Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 34693470347134723473> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 178 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 49 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 10 Всього голосів : 178 Додано: Пон 08 лип, 2019 17:21 airmax78 написав: Телемост просто необходим. У нас столько недопонимания накопилось с простыми росиянцами. Кто это захватывал админздания в Симферополе и блокировал наши части в Крыму в марте 2014го? Кто это расстреливал наших солдат в Зеленополье, Иловайске, Дебальцево? Кто 5 лет снабжает орками, оружием, боеприпасами, горючим, деньгами и продовольствием 40-тысячную армию отставных шахтеров? Кто, в конце концов, Боинг сбил, а до этого несколько украинских самолетов? Испанский диспетчер, пилот МИГа, пилот Су24 или кладовщик из ВЧ, "принимавшей" ракету в 198лохматом году (все журналы нашлись)? И куда установка исчезла? Очень много недопонимания между братскими народами. Телемост просто необходим. У нас столько недопонимания накопилось с простыми росиянцами. Кто это захватывал админздания в Симферополе и блокировал наши части в Крыму в марте 2014го? Кто это расстреливал наших солдат в Зеленополье, Иловайске, Дебальцево? Кто 5 лет снабжает орками, оружием, боеприпасами, горючим, деньгами и продовольствием 40-тысячную армию отставных шахтеров? Кто, в конце концов, Боинг сбил, а до этого несколько украинских самолетов? Испанский диспетчер, пилот МИГа, пилот Су24 или кладовщик из ВЧ, "принимавшей" ракету в 198лохматом году (все журналы нашлись)? И куда установка исчезла? Очень много недопонимания между братскими народами.



И на фоне всего этого как смотрится "взаимовыгодная торговля" в том числе товарами военного назначения (эпизод Бигуса - один "из"). Напомню, блокада Крыма и лугандона была инициирована "снизу", порох-же этому сопротивлялся до стадии когда "если процесс нельзя остановить, то его надо возглавить". На самом деле практически все, что Украина противопоставила рф, было начато снизу. Начиная с добробатов, волонтерства и блокады Крыма и дыр.

Я не слежу за тем что там делает или не делает ЗЕ "и его команда...молодая", но уверен, пока кроме каких-то деклараций он ничего не в силах изменить. Пройдут выборы и все как-то устаканится (или нет) - гадать об этом сейчас...на форуме вроде был ник Нострадамус, но на этой ветке пока не писал . Гадание на кофейной гуще и попытки войти в астрал ни к чему не приведут.



Насчет Боинга...вопрос с одной стороны вроде понятный, а с другой - неоднозначный. Прошло 5 лет, расследования Бэллингкэт были сделаны давным давно, все кто это смотрел в ролике на Ютьюбе вроде должны быть убеждены. Установлена точно установка, из которой была пущена ракета, установлено из какой части когда и каким путем попала эта установка на территорию Украины. Была установлена причина, приведшая к крушению Боинга, выла установлена невозможность любой другой причины. Все разложено по полочкам - не отмажешься. И что? Бэллингкэт - это журналистские расследования. Но судебная система ЕС своего решения не вынесла до сих пор, а самое главное - как покарать виновных?

https://censor.net.ua/news/3107785/sud_ ... niderlandy



Обратите внимание,публикация этого, 2019 года, но там есть такая фраза:



......

Меморандум о совместном финансировании будет действовать как минимум 5 лет, после этого его действие могут продлить . Источник: https://censor.net.ua/n3107785 Суд по делу сбитого террористами "Боинга" профинансируют Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды....... Источник:



То есть, 5 лет уже прошло, наконец-то суд будет понятно кем профинансирован, и займет это еще 5 лет...а может больше. Чего они все ждут? Что пудель сам собой сдохнет? Как тот ишак в известном древнеарабском повествовании? И на фоне всего этого как смотрится "взаимовыгодная торговля" в том числе товарами военного назначения (эпизод Бигуса - один "из"). Напомню, блокада Крыма и лугандона была инициирована "снизу", порох-же этому сопротивлялся до стадии когда "если процесс нельзя остановить, то его надо возглавить". На самом деле практически все, что Украина противопоставила рф, было начато снизу. Начиная с добробатов, волонтерства и блокады Крыма и дыр.Я не слежу за тем что там делает или не делает ЗЕ "и его команда...молодая", но уверен, пока кроме каких-то деклараций он ничего не в силах изменить. Пройдут выборы и все как-то устаканится (или нет) - гадать об этом сейчас...на форуме вроде был ник Нострадамус, но на этой ветке пока не писал. Гадание на кофейной гуще и попытки войти в астрал ни к чему не приведут.Насчет Боинга...вопрос с одной стороны вроде понятный, а с другой - неоднозначный. Прошло 5 лет, расследования Бэллингкэт были сделаны давным давно, все кто это смотрел в ролике на Ютьюбе вроде должны быть убеждены. Установлена точно установка, из которой была пущена ракета, установлено из какой части когда и каким путем попала эта установка на территорию Украины. Была установлена причина, приведшая к крушению Боинга, выла установлена невозможность любой другой причины. Все разложено по полочкам - не отмажешься. И что? Бэллингкэт - это журналистские расследования. Но судебная система ЕС своего решения не вынесла до сих пор, а самое главное - как покарать виновных?Обратите внимание,публикация этого, 2019 года, но там есть такая фраза:То есть, 5 лет уже прошло, наконец-то суд будет понятно кем профинансирован, и займет это еще 5 лет...а может больше. Чего они все ждут? Что пудель сам собой сдохнет? Как тот ишак в известном древнеарабском повествовании? rjkz

Повідомлень: 9625 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4237 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 17:22 Вкладчик1234 написав: А чё никто не обсуждает обращение Президента? По "Украине", "Прямом" и ТСН ещё не дали команду?

Я так понимаю, мост отменяется

А чё никто не обсуждает обращение Президента? По "Украине", "Прямом" и ТСН ещё не дали команду?Я так понимаю, мост отменяется



Красава, все правильно разрулил. И слушать куда приятней слащавого и надменого и такого же лживого пафоса пороха. Молодец ! Но все равно голосовать за партию зеленых слуг народа, никому не ведомых, не буду ). Красава, все правильно разрулил. И слушать куда приятней слащавого и надменого и такого же лживого пафоса пороха. Молодец ! Но все равно голосовать за партию зеленых слуг народа, никому не ведомых, не буду ). Surfer

Повідомлень: 1926 З нами з: 14.11.13 Подякував: 125 раз. Подякували: 656 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 17:24 zРадио написав: Баблонавт написав: freeze написав: Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать ))) Предлагаю встретиться и шоб был Трамп, Тереза Мей ))) А хоть Трамп и Тереза Мей в курсе, что им надо куда-то ехать. А Вове Путину на хрена такая большая компашка нужна )) А Зеленский что будет делать в этой толпе фамилий, ему хотя бы пару минут выделят что-то сказать )))

Думаю, что если в одной комнате соберутся Трамп, Путин, Меркель, Макрон и ещё кто-то вместо Мэй, то первое что они сделают - попросят представителя Украины (любого!) погулять за дверью. Думаю, что если в одной комнате соберутся Трамп, Путин, Меркель, Макрон и ещё кто-то вместо Мэй, то первое что они сделают - попросят представителя Украины (любого!) погулять за дверью.



Речь готовил реальный идиот. Написано типа для сильного волевого спикера, а в конце - приходи, Вова, на стрелку, но предупреждаю, я буду не сам И перечислил всех, кого только знал... Ну что за... Речь готовил реальный идиот. Написано типа для сильного волевого спикера, а в конце - приходи, Вова, на стрелку, но предупреждаю, я буду не самИ перечислил всех, кого только знал... Ну что за...



Напомнило разборки конца 80-х годов в неинтеллигентных районах - а ты Сяву знаешь ? Так я с ним знаком. А ты кого из пацанов знаешь ? Напомнило разборки конца 80-х годов в неинтеллигентных районах - а ты Сяву знаешь ? Так я с ним знаком. А ты кого из пацанов знаешь ? freeze 4 Повідомлень: 12140 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 17:26 yanyura написав: Да уж! Коломойский не просто "переобулся в полете", он "полностью переоделся, включая и трусы":

«Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В ДНР-ЛНР 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в „отпуск“ или в „командировку“, — выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, — это нормальное явление»



Да уж! Коломойский не просто "переобулся в полете", он "полностью переоделся, включая и трусы":



Да, "нормальное явление" это круто.



yanyura написав: «Но у нас основа, шампур этого конфликта, — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы»





А вот здесь он прав. Да, "нормальное явление" это круто.А вот здесь он прав. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4424 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 17:32 freeze написав: zРадио написав:

Речь готовил реальный идиот. Написано типа для сильного волевого спикера, а в конце - приходи, Вова, на стрелку, но предупреждаю, я буду не сам И перечислил всех, кого только знал... Ну что за... Речь готовил реальный идиот. Написано типа для сильного волевого спикера, а в конце - приходи, Вова, на стрелку, но предупреждаю, я буду не самИ перечислил всех, кого только знал... Ну что за...



Напомнило разборки конца 80-х годов в неинтеллигентных районах - а ты Сяву знаешь ? Так я с ним знаком. А ты кого из пацанов знаешь ? Напомнило разборки конца 80-х годов в неинтеллигентных районах - а ты Сяву знаешь ? Так я с ним знаком. А ты кого из пацанов знаешь ?



нифига - все правильно. Именно в случае двусторонней встречи Зе - Пу встреча была бы в формате разговора питерского гопника где то в питерской подворотне с заведомо прогнозируемым нулевым результатом. Ну порох с путиным говорили по телефону или как, посылая друг друга нах и толку ? Нормандский, Будапештский формат переговоров со странами гарантами по будапештскому меморандуму, так сказать со свидетелями и арбитрами, принципиально другой уровень - куда ближе к позитивному результату, если не единственно возможный и разумный в данной ситуации формат. Все он сказал здесь правильно ! нифига - все правильно. Именно в случае двусторонней встречи Зе - Пу встреча была бы в формате разговора питерского гопника где то в питерской подворотне с заведомо прогнозируемым нулевым результатом. Ну порох с путиным говорили по телефону или как, посылая друг друга нах и толку ? Нормандский, Будапештский формат переговоров со странами гарантами по будапештскому меморандуму, так сказать со свидетелями и арбитрами, принципиально другой уровень - куда ближе к позитивному результату, если не единственно возможный и разумный в данной ситуации формат. Все он сказал здесь правильно ! Surfer

Повідомлень: 1926 З нами з: 14.11.13 Подякував: 125 раз. Подякували: 656 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 17:32 Surfer написав: Вкладчик1234 написав: А чё никто не обсуждает обращение Президента? По "Украине", "Прямом" и ТСН ещё не дали команду?

Я так понимаю, мост отменяется

А чё никто не обсуждает обращение Президента? По "Украине", "Прямом" и ТСН ещё не дали команду?Я так понимаю, мост отменяется



Красава, все правильно разрулил. И слушать куда приятней слащавого и надменого и такого же лживого пафоса пороха. Молодец ! Но все равно голосовать за партию зеленых слуг народа, никому не ведомых, не буду ). Красава, все правильно разрулил. И слушать куда приятней слащавого и надменого и такого же лживого пафоса пороха. Молодец ! Но все равно голосовать за партию зеленых слуг народа, никому не ведомых, не буду ).



Тоже думаю, что только Юля, только хардкор )))

Склоняюсь проголосовать за Юлю, как и в первом туре президентских.

Как по мне единственный человек из проходной пятерки, которая никогда не обманывала своих избирателей, прямая как бульдозер, если обещала будет делать насколько может, всегда поддерживала малый бизнес.

Если голосуешь за Юлю - получаешь Юлю, а тут голосуют за Зеленского или Вакарчука - на выходе опять Порошенко, да сколько можно, надоели оборотни. Тоже думаю, что только Юля, только хардкор )))Склоняюсь проголосовать за Юлю, как и в первом туре президентских.Как по мне единственный человек из проходной пятерки, которая никогда не обманывала своих избирателей, прямая как бульдозер, если обещала будет делать насколько может, всегда поддерживала малый бизнес.Если голосуешь за Юлю - получаешь Юлю, а тут голосуют за Зеленского или Вакарчука - на выходе опять Порошенко, да сколько можно, надоели оборотни. freeze 4 Повідомлень: 12140 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 17:33 Sommer написав: freeze написав: Да нет никакого варианта, никто не собирался проводить этот телемост Да нет никакого варианта, никто не собирался проводить этот телемост



Самое главное - вовремя придумать отмазку?



Рассказы "да никто не собирался шарика избирать" еще не начинались? Самое главное - вовремя придумать отмазку?Рассказы "да никто не собирался шарика избирать" еще не начинались?

100%. Гражданское общество в Украине пробуют на прочность: пролезет/не пролезет. Если бы такой реакции не последовало - провели бы телемост на ура. Целовались бы с росиянчиками в десны и стали бы одиннарот, разделенный "плохими украинскими политиками, подстрекаемыми враждебным Западом". 100%. Гражданское общество в Украине пробуют на прочность: пролезет/не пролезет. Если бы такой реакции не последовало - провели бы телемост на ура. Целовались бы с росиянчиками в десны и стали бы одиннарот, разделенный "плохими украинскими политиками, подстрекаемыми враждебным Западом". airmax78 Повідомлень: 30702 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3629 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 17:33 Surfer написав:

Сколько раз стоял выбор Тимошенко - будущий полит труп - сколько раз можно было уже сделать выводы, неужели история ничему не учит ?! Или все таки еще раз попробуем Коболева в премьеры, как СН парит, под занавес так сказать, громким аккордом ? Сколько раз стоял выбор Тимошенко - будущий полит труп - сколько раз можно было уже сделать выводы, неужели история ничему не учит ?! Или все таки еще раз попробуем Коболева в премьеры, как СН парит, под занавес так сказать, громким аккордом ?



Удивительно, но в нынешних условиях лучшей альтернативы, чем ЮВТ, на пост Премьера не вижу.



В команде Зеленского не наблюдается ни одного по настоящему сильного менеджера. У ЮВТ главнейшим недостатком всегда была безмерная амбициозность. Возможно, с учетом возраста и длинной политической карьеры, 4-5 лет премьерства ей будет достаточно для жирной точки перед пенсией...



Вот реально не хочется, чтобы премьером поставили обслугу олигархов, кем по сути является Гройсман. Тимошенко такой явно не будет. А вот есть ли похожие варианты внутри длинного списка СН? Повторюсь - пока не видно... Удивительно, но в нынешних условиях лучшей альтернативы, чем ЮВТ, на пост Премьера не вижу.В команде Зеленского не наблюдается ни одного по настоящему сильного менеджера. У ЮВТ главнейшим недостатком всегда была безмерная амбициозность. Возможно, с учетом возраста и длинной политической карьеры, 4-5 лет премьерства ей будет достаточно для жирной точки перед пенсией...Вот реально не хочется, чтобы премьером поставили обслугу олигархов, кем по сути является Гройсман. Тимошенко такой явно не будет. А вот есть ли похожие варианты внутри длинного списка СН? Повторюсь - пока не видно... zРадио

Повідомлень: 2877 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 17:35 freeze написав: Surfer написав: Вкладчик1234 написав: А чё никто не обсуждает обращение Президента? По "Украине", "Прямом" и ТСН ещё не дали команду?

Я так понимаю, мост отменяется

А чё никто не обсуждает обращение Президента? По "Украине", "Прямом" и ТСН ещё не дали команду?Я так понимаю, мост отменяется



Красава, все правильно разрулил. И слушать куда приятней слащавого и надменого и такого же лживого пафоса пороха. Молодец ! Но все равно голосовать за партию зеленых слуг народа, никому не ведомых, не буду ). Красава, все правильно разрулил. И слушать куда приятней слащавого и надменого и такого же лживого пафоса пороха. Молодец ! Но все равно голосовать за партию зеленых слуг народа, никому не ведомых, не буду ).



Тоже думаю, что только Юля, только хардкор )))

Склоняюсь проголосовать за Юлю, как и в первом туре президентских.

Как по мне единственный человек из проходной пятерки, которая никогда не обманывала своих избирателей, прямая как бульдозер, если обещала будет делать насколько может, всегда поддерживала малый бизнес.

Если голосуешь за Юлю - получаешь Юлю, а тут голосуют за Зеленского или Вакарчука - на выходе опять Порошенко, да сколько можно, надоели оборотни. Тоже думаю, что только Юля, только хардкор )))Склоняюсь проголосовать за Юлю, как и в первом туре президентских.Как по мне единственный человек из проходной пятерки, которая никогда не обманывала своих избирателей, прямая как бульдозер, если обещала будет делать насколько может, всегда поддерживала малый бизнес.Если голосуешь за Юлю - получаешь Юлю, а тут голосуют за Зеленского или Вакарчука - на выходе опять Порошенко, да сколько можно, надоели оборотни.

Фризе, катитесь по наклонной. От юного популиста-любителя, к богине популизма. Фризе, катитесь по наклонной. От юного популиста-любителя, к богине популизма. airmax78 Повідомлень: 30702 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3629 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 17:35 Re: Політичні дискусії rjkz написав: Чего они все ждут? Чего они все ждут? Боюсь, что правдивый ответ на этот вопрос вызовет у Вас бурю негативных эмоций.

И Вы всю оставшуюся жизнь будете уверены, что Вас "предали", что все "продались" и т.п.

Жизнь, она гораздо сложнее роликов в Ютубе.

Задумайтесь: ведь не зря премьер Нидерландов проводит закрытые от Вас встречи с ВВП, а премьер Малайзии открыто говорит о том, что он не удовлетворён расследованием и считает его ангажированным (я мягко сказал, в Сети найдёте жёстче). Боюсь, что правдивый ответ на этот вопрос вызовет у Вас бурю негативных эмоций.И Вы всю оставшуюся жизнь будете уверены, что Вас "предали", что все "продались" и т.п.Жизнь, она гораздо сложнее роликов в Ютубе.Задумайтесь: ведь не зря премьер Нидерландов проводит закрытые от Вас встречи с ВВП, а премьер Малайзии открыто говорит о том, что он не удовлетворён расследованием и считает его ангажированным (я мягко сказал, в Сети найдёте жёстче). Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 429 З нами з: 13.03.15 Подякував: 46 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 34693470347134723473> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: protefiks1959 shapo і 1 гістьМодератори: ТупУм