Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша".
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт написав:Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша".
Зря интернет смеется. Хотя про интернет это врядли - скорее всего порохоботы в первую очередь дурью маются. Я не избиратель Зе, но , граждане, задумайтесь - какие у Украины шансы самой разрулить конфликт с Россией ? Только международные переговоры - будапештский, нормандский форматы. Пока это все на что мы можем рассчитывать об этом говорили многие разумные политики и Зе здесь не первый. Но это разумный и правильный подход, возможно чуть ли не единственный.
Долярчик написав:... шановні, якась фігня вийшла в мене за червень! - попередньо, я тільки прикидував.... а сьогодні порахував касу за червень і.... вийшло на 53% менше, ніж минулоріч за той же місяць!!!!! - я в шоці!!!!! ...каса меннша за будь-який місяць цього року!!!
freeze написав:Да, последние недели не радуют. Сегмент выше среднего практически у меня перестал продаваться. В принципе по отзывам головного предприятия сегмент выше среднего почти встал и по всей Украине.
До долярчика та і до вас подібно трошки почало доходити, що занепад ваших торгівель не тому, що По вам чимось зашкодив. Осінню ще краще це зрозумієте разом з цінами на продукти нового Зе-врожаю і іншими тарифами. Так що луЗерам треба дійсно якнайшвидше прокрути вибори і всім отримати очікуваний результат.
И как месяц президентства мог успеть на это повлиять? Да еще и такое кастрированное. Глядя на то, что вижу - порох пока сохранил большое влияние в большинстве сфер.
Frant написав:Цікаві роздуми грамотних людей пр некомпетентність луЗЕр-команди:
"Оновлення влади 2019 року не передбачає ніяких ціннісних фільтрів. Навіть побіжний аналіз виборчих списків і мажоритарних пріоритетів низки нових політичних сил дозволяє говорити про владу пройдисвітів у буквальному сенсі цього слова. Після парламентських виборів ця влада пройдисвітів оформиться остаточно: депутати, які не розумітимуть, навіщо вони в парламенті, непрофесійні міністри, й на вершині цієї пізанської башти – некомпетентний президент, оточений далекими від політики радниками.
Довго така влада, звичайно ж, не проіснує. І вже за короткий час українцям в умовах посилення хаосу, соціальної конфронтації та економічної кризи знову доведеться йти на вибори. Тільки запит суспільства зміниться – він буде вже не на нові обличчя, а на "сильну руку", на встановлення порядку."
Странно, но сильная рука у власти в лице президента находится именно сейчас. Просто не все это поняли еще.
Какие признаки упомянутой вами сильной руки?
1. Он очень хорошо обращается к народу с призывом к Единству перед лицом внешней агрессии, перед лицом жестоких конкурентов в мировой борьбе за ключевые внешние товарные и сырьевые рынки, на которых Украина хотела бы отвоевать себе побольше места. 2. Начинает увольнять тех важных государственных чиновников, кто не справился с прямыми обязанностями. Пример с руководителями западных таможней, не справившимися с задачей ограничения объемов контрабанды, подтверждает это. Они виновны. Доказательством этого является непонятное для многих сильное проседание курса доллара к гривне в тот момент, когда в мире он растет и пытается пробить мощный уровень сопротивления в данном месяце. Объяснение этому спрятано в приостановлению работы контрабандистов, традиционно выжидающих чем все это закончится - придется работать по белому или поехать на полгода-год из страны на всякий случай, пока все не утихнет на таможнях, особенно в пунктах пропуска. 3. Он юрист, следовательно его действия чаще обоснованы и соответствуют законам, чем действия пытающегося усидеть на двух стульях Порошенко. 4. Закон "Про импичмент президента" уже дошел до такой стадии принятия, когда можно всецело верить президенту, который слов на ветер не бросает оказывается. А Зеленский на сегодня выглядит именно так. 5. Его действия сегодня говорят о его мудрости не по годам в вопросах принятия государственно важных стратегических решений. Путин получил реального соперника себе на территории Украины, возможно уже равного ему по напору, изощренности, гибкости, силе воли. 6. Нынешняя ВР - раковая опухоль, которую нужно полностью удалить, чтобы украинцам стало легче и появился шанс выздороветь при условии, что их здоровьем будут заниматься совсем другие люди, чем Супрун. Люди, с мотивацией лечить, а не с мотивацией содрать последнее с народа и укатить на Бали. 7. Зеленский мне уже напоминает Кучму на середине второго президентского срока. Да, того самого Кучму, который не давал себя и Украину обмануть в экономических вопросах.
zРадио написав:Это значит, что поддерживает США на международной арене, как то подгавкивание по Ирану, Сирии, КНДР, Косово, Иерусалиму, ДРСМД и пр.,
Кто о чем, а кремлебот о своих проблемах. Действительно, как Украина могла пойти против рашкиного "миротворчества" в Сирии? Как посмели??
Кто о чем, а соросенок не пропустит даже намека на камень в американский огород
А между тем, с Сирией для Украины все проще простого - будучи пострадавшей от внешней агрессии, осуждать любое внешнее вмешательство в жизнь независимого государства! Вместо подгавкивания стороне, "сочувствующей" местным террористам так же, как РФ это делает на Донбассе!
protefiks1959 написав:Сейчас смотрю финал голос дети в записи, в приложении 1+1...реклама порохоЕС, настолько залодбала, что просто уже вызвала ненависть второй волны к пороху. У него как были идиоты-политтехнологи, так и остались
buratinyo написав:Странно, но сильная рука у власти в лице президента находится именно сейчас. Просто не все это поняли еще.
Какие признаки упомянутой вами сильной руки?
1. Он очень хорошо обращается к народу с призывом к Единству перед лицом внешней агрессии, перед лицом жестоких конкурентов в мировой борьбе за ключевые внешние товарные и сырьевые рынки, на которых Украина хотела бы отвоевать себе побольше места. 2. Начинает увольнять тех важных государственных чиновников, кто не справился с прямыми обязанностями. Пример с руководителями западных таможней, не справившимися с задачей ограничения объемов контрабанды, подтверждает это. Они виновны. Доказательством этого является непонятное для многих сильное проседание курса доллара к гривне в тот момент, когда в мире он растет и пытается пробить мощный уровень сопротивления в данном месяце. Объяснение этому спрятано в приостановлению работы контрабандистов, традиционно выжидающих чем все это закончится - придется работать по белому или поехать на полгода-год из страны на всякий случай, пока все не утихнет на таможнях, особенно в пунктах пропуска. 3. Он юрист, следовательно его действия чаще обоснованы и соответствуют законам, чем действия пытающегося усидеть на двух стульях Порошенко. 4. Закон "Про импичмент президента" уже дошел до такой стадии принятия, когда можно всецело верить президенту, который слов на ветер не бросает оказывается. А Зеленский на сегодня выглядит именно так. 5. Его действия сегодня говорят о его мудрости не по годам в вопросах принятия государственно важных стратегических решений. Путин получил реального соперника себе на территории Украины, возможно уже равного ему по напору, изощренности, гибкости, силе воли. 6. Нынешняя ВР - раковая опухоль, которую нужно полностью удалить, чтобы украинцам стало легче и появился шанс выздороветь при условии, что их здоровьем будут заниматься совсем другие люди, чем Супрун. Люди, с мотивацией лечить, а не с мотивацией содрать последнее с народа и укатить на Бали. 7. Зеленский мне уже напоминает Кучму на середине второго президентского срока. Да, того самого Кучму, который не давал себя и Украину обмануть в экономических вопросах.
Буратино, брат Пиноккио, насколько нос вырос после написаного?