Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
buratinyo написав:Странно, но сильная рука у власти в лице президента находится именно сейчас. Просто не все это поняли еще.
Какие признаки упомянутой вами сильной руки?
1. Он очень хорошо обращается к народу с призывом к Единству перед лицом внешней агрессии, перед лицом жестоких конкурентов в мировой борьбе за ключевые внешние товарные и сырьевые рынки, на которых Украина хотела бы отвоевать себе побольше места. 2. Начинает увольнять тех важных государственных чиновников, кто не справился с прямыми обязанностями. Пример с руководителями западных таможней, не справившимися с задачей ограничения объемов контрабанды, подтверждает это. Они виновны. Доказательством этого является непонятное для многих сильное проседание курса доллара к гривне в тот момент, когда в мире он растет и пытается пробить мощный уровень сопротивления в данном месяце. Объяснение этому спрятано в приостановлению работы контрабандистов, традиционно выжидающих чем все это закончится - придется работать по белому или поехать на полгода-год из страны на всякий случай, пока все не утихнет на таможнях, особенно в пунктах пропуска. 3. Он юрист, следовательно его действия чаще обоснованы и соответствуют законам, чем действия пытающегося усидеть на двух стульях Порошенко. 4. Закон "Про импичмент президента" уже дошел до такой стадии принятия, когда можно всецело верить президенту, который слов на ветер не бросает оказывается. А Зеленский на сегодня выглядит именно так. 5. Его действия сегодня говорят о его мудрости не по годам в вопросах принятия государственно важных стратегических решений. Путин получил реального соперника себе на территории Украины, возможно уже равного ему по напору, изощренности, гибкости, силе воли. 6. Нынешняя ВР - раковая опухоль, которую нужно полностью удалить, чтобы украинцам стало легче и появился шанс выздороветь при условии, что их здоровьем будут заниматься совсем другие люди, чем Супрун. Люди, с мотивацией лечить, а не с мотивацией содрать последнее с народа и укатить на Бали. 7. Зеленский мне уже напоминает Кучму на середине второго президентского срока. Да, того самого Кучму, который не давал себя и Украину обмануть в экономических вопросах.
Буратино, брат Пиноккио, насколько нос вырос после написаного?
Дійсно, така писанина buratinyo зараз викликає тільки сміх. Але при наявності більшості в Раді у "Слуги народу" це стане суворою реальністю... Мало не буде нікому... Навіть buratinyo... Тільки до більшості це дійде запізно... Колись може і до buratinyo...
Ой+ написав:До долярчика та і до вас подібно трошки почало доходити, що занепад ваших торгівель не тому, що По вам чимось зашкодив.
Мы же не в детском садике, какое отношение Зеленский имеет к моей торговле за июнь месяц ))) Рада отказалась принимать все его законопроекты и кадровые решения. Посмотрим, что будет после очищения Рады от папередников, там будем делать предварительные выводы.
Очевидно одним фактом своего рождения он мешал пороху все предыдущие 5 лет реформировать государственную систему.
Вкладчик1234 написав:А чё никто не обсуждает обращение Президента? По "Украине", "Прямом" и ТСН ещё не дали команду? Я так понимаю, мост отменяется
Красава, все правильно разрулил. И слушать куда приятней слащавого и надменого и такого же лживого пафоса пороха. Молодец ! Но все равно голосовать за партию зеленых слуг народа, никому не ведомых, не буду ).
Тоже думаю, что только Юля, только хардкор ))) Склоняюсь проголосовать за Юлю, как и в первом туре президентских. Как по мне единственный человек из проходной пятерки, которая никогда не обманывала своих избирателей, прямая как бульдозер, если обещала будет делать насколько может, всегда поддерживала малый бизнес. Если голосуешь за Юлю - получаешь Юлю, а тут голосуют за Зеленского или Вакарчука - на выходе опять Порошенко, да сколько можно, надоели оборотни.
А вариант коалиции СН-Батькивщина, где Тимошенко премьер не рассматриваете?
Зеленский (и члены его команды) заявляли об отрицании коалиции с экс-регионалами и ПЕСом, о Батькивщине молчание (или я что-то пропустил?):
17.04.2019 На вопрос журналиста агентства, можно ли представить ситуацию, что после парламентских выборов он создаст коалицию с экс-"регионалами" Бойко и Медведчуком, Зеленский ответил - "нет".
Он также утверждает, что не намерен объединяться и с нынешним президентом Петром Порошенко.
Хотя желающих на должность премьера хватает: Смешко
4 липня 2019 "Должность очень ответственная, и я не рвусь на нее. Но если будет коалиция и если президент Владимир Зеленский предложит мне эту должность, во время войны кадровый офицер не сможет сказать "нет". Если только не будет лучшей кандидатуры", – заявил Игорь Смешко.
Он также добавил, что прекрасно понимает с чем и с кем придется иметь дело.
"Я руководил военными подразделениями, которые насчитывали 25-75 тыс. лиц. Я знаю, что такое дипломатия, – я Чрезвычайный и Полномочный Посол. Я знаю, что такое правоохранительная деятельность, – я возглавлял крупнейший правоохранительный орган в государстве. Я знаю, что такое спецслужбы, – руководил разведывательным сообществом этой страны в течение почти 10 лет. Экономика – тоже очень серьезное дело. Хотя экономика – это прежде всего люди, которые ею управляют. Я прекрасно знаю людей, которые живут в нашей стране. Я знаю олигархов и то, как они стали олигархами, и что за ними стоит. Я знаю всех политиков и что за ними стоит", – сказал политик.
freeze написав: Тоже думаю, что только Юля, только хардкор ))) Склоняюсь проголосовать за Юлю, как и в первом туре президентских. Как по мне единственный человек из проходной пятерки, которая никогда не обманывала своих избирателей, прямая как бульдозер, если обещала будет делать насколько может, всегда поддерживала малый бизнес. Если голосуешь за Юлю - получаешь Юлю, а тут голосуют за Зеленского или Вакарчука - на выходе опять Порошенко, да сколько можно, надоели оборотни.
А вариант коалиции СН-Батькивщина, где Тимошенко премьер не рассматриваете?
Пока можно сказать практически уверенно, что в состав правящей коалиции войдут партии артистов Зеленского и Вакарчука. По моим подсчетам этого немного не хватит. Значит надо брать на троих. Скорее всего Юля поэтому тоже войдет в коалицию, больше туда брать некого, ибо Смешко с Гордоном ведут бездарную компанию с бездарным списком.
Но совершенно точно премьер по рангу должен быть от Слуги. Юлю скорее всего мы увидим спикером.
zРадио написав:А помогли ему в этом (как обычно) порохоботы, раскрутившие своим напускным патриотизмом это абсолютно маргинальное событие...
Так нас 23% мы же никто, а вас - 73%, вы же ого-го. Защищайте своего ЗЕ! А по факту, пророссийская "многоходочка". Возмутились - напускной патриотизм, не возмутились - отлично, прокатило. Главное, негатив нагнать. Как там писал shapo, вы прогнозируемы всегда
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой