Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав:Порох - марионетка США? Не смешите мои ... У него так-же много общего с США и ЕС как и у его предшественника. Говорит на английском, образованный, такой-же жадный, только вместо одноходовых схем нарисовал двухходовые. Вот и вся разница.
И как это противоречит тому, что я написал? Если мы говорим о международном контексте, то, наверно, нужно говорить и о приоритетах международной политики. Не так ли? В то время, как вы свели аргументацию ко внутренней. Проамериканский - не значит, что строит в Украине уровень жизни США. Это значит, что поддерживает США на международной арене, как то подгавкивание по Ирану, Сирии, КНДР, Косово, Иерусалиму, ДРСМД и пр., хотя в ряде случаев это шло вразрез украинским же интересам (в частности, признание спорных территорией правом сильного)
Украина сейчас зависит от США в первую очередь по самые уши. Ни ЕС ни кто-либо другой (кроме практически бескорыстной Канады) не оказывает такой весомой политической и военной поддержки Украине в противостоянии с рф. И вполне понятно, что Украине крайне неудобно идти вразрез с политикой США в других вопросах. Достаточно было преждевременного ориентирования на Клинтон. Уверен, присутствие "за спиной" Украины такого союзника как США - главный сдерживающий фактор, ограничивающий агрессию рф в существующих пределах. Ни героические ВСУ (которые, при всем уважении, могут быть сметены со своих позиций массированными ракетными ударами чем-то посерьезней Градов в течении дня), ни разнонаправленная позиция ЕС...никто не пугает рф так как военная и экономическая мощь США. Как слон и моська. рф может сколько угодно "лаять на слона", но этот лай - от страха. То, что США, возможно, использует Украину в своих целях - ну к гадалке не ходи. Большая политика - она посложней шахмат, а там любая пешка используется. И остается ну очень надеяться, что Украину, не смотря ни на что, США не сольют так как это делало ее собственное руководство и ЕС.
Сейчас смотрю финал голос дети в записи, в приложении 1+1...реклама порохоЕС, настолько залодбала, что просто уже вызвала ненависть второй волны к пороху. У него как были идиоты-политтехнологи, так и остались
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Пон 08 лип, 2019 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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freeze написав:Да нет никакого варианта, никто не собирался проводить этот телемост
Самое главное - вовремя придумать отмазку?
Рассказы "да никто не собирался шарика избирать" еще не начинались?
Если головы нет, то можно придумать и отмазку ))) Где эти люди, которые должны были спикерить на этом ток-шоу, как пишут простые люди сели бы поговорить. Можно хоть одну фамилию приглашенного ? Хоть кто-то один написал в соцсетях - меня пригласили на это ток-шоу как участника, как зрителя ?
Тоже неплохая отмазка.
А если я попрошу посты из соцсетей написанные для предыдущих ток-шоу (причем задолго до их даты) то... фриз сольется?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
freeze написав:Я то на 100 процентов не буду голосовать через две недели за Слугу народа, так что можете меня не убеждать. А то что Зеленский намного лучше хитрого и алчного папередника, меня ничто не переубедит, Порошенко позволял себя не раз забухать на публике, Зеленский возможно тоже бодрится разными способами, все мы не без греха, и я грешен.
То, что выложено на ссылке выше, примерно после часа "говорильни", полное видео - https://www.youtube.com/watch?v=oyxJkw-cdvg, такое у Зеленского начинается где-то с 0:59. Помнится на годовых отчетах на Ученом совете, где-то после получаса очередного нудного доклада я просто начинал засыпать, и без какого-то "допинга". Но я-то был не в президиуме... Толчок в бок от соседа, когда начинал подхрапывать, меня пробуждал, но ненадолго.
Кармелюк Хлопці, ну ті, яких тут 39, хоча б один одізвись і скажи - я голосуватиму за "Слугу народу"! Чи вам вже соромно за свій вибір? Чи наперед боїтеся, що таки буде соромно...
Я буду голосовать за СН. Не потому, что я его фанат (фильм "СН" так и не посмотрел ни одной серии, "Веч. Киев" и "Кв.95" максимум штук 5 посмотрел всего), а потому, что хочется дать ему шанс сделать из Украины нормальную страну, а для этого надо, чтобы его законопроекты принимались, а не отклонялись, даже не включаясь в порядок дня, как сейчас. Ну а если окажется, что он такой же, как и Янукович, Порошенко, то уверен, что Зеленский слетит с президенства уже через год-полтора - он же обещает принять Закон об импичменте Президенту, вот и проверим на практике, как работает Закон.
Надежда умирает последней! (с)
Вангую: следующая волна эмиграции из Украины это вот такие Янеюры-нефанаты, но просто хотели дать шанс. При чем убирать своего "не оправдавшего ожиданий", но окрепшего Зе, они доверят "порохоботам", а сами удалятся в эмиграцию.
Surfer написав:[quote="4701981:Вкладчик1234"]А чё никто не обсуждает обращение Президента? По "Украине", "Прямом" и ТСН ещё не дали команду? Я так понимаю, мост отменяется
Красава, все правильно разрулил. И слушать куда приятней слащавого и надменого и такого же лживого пафоса пороха. Молодец ! Но все равно голосовать за партию зеленых слуг народа, никому не ведомых, не буду ).
Тоже думаю, что только Юля, только хардкор ))) Склоняюсь проголосовать за Юлю, как и в первом туре президентских. Как по мне единственный человек из проходной пятерки, которая никогда не обманывала своих избирателей, прямая как бульдозер, если обещала будет делать насколько может, всегда поддерживала малый бизнес. Если голосуешь за Юлю - получаешь Юлю, а тут голосуют за Зеленского или Вакарчука - на выходе опять Порошенко, да сколько можно, надоели оборотни.
Фризе, катитесь по наклонной. От юного популиста-любителя, к богине популизма.[/quote]
Я никуда не качусь, давно голосую за Юлю, ее просто не было во втором туре, поэтому там выбора не было, только Зеленский.
Sommer написав:[quote="4702029:freeze"] Да нет никакого варианта, никто не собирался проводить этот телемост
Самое главное - вовремя придумать отмазку?
Рассказы "да никто не собирался шарика избирать" еще не начинались?
Если головы нет, то можно придумать и отмазку ))) Где эти люди, которые должны были спикерить на этом ток-шоу, как пишут простые люди сели бы поговорить. Можно хоть одну фамилию приглашенного ? Хоть кто-то один написал в соцсетях - меня пригласили на это ток-шоу как участника, как зрителя ?
Тоже неплохая отмазка.
А если я попрошу посты из соцсетей написанные для предыдущих ток-шоу (причем задолго до их даты) то... фриз сольется? [/quote]
А по каким отмененным ток-шоу тебе посты предоставить ?
protefiks1959 написав:Сейчас смотрю финал голос дети в записи, в приложении 1+1...реклама порохоЕС, настолько залодбала, что просто уже вызвала ненависть второй волны к пороху. У него как были идиоты-политтехнологи, так и остались
ПРедлагается отключить рекламу....Я уже отключил пороха своим голосованием....теперь я еще должен доплатить ?
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39 Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959 написав:Сейчас смотрю финал голос дети в записи, в приложении 1+1...реклама порохоЕС, настолько залодбала, что просто уже вызвала ненависть второй волны к пороху. У него как были идиоты-политтехнологи, так и остались
Поэтому уж лучше богиня чем дьявол популизма, своей наглой бездарностью надоевший уж всем. Так что, Макс, не трогайте Фризе - пусть катится !