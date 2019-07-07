buratinyo написав:

Странно, но сильная рука у власти в лице президента находится именно сейчас. Просто не все это поняли еще.Какие признаки упомянутой вами сильной руки?1. Он очень хорошо обращается к народу с призывом к Единству перед лицом внешней агрессии, перед лицом жестоких конкурентов в мировой борьбе за ключевые внешние товарные и сырьевые рынки, на которых Украина хотела бы отвоевать себе побольше места.2. Начинает увольнять тех важных государственных чиновников, кто не справился с прямыми обязанностями. Пример с руководителями западных таможней, не справившимися с задачей ограничения объемов контрабанды, подтверждает это. Они виновны. Доказательством этого является непонятное для многих сильное проседание курса доллара к гривне в тот момент, когда в мире он растет и пытается пробить мощный уровень сопротивления в данном месяце. Объяснение этому спрятано в приостановлению работы контрабандистов, традиционно выжидающих чем все это закончится - придется работать по белому или поехать на полгода-год из страны на всякий случай, пока все не утихнет на таможнях, особенно в пунктах пропуска.3. Он юрист, следовательно его действия чаще обоснованы и соответствуют законам, чем действия пытающегося усидеть на двух стульях Порошенко.4. Закон "Про импичмент президента" уже дошел до такой стадии принятия, когда можно всецело верить президенту, который слов на ветер не бросает оказывается. А Зеленский на сегодня выглядит именно так.5. Его действия сегодня говорят о его мудрости не по годам в вопросах принятия государственно важных стратегических решений. Путин получил реального соперника себе на территории Украины, возможно уже равного ему по напору, изощренности, гибкости, силе воли.6. Нынешняя ВР - раковая опухоль, которую нужно полностью удалить, чтобы украинцам стало легче и появился шанс выздороветь при условии, что их здоровьем будут заниматься совсем другие люди, чем Супрун. Люди, с мотивацией лечить, а не с мотивацией содрать последнее с народа и укатить на Бали.7. Зеленский мне уже напоминает Кучму на середине второго президентского срока. Да, того самого Кучму, который не давал себя и Украину обмануть в экономических вопросах.