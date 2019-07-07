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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 178
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
49
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:51

  pesikot написав:Как там писал shapo, вы прогнозируемы всегда :)


И где он такое писал? :shock: Но вообще, да - я прогнозируем в своей логичности и непредвзятости. А вы - в таланте оказываться в луже :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:56

  freeze написав:
pesikot написав:freeze
Не стесняйтесь, берите Оппу во всех её проявлениях :-)


Возьми лучше красный шарик, тебе понравится.

А я с тобой на ты не переходил. Но если ты настаиваешь, буду тебе тыкать.
Так вот, ты не стесняйся, выходи уже за оппу.
Ведь у тебя при Порошенко был упадок торговли - так виноват Порошенко.
А упадок торговли при ЗЕ! - так ЗЕ! не виноват.
Так открою секрет, торговать не пробовал ? Вот это вот всё, маркетинг, акции, реклама. Или "я не обычный freeze" ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:56

  Starikan написав:
  freeze написав: В реальности все понимают, что запретить телемост Зеленский юридически не может, даже западные партнеры будут ему вставлять пистоны в давлении на СМИ. А если не запретит, толпа активистов на камеру сожгет этот телеканал и отколошматит журналистов этого канала с соответствующим показом кадров по всем мировым СМИ, а если не дай Бог какой-то журналист еще и станет убиенным, то такой трэш в мире начнётся.

Пусть вводит в Киеве чрезвычайное положение, как в Париже во время шабаша жилетов, и на этом основании запрещает. Так сказать, ввиду опасности массовых беспорядков.

Раз он зажег зеленый свет этой банде, не понимая последствий, пусть теперь выкручивается.

Борцы со свинарчуками, вы теперь хоть понимаете, до чего может всё докатиться?


не-а, не понимаем.
Не понимаем, что может оправдать разграбление оборонки властьимущими?
Поймите одно - Вам не нравится Зе? Ок, но Зе - результат деятельности пороха. На самом деле, точно так как ющенко виновен в приходе к власти овоща, также порох виновен в приходе...пока не к власти, но к ее части, Зеленского.
Но пороху все по роху - он на сцене бухой зажигает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:57

  shapo написав:
  Starikan написав:
  airmax78 написав:Понятно, что после меня. Главное, чтобы не в ту же страну. Не хочу жить в одной стране с 73мя процентами даже в эмиграции.

Такую страну сложно найти. Разве что Израиль (с натяжкой) или скандинавы/британцы. Но попробуйте туда легально эмигрировать :wink:


Если у airmax78 или его жены нет хотя бы четверти еврейской крови, то эмиграция в Израиль исключена почти на 100%


Ну египтяне-же туда пробираются на заработки. Так что не все потеряно.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:01

  rjkz написав:не-а, не понимаем.
Не понимаем, что может оправдать разграбление оборонки властьимущими?

Решение суда есть ? нет. Вы так любите обелять Портнова, что по нему нет решения суда. Но тут, без суда и следствия
  rjkz написав:Поймите одно - Вам не нравится Зе? Ок, но Зе - результат деятельности пороха. На самом деле, точно так как ющенко виновен в приходе к власти овоща, также порох виновен в приходе...пока не к власти, но к ее части, Зеленского.
Но пороху все по роху - он на сцене бухой зажигает.

Это не результат Ющенко или Порошенко. Это результат твоего недоразвитого мозга.
Когда ты не можешь сделать никаких выводов. А только пишешь, как хорошо было при СССР, когда ты был мелким и мамка тебе сопли подтирала.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:06

  pesikot написав:Космонавт, герой России Елена Серова в ОБСЕ выдала нелепый фейк о том, что лично видела с борта МКС, как украинские войска якобы бомбили мирных жителей Донбасса.
Верни Россию в ПАСЕ, она тут же начнёт говорить о лётчике Волошине и испанском диспетчере и много других фейков.


С одной стороны хорошо - все-таки пока подобный маразм не переводится на другие языки, никто не верит, что в рашке подобные идиоты выступают.

С другой стороны... в Европе тоже хватает идиотов, которые даже такому поверят.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:08

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Это значит, что поддерживает США на международной арене, как то подгавкивание по Ирану, Сирии, КНДР, Косово, Иерусалиму, ДРСМД и пр.,


Кто о чем, а кремлебот о своих проблемах. Действительно, как Украина могла пойти против рашкиного "миротворчества" в Сирии? Как посмели??


Кто о чем, а соросенок не пропустит даже намека на камень в американский огород :mrgreen:

А между тем, с Сирией для Украины все проще простого - будучи пострадавшей от внешней агрессии, осуждать любое внешнее вмешательство в жизнь независимого государства!


Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:10

  freeze написав:
Sommer написав:А если я попрошу посты из соцсетей написанные для предыдущих ток-шоу (причем задолго до их даты) то... фриз сольется? :mrgreen:



А по каким отмененным ток-шоу тебе посты предоставить ?


У меня было "написанные для предыдущих ток-шоу". Откуда взялись "отмененные"? А, очередная отмазка... :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:11

Re: Політичні дискусії

По словам секретаря СНБО, детали совещания не раскрываются из-за секретности.
Я много писал, что ЗЕ! будет неоткрытым. СНБО должен был прямо отреагировать. Но у них секретность, о чём, о телемосте на телевидении ? не смешите мои подковы.
PS. тут много буквенные z задвигали, что Порошенко встречается с Медвечуком. Я такие встречи ставил под сомнения.
Но вот что Медведчук Зеленского выбросил из уравнения - тут без сомнений. И это виноват не Порошенко, а Зеленский.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:11

  airmax78 написав:
  Starikan написав:
  shapo написав:Если у airmax78 или его жены нет хотя бы четверти еврейской крови, то эмиграция в Израиль исключена почти на 100%

Сейчас - да.
А в свое время существовал бизнес по вывозу неевреев, знал одну еврейку, которая этим занималась, кажется, ей даже был потом запрещен въезд в Израиль, по Высоцкому :mrgreen: В те же времена (90-е) жена приятеля-еврея, сама нееврейка, просто подчистила свидетельство о рождении своей матери - и прошло на ура.

Я для себя рассматриваю только один вариант выезда: в качестве экспата. Просто тикать вникуда я не решусь.


тогда это будут выброшенные годы жизни.
как показывает опыт других людей, пожив некоторое время в лучшей стране, трудно себя опять заставить любить Украину внутри нее так, как это любится с расстояния 12 часового перелета. :mrgreen:
rjkz
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