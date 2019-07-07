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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 34713472347334743475> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 178 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 49 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 10 Всього голосів : 178 Додано: Пон 08 лип, 2019 17:53 Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша". Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 429 З нами з: 13.03.15 Подякував: 46 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 17:59 Баблонавт написав: Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша". Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша".



Зря интернет смеется. Хотя про интернет это врядли - скорее всего порохоботы в первую очередь дурью маются. Я не избиратель Зе, но , граждане, задумайтесь - какие у Украины шансы самой разрулить конфликт с Россией ? Только международные переговоры - будапештский, нормандский форматы. Пока это все на что мы можем рассчитывать об этом говорили многие разумные политики и Зе здесь не первый. Но это разумный и правильный подход, возможно чуть ли не единственный. Зря интернет смеется. Хотя про интернет это врядли - скорее всего порохоботы в первую очередь дурью маются. Я не избиратель Зе, но , граждане, задумайтесь - какие у Украины шансы самой разрулить конфликт с Россией ? Только международные переговоры - будапештский, нормандский форматы. Пока это все на что мы можем рассчитывать об этом говорили многие разумные политики и Зе здесь не первый. Но это разумный и правильный подход, возможно чуть ли не единственный. Surfer

Повідомлень: 1927 З нами з: 14.11.13 Подякував: 125 раз. Подякували: 656 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 18:00 Ой+ написав: freeze написав: Долярчик будет голосовать. Долярчик будет голосовать. (За СН)



Долярчик написав: ... шановні, якась фігня вийшла в мене за червень!

- попередньо, я тільки прикидував.... а сьогодні порахував касу за червень і.... вийшло на 53% менше, ніж минулоріч за той же місяць!!!!!

- я в шоці!!!!!

...каса меннша за будь-який місяць цього року!!! ... шановні, якась фігня вийшла в мене за червень!- попередньо, я тільки прикидував.... а сьогодні порахував касу за червень і.... вийшло на 53% менше, ніж минулоріч за той же місяць!!!!!- я в шоці!!!!!...каса меннша за будь-який місяць цього року!!!



freeze написав: Да, последние недели не радуют. Сегмент выше среднего практически у меня перестал продаваться.

В принципе по отзывам головного предприятия сегмент выше среднего почти встал и по всей Украине. Да, последние недели не радуют. Сегмент выше среднего практически у меня перестал продаваться.В принципе по отзывам головного предприятия сегмент выше среднего почти встал и по всей Украине.



До долярчика та і до вас подібно трошки почало доходити, що занепад ваших торгівель не тому, що По вам чимось зашкодив. Осінню ще краще це зрозумієте разом з цінами на продукти нового Зе-врожаю і іншими тарифами.

Так що луЗерам треба дійсно якнайшвидше прокрути вибори і всім отримати очікуваний результат. (За СН)До долярчика та і до вас подібно трошки почало доходити, що занепад ваших торгівель не тому, що По вам чимось зашкодив. Осінню ще краще це зрозумієте разом з цінами на продукти нового Зе-врожаю і іншими тарифами.Так що луЗерам треба дійсно якнайшвидше прокрути вибори і всім отримати очікуваний результат.



И как месяц президентства мог успеть на это повлиять? Да еще и такое кастрированное.

Глядя на то, что вижу - порох пока сохранил большое влияние в большинстве сфер. И как месяц президентства мог успеть на это повлиять? Да еще и такое кастрированное.Глядя на то, что вижу - порох пока сохранил большое влияние в большинстве сфер. rjkz

Повідомлень: 9630 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4237 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 18:09 Frant написав: Цікаві роздуми грамотних людей пр некомпетентність луЗЕр-команди:



"Оновлення влади 2019 року не передбачає ніяких ціннісних фільтрів. Навіть побіжний аналіз виборчих списків і мажоритарних пріоритетів низки нових політичних сил дозволяє говорити про владу пройдисвітів у буквальному сенсі цього слова. Після парламентських виборів ця влада пройдисвітів оформиться остаточно: депутати, які не розумітимуть, навіщо вони в парламенті, непрофесійні міністри, й на вершині цієї пізанської башти – некомпетентний президент, оточений далекими від політики радниками.



Довго така влада, звичайно ж, не проіснує. І вже за короткий час українцям в умовах посилення хаосу, соціальної конфронтації та економічної кризи знову доведеться йти на вибори. Тільки запит суспільства зміниться – він буде вже не на нові обличчя, а на "сильну руку", на встановлення порядку."



https://uainfo.org/blognews/1562581917- ... yskiy.html Цікаві роздуми грамотних людей пр некомпетентність луЗЕр-команди:"Оновлення влади 2019 року не передбачає ніяких ціннісних фільтрів.Довго така влада, звичайно ж, не проіснує. І вже за короткий час українцям в умовах посилення хаосу, соціальної конфронтації та економічної кризи знову доведеться йти на вибори. Тільки запит суспільства зміниться – він буде вже не на нові обличчя, а на "сильну руку", на встановлення порядку."

Странно, но сильная рука у власти в лице президента находится именно сейчас. Просто не все это поняли еще.



Какие признаки упомянутой вами сильной руки?



1. Он очень хорошо обращается к народу с призывом к Единству перед лицом внешней агрессии, перед лицом жестоких конкурентов в мировой борьбе за ключевые внешние товарные и сырьевые рынки, на которых Украина хотела бы отвоевать себе побольше места.

2. Начинает увольнять тех важных государственных чиновников, кто не справился с прямыми обязанностями. Пример с руководителями западных таможней, не справившимися с задачей ограничения объемов контрабанды, подтверждает это. Они виновны. Доказательством этого является непонятное для многих сильное проседание курса доллара к гривне в тот момент, когда в мире он растет и пытается пробить мощный уровень сопротивления в данном месяце. Объяснение этому спрятано в приостановлению работы контрабандистов, традиционно выжидающих чем все это закончится - придется работать по белому или поехать на полгода-год из страны на всякий случай, пока все не утихнет на таможнях, особенно в пунктах пропуска.

3. Он юрист, следовательно его действия чаще обоснованы и соответствуют законам, чем действия пытающегося усидеть на двух стульях Порошенко.

4. Закон "Про импичмент президента" уже дошел до такой стадии принятия, когда можно всецело верить президенту, который слов на ветер не бросает оказывается. А Зеленский на сегодня выглядит именно так.

5. Его действия сегодня говорят о его мудрости не по годам в вопросах принятия государственно важных стратегических решений. Путин получил реального соперника себе на территории Украины, возможно уже равного ему по напору, изощренности, гибкости, силе воли.

6. Нынешняя ВР - раковая опухоль, которую нужно полностью удалить, чтобы украинцам стало легче и появился шанс выздороветь при условии, что их здоровьем будут заниматься совсем другие люди, чем Супрун. Люди, с мотивацией лечить, а не с мотивацией содрать последнее с народа и укатить на Бали.

7. Зеленский мне уже напоминает Кучму на середине второго президентского срока. Да, того самого Кучму, который не давал себя и Украину обмануть в экономических вопросах. Странно, но сильная рука у власти в лице президента находится именно сейчас. Просто не все это поняли еще.Какие признаки упомянутой вами сильной руки?1. Он очень хорошо обращается к народу с призывом к Единству перед лицом внешней агрессии, перед лицом жестоких конкурентов в мировой борьбе за ключевые внешние товарные и сырьевые рынки, на которых Украина хотела бы отвоевать себе побольше места.2. Начинает увольнять тех важных государственных чиновников, кто не справился с прямыми обязанностями. Пример с руководителями западных таможней, не справившимися с задачей ограничения объемов контрабанды, подтверждает это. Они виновны. Доказательством этого является непонятное для многих сильное проседание курса доллара к гривне в тот момент, когда в мире он растет и пытается пробить мощный уровень сопротивления в данном месяце. Объяснение этому спрятано в приостановлению работы контрабандистов, традиционно выжидающих чем все это закончится - придется работать по белому или поехать на полгода-год из страны на всякий случай, пока все не утихнет на таможнях, особенно в пунктах пропуска.3. Он юрист, следовательно его действия чаще обоснованы и соответствуют законам, чем действия пытающегося усидеть на двух стульях Порошенко.4. Закон "Про импичмент президента" уже дошел до такой стадии принятия, когда можно всецело верить президенту, который слов на ветер не бросает оказывается. А Зеленский на сегодня выглядит именно так.5. Его действия сегодня говорят о его мудрости не по годам в вопросах принятия государственно важных стратегических решений. Путин получил реального соперника себе на территории Украины, возможно уже равного ему по напору, изощренности, гибкости, силе воли.6. Нынешняя ВР - раковая опухоль, которую нужно полностью удалить, чтобы украинцам стало легче и появился шанс выздороветь при условии, что их здоровьем будут заниматься совсем другие люди, чем Супрун. Люди, с мотивацией лечить, а не с мотивацией содрать последнее с народа и укатить на Бали.7. Зеленский мне уже напоминает Кучму на середине второго президентского срока. Да, того самого Кучму, который не давал себя и Украину обмануть в экономических вопросах. buratinyo

Повідомлень: 1089 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2035 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 18:10 Re: Політичні дискусії buratinyo написав: 3. Он юрист, следовательно его действия чаще обоснованы и соответствуют законам 3. Он юрист, следовательно его действия чаще обоснованы и соответствуют законам

Ржал Ржал Faceless

Модератор Повідомлень: 25040 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5911 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 18:14 Последние замеры по одесским округам -



Приморский район - Кивалов 47 %, от Слуги - 12 %

Малиновский район - перебежчик от ПОПа к Труханову Чекита - 19 %, от Слуги 18 %

Киевский район - Оппобок Барановский - 27 %, трухановец Танцюра - 22 %, Слуга - 16 %

Суворовский район - перебежчик от ПОПа к Труханову Голубов - 40 %, от Слуги - 25 %



Кивалова и самого богатого криптовалютчика Украины Голубова можно уже поздравлять. Востаннє редагувалось freeze в Пон 08 лип, 2019 18:16, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 12142 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 18:14 Sommer написав: zРадио написав: Это значит, что поддерживает США на международной арене, как то подгавкивание по Ирану, Сирии, КНДР, Косово, Иерусалиму, ДРСМД и пр., Это значит, что поддерживает США на международной арене, как то подгавкивание по Ирану, Сирии, КНДР, Косово, Иерусалиму, ДРСМД и пр.,



Кто о чем, а кремлебот о своих проблемах. Действительно, как Украина могла пойти против рашкиного "миротворчества" в Сирии? Как посмели?? Кто о чем, а кремлебот о своих проблемах. Действительно, как Украина могла пойти против рашкиного "миротворчества" в Сирии? Как посмели??



Кто о чем, а соросенок не пропустит даже намека на камень в американский огород



А между тем, с Сирией для Украины все проще простого - будучи пострадавшей от внешней агрессии, осуждать любое внешнее вмешательство в жизнь независимого государства! Вместо подгавкивания стороне, "сочувствующей" местным террористам так же, как РФ это делает на Донбассе! Кто о чем, а соросенок не пропустит даже намека на камень в американский огородА между тем, с Сирией для Украины все проще простого - будучи пострадавшей от внешней агрессии, осуждать любое внешнее вмешательство в жизнь независимого государства! Вместо подгавкивания стороне, "сочувствующей" местным террористам так же, как РФ это делает на Донбассе! zРадио

Повідомлень: 2879 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 18:29 buratinyo написав: Странно, но сильная рука у власти в лице президента находится именно сейчас. Просто не все это поняли еще.



Какие признаки упомянутой вами сильной руки?



1. Он очень хорошо обращается к народу с призывом к Единству перед лицом внешней агрессии, перед лицом жестоких конкурентов в мировой борьбе за ключевые внешние товарные и сырьевые рынки, на которых Украина хотела бы отвоевать себе побольше места.

2. Начинает увольнять тех важных государственных чиновников, кто не справился с прямыми обязанностями. Пример с руководителями западных таможней, не справившимися с задачей ограничения объемов контрабанды, подтверждает это. Они виновны. Доказательством этого является непонятное для многих сильное проседание курса доллара к гривне в тот момент, когда в мире он растет и пытается пробить мощный уровень сопротивления в данном месяце. Объяснение этому спрятано в приостановлению работы контрабандистов, традиционно выжидающих чем все это закончится - придется работать по белому или поехать на полгода-год из страны на всякий случай, пока все не утихнет на таможнях, особенно в пунктах пропуска.

3. Он юрист, следовательно его действия чаще обоснованы и соответствуют законам, чем действия пытающегося усидеть на двух стульях Порошенко.

4. Закон "Про импичмент президента" уже дошел до такой стадии принятия, когда можно всецело верить президенту, который слов на ветер не бросает оказывается. А Зеленский на сегодня выглядит именно так.

5. Его действия сегодня говорят о его мудрости не по годам в вопросах принятия государственно важных стратегических решений. Путин получил реального соперника себе на территории Украины, возможно уже равного ему по напору, изощренности, гибкости, силе воли.

6. Нынешняя ВР - раковая опухоль, которую нужно полностью удалить, чтобы украинцам стало легче и появился шанс выздороветь при условии, что их здоровьем будут заниматься совсем другие люди, чем Супрун. Люди, с мотивацией лечить, а не с мотивацией содрать последнее с народа и укатить на Бали.

7. Зеленский мне уже напоминает Кучму на середине второго президентского срока. Да, того самого Кучму, который не давал себя и Украину обмануть в экономических вопросах. Странно, но сильная рука у власти в лице президента находится именно сейчас. Просто не все это поняли еще.Какие признаки упомянутой вами сильной руки?1. Он очень хорошо обращается к народу с призывом к Единству перед лицом внешней агрессии, перед лицом жестоких конкурентов в мировой борьбе за ключевые внешние товарные и сырьевые рынки, на которых Украина хотела бы отвоевать себе побольше места.2. Начинает увольнять тех важных государственных чиновников, кто не справился с прямыми обязанностями. Пример с руководителями западных таможней, не справившимися с задачей ограничения объемов контрабанды, подтверждает это. Они виновны. Доказательством этого является непонятное для многих сильное проседание курса доллара к гривне в тот момент, когда в мире он растет и пытается пробить мощный уровень сопротивления в данном месяце. Объяснение этому спрятано в приостановлению работы контрабандистов, традиционно выжидающих чем все это закончится - придется работать по белому или поехать на полгода-год из страны на всякий случай, пока все не утихнет на таможнях, особенно в пунктах пропуска.3. Он юрист, следовательно его действия чаще обоснованы и соответствуют законам, чем действия пытающегося усидеть на двух стульях Порошенко.4. Закон "Про импичмент президента" уже дошел до такой стадии принятия, когда можно всецело верить президенту, который слов на ветер не бросает оказывается. А Зеленский на сегодня выглядит именно так.5. Его действия сегодня говорят о его мудрости не по годам в вопросах принятия государственно важных стратегических решений. Путин получил реального соперника себе на территории Украины, возможно уже равного ему по напору, изощренности, гибкости, силе воли.6. Нынешняя ВР - раковая опухоль, которую нужно полностью удалить, чтобы украинцам стало легче и появился шанс выздороветь при условии, что их здоровьем будут заниматься совсем другие люди, чем Супрун. Люди, с мотивацией лечить, а не с мотивацией содрать последнее с народа и укатить на Бали.7. Зеленский мне уже напоминает Кучму на середине второго президентского срока. Да, того самого Кучму, который не давал себя и Украину обмануть в экономических вопросах.



Буратино, брат Пиноккио, насколько нос вырос после написаного? Буратино, брат Пиноккио, насколько нос вырос после написаного? vano80 Повідомлень: 1257 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 18:40 zРадио написав: Кто о чем, а соросенок не пропустит даже намека на камень в американский огород

А между тем, с Сирией для Украины все проще простого - будучи пострадавшей от внешней агрессии, осуждать любое внешнее вмешательство в жизнь независимого государства! Вместо подгавкивания стороне, "сочувствующей" местным террористам так же, как РФ это делает на Донбассе! Кто о чем, а соросенок не пропустит даже намека на камень в американский огородА между тем, с Сирией для Украины все проще простого - будучи пострадавшей от внешней агрессии, осуждать любое внешнее вмешательство в жизнь независимого государства! Вместо подгавкивания стороне, "сочувствующей" местным террористам так же, как РФ это делает на Донбассе!





США можно обвинить только косвенно из-за того, что ее предыдущий президент Барак Хусейнович Обама был латентным братом-мусульманин как и те, кто подожгли арабскую весну во многих странах БВ.

До Сирии она докатилась позже многих и переросла в гражданскую из-за религиозных столкновений правящих аллавитов и суннитов.

И США вступили на очень поздней стадии конфликта.

А так и помаранчевая революция, и революция гидности очень похожи на арабские ,причем примерно с тем же результатом. США можно обвинить только косвенно из-за того, что ее предыдущий президент Барак Хусейнович Обама был латентным братом-мусульманин как и те, кто подожгли арабскую весну во многих странах БВ.До Сирии она докатилась позже многих и переросла в гражданскую из-за религиозных столкновений правящих аллавитов и суннитов.И США вступили на очень поздней стадии конфликта.А так и помаранчевая революция, и революция гидности очень похожи на арабские ,причем примерно с тем же результатом. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1552 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 18:41 Баблонавт написав: Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша". Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша". Хорошо смеется тот...кто смеется без последствий - сказал мой друг, в молодости , заболев триппером! В-опчем, путин накаркал, теперь ждем смены президента в расии Тогда и посмеёмся! - Я ставлю на галустяна. ярмольник ган=дон, гусман-тож, пельш -зрадникприбалтийский, эрнст-убийца Листьева....нет, тока галустян! Хорошо смеется тот...кто смеется без последствий - сказал мой друг, в молодости , заболев триппером! В-опчем, путин накаркал, теперь ждем смены президента в расииТогда и посмеёмся! - Я ставлю на галустяна. ярмольник ган=дон, гусман-тож, пельш -зрадникприбалтийский, эрнст-убийца Листьева....нет, тока галустян! Востаннє редагувалось protefiks1959 в Пон 08 лип, 2019 18:50, всього редагувалось 3 разів. промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39

Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! ) protefiks1959

Повідомлень: 326 З нами з: 11.06.16 Подякував: 32 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 34713472347334743475> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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