И где он такое писал? Но вообще, да - я прогнозируем в своей логичности и непредвзятости. А вы - в таланте оказываться в луже
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 08 лип, 2019 19:51
Додано: Пон 08 лип, 2019 19:56
А я с тобой на ты не переходил. Но если ты настаиваешь, буду тебе тыкать.
Так вот, ты не стесняйся, выходи уже за оппу.
Ведь у тебя при Порошенко был упадок торговли - так виноват Порошенко.
А упадок торговли при ЗЕ! - так ЗЕ! не виноват.
Так открою секрет, торговать не пробовал ? Вот это вот всё, маркетинг, акции, реклама. Или "я не обычный freeze" ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 08 лип, 2019 19:56
не-а, не понимаем.
Не понимаем, что может оправдать разграбление оборонки властьимущими?
Поймите одно - Вам не нравится Зе? Ок, но Зе - результат деятельности пороха. На самом деле, точно так как ющенко виновен в приходе к власти овоща, также порох виновен в приходе...пока не к власти, но к ее части, Зеленского.
Но пороху все по роху - он на сцене бухой зажигает.
Додано: Пон 08 лип, 2019 19:57
Ну египтяне-же туда пробираются на заработки. Так что не все потеряно.
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:01
Решение суда есть ? нет. Вы так любите обелять Портнова, что по нему нет решения суда. Но тут, без суда и следствия
Это не результат Ющенко или Порошенко. Это результат твоего недоразвитого мозга.
Когда ты не можешь сделать никаких выводов. А только пишешь, как хорошо было при СССР, когда ты был мелким и мамка тебе сопли подтирала.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:06
С одной стороны хорошо - все-таки пока подобный маразм не переводится на другие языки, никто не верит, что в рашке подобные идиоты выступают.
С другой стороны... в Европе тоже хватает идиотов, которые даже такому поверят.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:08
Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:10
У меня было "написанные для предыдущих ток-шоу". Откуда взялись "отмененные"? А, очередная отмазка...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:11
Re: Політичні дискусії
Я много писал, что ЗЕ! будет неоткрытым. СНБО должен был прямо отреагировать. Но у них секретность, о чём, о телемосте на телевидении ? не смешите мои подковы.
PS. тут много буквенные z задвигали, что Порошенко встречается с Медвечуком. Я такие встречи ставил под сомнения.
Но вот что Медведчук Зеленского выбросил из уравнения - тут без сомнений. И это виноват не Порошенко, а Зеленский.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:11
тогда это будут выброшенные годы жизни.
как показывает опыт других людей, пожив некоторое время в лучшей стране, трудно себя опять заставить любить Украину внутри нее так, как это любится с расстояния 12 часового перелета.
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