Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:freeze Не стесняйтесь, берите Оппу во всех её проявлениях
Возьми лучше красный шарик, тебе понравится.
А я с тобой на ты не переходил. Но если ты настаиваешь, буду тебе тыкать. Так вот, ты не стесняйся, выходи уже за оппу. Ведь у тебя при Порошенко был упадок торговли - так виноват Порошенко. А упадок торговли при ЗЕ! - так ЗЕ! не виноват. Так открою секрет, торговать не пробовал ? Вот это вот всё, маркетинг, акции, реклама. Или "я не обычный freeze" ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав: В реальности все понимают, что запретить телемост Зеленский юридически не может, даже западные партнеры будут ему вставлять пистоны в давлении на СМИ. А если не запретит, толпа активистов на камеру сожгет этот телеканал и отколошматит журналистов этого канала с соответствующим показом кадров по всем мировым СМИ, а если не дай Бог какой-то журналист еще и станет убиенным, то такой трэш в мире начнётся.
Пусть вводит в Киеве чрезвычайное положение, как в Париже во время шабаша жилетов, и на этом основании запрещает. Так сказать, ввиду опасности массовых беспорядков.
Раз он зажег зеленый свет этой банде, не понимая последствий, пусть теперь выкручивается.
Борцы со свинарчуками, вы теперь хоть понимаете, до чего может всё докатиться?
не-а, не понимаем. Не понимаем, что может оправдать разграбление оборонки властьимущими? Поймите одно - Вам не нравится Зе? Ок, но Зе - результат деятельности пороха. На самом деле, точно так как ющенко виновен в приходе к власти овоща, также порох виновен в приходе...пока не к власти, но к ее части, Зеленского. Но пороху все по роху - он на сцене бухой зажигает.
rjkz написав:не-а, не понимаем. Не понимаем, что может оправдать разграбление оборонки властьимущими?
Решение суда есть ? нет. Вы так любите обелять Портнова, что по нему нет решения суда. Но тут, без суда и следствия
rjkz написав:Поймите одно - Вам не нравится Зе? Ок, но Зе - результат деятельности пороха. На самом деле, точно так как ющенко виновен в приходе к власти овоща, также порох виновен в приходе...пока не к власти, но к ее части, Зеленского. Но пороху все по роху - он на сцене бухой зажигает.
Это не результат Ющенко или Порошенко. Это результат твоего недоразвитого мозга. Когда ты не можешь сделать никаких выводов. А только пишешь, как хорошо было при СССР, когда ты был мелким и мамка тебе сопли подтирала.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
По словам секретаря СНБО, детали совещания не раскрываются из-за секретности. Я много писал, что ЗЕ! будет неоткрытым. СНБО должен был прямо отреагировать. Но у них секретность, о чём, о телемосте на телевидении ? не смешите мои подковы. PS. тут много буквенные z задвигали, что Порошенко встречается с Медвечуком. Я такие встречи ставил под сомнения. Но вот что Медведчук Зеленского выбросил из уравнения - тут без сомнений. И это виноват не Порошенко, а Зеленский.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:Если у airmax78 или его жены нет хотя бы четверти еврейской крови, то эмиграция в Израиль исключена почти на 100%
Сейчас - да. А в свое время существовал бизнес по вывозу неевреев, знал одну еврейку, которая этим занималась, кажется, ей даже был потом запрещен въезд в Израиль, по Высоцкому В те же времена (90-е) жена приятеля-еврея, сама нееврейка, просто подчистила свидетельство о рождении своей матери - и прошло на ура.
Я для себя рассматриваю только один вариант выезда: в качестве экспата. Просто тикать вникуда я не решусь.
тогда это будут выброшенные годы жизни. как показывает опыт других людей, пожив некоторое время в лучшей стране, трудно себя опять заставить любить Украину внутри нее так, как это любится с расстояния 12 часового перелета.