявы ему кидают УЖЕ даже те, кто голосовал за него (чего, к слову, никогда не делали порохофили по отношению к своему идолу). Есть ошибочные действия - получай фидбек.
А новых лиц то (пока) за что? В качестве профилактики? Нет, просто у порохоботов задача - мешать обновлению власти.
PS: да, и сильная руку, на которую скоро будет запрос, это кто? Не уж то Порошенко, опустившийся уже до призывов лопать шарики?
Додано: Пон 08 лип, 2019 17:00
Да нет никакого варианта, никто не собирался проводить этот телемост, гениальный ход, которым Вова из Москвы утер нос Вове в Киеве. Плюс несомненные предвыборные бонусы Медведчуку и несомненные предвыборные минусы Зеленскому.
Единственное, наверное, планировали, что журналистам всё-таки настучат по лицу злые люди в балаклавах, но по каким-то причинам до этого не дошло, сорвалось где-то.
Додано: Пон 08 лип, 2019 17:11
Все гораздо проще. И на самом деле проходных партий 5 - не надо лукавить. Но если даже рассматривать какие то "на подходе" - там по сути не из чего выбирать. Если бы там произошли какие то обьединения типа Саакашвили - Гриценко - может быть , а так увы, мусорный рейтинг.
С оппой и ЕС - все понятно - это самые маргинальные партии - первая прокремлевская, вторая партия сбитого летчика и фактического политического трупа.
Не только Голос но и СН такая же партия под одного человека. Это два мешка с котами в парламенте. Как правильно говорилось не только избиратели толком не знают что там в мешках, но и сами фронтмены не знают и толком не могут знать состав своего винегрета , наспех набранного из ниоткуда. Голосовать за них - голосовать за Хаос.
Батькивщина - самый долгоиграющий политический проект и это совершенно не случаянно. Кстати и Тимошенко - сильнейший премьер за всю историю Украины, это было доказано на деле , даже ее оппонент Ющенко признавал - что время их правления - лучший период экономики Украины за всю ее историю. Если посмотреть на ее политических противников - время все расставило на свои места - все они политические трупы. Да один только янукович чего стоит !
Совершенно никого ни к чему не призываю - но как по мне ситуация очевидна - голосовать за 2х маргиналов - ясно шо нит ! Как и за 2 остальных мешка с котами - хватит уже одного кота в мешке на посту президента. Остается партия с с достаточно ясным и прочным остовом партии, прошедшим огонь и воду, и сильнейшим экс премьером, реально разбирающейся и в политике и в экономике , которая реально может своим опытом вытянуть этот детский сад из "новых лиц" в мешках.
Сколько раз стоял выбор Тимошенко - будущий полит труп - сколько раз можно было уже сделать выводы, неужели история ничему не учит ?! Или все таки еще раз попробуем Коболева в премьеры, как СН парит, под занавес так сказать, громким аккордом ?
Додано: Пон 08 лип, 2019 17:12
Самое главное - вовремя придумать отмазку?
Рассказы "да никто не собирался шарика избирать" еще не начинались?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 08 лип, 2019 17:14
Чтобы молодой презедент не стеснял их, когда они питуна иметь будут?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 08 лип, 2019 17:18
Re: Політичні дискусії
Папу Римского выбирают пожизненно.ВВХ встречался уже с третьим
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 08 лип, 2019 17:20
Если головы нет, то можно придумать и отмазку )))
Где эти люди, которые должны были спикерить на этом ток-шоу, как пишут простые люди сели бы поговорить. Можно хоть одну фамилию приглашенного ? Хоть кто-то один написал в соцсетях - меня пригласили на это ток-шоу как участника, как зрителя ?
Или планировалось свиснуть проходящего мимо деда Васю, чтобы он зашел и поговорил )))
Додано: Пон 08 лип, 2019 17:20
Речь готовил реальный идиот. Написано типа для сильного волевого спикера, а в конце - приходи, Вова, на стрелку, но предупреждаю, я буду не сам И перечислил всех, кого только знал... Ну что за...
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