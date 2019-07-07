yanyura написав:

freeze написав: Я то на 100 процентов не буду голосовать через две недели за Слугу народа, так что можете меня не убеждать.

А то что Зеленский намного лучше хитрого и алчного папередника, меня ничто не переубедит, Порошенко позволял себя не раз забухать на публике, Зеленский возможно тоже бодрится разными способами, все мы не без греха, и я грешен. Я то на 100 процентов не буду голосовать через две недели за Слугу народа, так что можете меня не убеждать.А то что Зеленский намного лучше хитрого и алчного папередника, меня ничто не переубедит, Порошенко позволял себя не раз забухать на публике,, все мы не без греха, и я грешен.

Кармелюк

Хлопці, ну ті, яких тут 39, хоча б один одізвись і скажи - я голосуватиму за "Слугу народу"! Чи вам вже соромно за свій вибір? Чи наперед боїтеся, що таки буде соромно...

То, что выложено на ссылке выше, примерно после часа "говорильни", полное видео -, такое у Зеленского начинается где-то с 0:59.Помнится на годовых отчетах на Ученом совете, где-то после получаса очередного нудного доклада я просто начинал засыпать, и без какого-то "допинга". Но я-то был не в президиуме... Толчок в бок от соседа, когда начинал подхрапывать, меня пробуждал, но ненадолго.Я буду голосовать за СН. Не потому, что я его фанат (фильм "СН" так и не посмотрел ни одной серии, "Веч. Киев" и "Кв.95" максимум штук 5 посмотрел всего), а потому, что хочется дать ему шанс сделать из Украины нормальную страну, а для этого надо, чтобы его законопроекты принимались, а не отклонялись, даже не включаясь в порядок дня, как сейчас.Ну а если окажется, что он такой же, как и Янукович, Порошенко, то уверен, что Зеленский слетит с президенства уже через год-полтора - он же обещает принять Закон об импичменте Президенту, вот и проверим на практике, как работает Закон.Надежда умирает последней! (с)