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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3474347534763477> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 178 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 49 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 10 Всього голосів : 178 Додано: Пон 08 лип, 2019 20:28 shapo написав: airmax78 написав: Я для себя рассматриваю только один вариант выезда: в качестве экспата. Просто тикать вникуда я не решусь. Я для себя рассматриваю только один вариант выезда: в качестве экспата. Просто тикать вникуда я не решусь.



Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?

Возраст уже не самый молодой.

Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами? Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?Возраст уже не самый молодой.Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами?



В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем. В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем. rjkz

Повідомлень: 9632 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4237 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 20:44 Sommer написав: Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии. Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.



А что рашка вмешалась в Сирию, в которой царил мир, покой и достаток? А на полшага назад не хочешь отмотать?



Российское вмешательство в дела суверенной страны Украина должна осуждать так же, как американское, британское и французское! Единственная страна, у которой могут быть реальные основания лезть туда, это, пожалуй, Израиль. Но и в этом случае Украина должна просто промолчать - ни поддерживать и не осуждать. Такое мое мнение А что рашка вмешалась в Сирию, в которой царил мир, покой и достаток?А на полшага назад не хочешь отмотать?Российское вмешательство в дела суверенной страны Украина должна осуждать так же, как американское, британское и французское! Единственная страна, у которой могут быть реальные основания лезть туда, это, пожалуй, Израиль. Но и в этом случае Украина должна просто промолчать - ни поддерживать и не осуждать. Такое мое мнение zРадио

Повідомлень: 2882 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 20:50 rjkz написав: shapo написав: airmax78 написав: Я для себя рассматриваю только один вариант выезда: в качестве экспата. Просто тикать вникуда я не решусь. Я для себя рассматриваю только один вариант выезда: в качестве экспата. Просто тикать вникуда я не решусь.



Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?

Возраст уже не самый молодой.

Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами? Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?Возраст уже не самый молодой.Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами?



В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем. В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем.



Кто смотрел Таира у Дудя? Посчитал человек для себя невозможным оставаться - уехал в Калифорнию и таксует. Дауншифт уж точно не меньший, чем будет у Макса в случае принятия решения.



Так что по-моему кто-то, не будем показывать пальцем, просто неуклюже тут партизанит. И заодно просит, чтобы мы уговаривали его остаться Кто смотрел Таира у Дудя? Посчитал человек для себя невозможным оставаться - уехал в Калифорнию и таксует. Дауншифт уж точно не меньший, чем будет у Макса в случае принятия решения.Так что по-моему кто-то, не будем показывать пальцем, просто неуклюже тут партизанит. И заодно просит, чтобы мы уговаривали его остаться zРадио

Повідомлень: 2882 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 21:03 Surfer написав: Баблонавт написав: Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша". Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша".



Зря интернет смеется. Хотя про интернет это врядли - скорее всего порохоботы в первую очередь дурью маются. Я не избиратель Зе, но , граждане, задумайтесь - какие у Украины шансы самой разрулить конфликт с Россией ? Только международные переговоры - будапештский , нормандский форматы. Пока это все на что мы можем рассчитывать об этом говорили многие разумные политики и Зе здесь не первый. Но это разумный и правильный подход, возможно чуть ли не единственный. Зря интернет смеется. Хотя про интернет это врядли - скорее всего порохоботы в первую очередь дурью маются. Я не избиратель Зе, но , граждане, задумайтесь - какие у Украины шансы самой разрулить конфликт с Россией ?, нормандский форматы. Пока это все на что мы можем рассчитывать об этом говорили многие разумные политики и Зе здесь не первый. Но это разумный и правильный подход, возможно чуть ли не единственный.



Будапештский меморандум - это конечно хорошо.

Но как заставить всякие Европки и Америки обратить внимание на этот документ?



Вот был бы у нас козырь в рукаве, типа как у Ким Чен Ына парочка ракет (можно даже не запускать, достаточно просто Ляшка посадить возле пульта ) - вот тогда бы нас услышали и учитывали мнение Украины.

А так будут выгонять в коридор.



И особо неважно имя президента, к-рого будут выгонять в коридор. Будапештский меморандум - это конечно хорошо.Но как заставить всякие Европки и Америки обратить внимание на этот документ?Вот был бы у нас козырь в рукаве, типа как у Ким Чен Ына парочка ракет (можно даже не запускать, достаточно просто Ляшка посадить возле пульта) - вот тогда бы нас услышали и учитывали мнение Украины.А так будут выгонять в коридор.И особо неважно имя президента, к-рого будут выгонять в коридор. Alex2007

Повідомлень: 1424 З нами з: 11.10.16 Подякував: 753 раз. Подякували: 532 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 21:08 zРадио написав: Sommer написав: Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии. Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.



А что рашка вмешалась в Сирию, в которой царил мир, покой и достаток? А на полшага назад не хочешь отмотать?

А что рашка вмешалась в Сирию, в которой царил мир, покой и достаток?А на полшага назад не хочешь отмотать?



Там отматывать надо лет на 200 назад. Там отматывать надо лет на 200 назад. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4432 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 21:13 pesikot написав: Так открою секрет, торговать не пробовал ? Вот это вот всё, маркетинг, акции, реклама. Так открою секрет, торговать не пробовал ? Вот это вот всё, маркетинг, акции, реклама.



Я извиняюсь, а ты вообще кто, чтобы советы давать ?

Какие у тебя успехи в маркетинге, акциях ?

Как говорит Будивельник, а сколько ты вообще стоишь , бухгалтер ? Я извиняюсь, а ты вообще кто, чтобы советы давать ?Какие у тебя успехи в маркетинге, акциях ?Как говорит Будивельник, а сколько ты вообще стоишь , бухгалтер ? freeze 4 Повідомлень: 12144 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5234 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 21:21 Re: Політичні дискусії

За кого голосовать - хз.

Стоит ли туда вообще идти - вопрос.



ОПОБлоки - сразу отпадают,

Петина Партия - не-не-не.

Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,

Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.

полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.

Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...

За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.



Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным. А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.За кого голосовать - хз.Стоит ли туда вообще идти - вопрос.ОПОБлоки - сразу отпадают,Петина Партия - не-не-не.Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным. Alex2007

Повідомлень: 1424 З нами з: 11.10.16 Подякував: 753 раз. Подякували: 532 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 21:27 Баблонавт написав: rjkz написав: Чего они все ждут? Чего они все ждут? Боюсь, что правдивый ответ на этот вопрос вызовет у Вас бурю негативных эмоций.

И Вы всю оставшуюся жизнь будете уверены, что Вас "предали", что все "продались" и т.п.

Жизнь, она гораздо сложнее роликов в Ютубе.

Задумайтесь: ведь не зря премьер Нидерландов проводит закрытые от Вас встречи с ВВП, а премьер Малайзии открыто говорит о том, что он не удовлетворён расследованием и считает его ангажированным (я мягко сказал, в Сети найдёте жёстче). Боюсь, что правдивый ответ на этот вопрос вызовет у Вас бурю негативных эмоций.И Вы всю оставшуюся жизнь будете уверены, что Вас "предали", что все "продались" и т.п.Жизнь, она гораздо сложнее роликов в Ютубе.Задумайтесь: ведь не зря премьер Нидерландов проводит закрытые от Вас встречи с ВВП, а премьер Малайзии открыто говорит о том, что он не удовлетворён расследованием и считает его ангажированным (я мягко сказал, в Сети найдёте жёстче).



И кто-же тот пророк, который все знает? "Гюльчатай, открой личико" И кто-же тот пророк, который все знает? "Гюльчатай, открой личико" rjkz

Повідомлень: 9632 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4237 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 21:30 Alex2007 написав: А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.

За кого голосовать - хз.

Стоит ли туда вообще идти - вопрос.



ОПОБлоки - сразу отпадают,

Петина Партия - не-не-не.

Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,

Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.

полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.

Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...

За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.



Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным. А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.За кого голосовать - хз.Стоит ли туда вообще идти - вопрос.ОПОБлоки - сразу отпадают,Петина Партия - не-не-не.Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным.





медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго Nazarkino

Повідомлень: 1024 З нами з: 17.11.11 Подякував: 187 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 лип, 2019 21:32 zРадио написав: rjkz написав: shapo написав:

Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?

Возраст уже не самый молодой.

Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами? Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?Возраст уже не самый молодой.Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами?



В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем. В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем.



Кто смотрел Таира у Дудя? Посчитал человек для себя невозможным оставаться - уехал в Калифорнию и таксует. Дауншифт уж точно не меньший, чем будет у Макса в случае принятия решения.



Так что по-моему кто-то, не будем показывать пальцем, просто неуклюже тут партизанит. И заодно просит, чтобы мы уговаривали его остаться Кто смотрел Таира у Дудя? Посчитал человек для себя невозможным оставаться - уехал в Калифорнию и таксует. Дауншифт уж точно не меньший, чем будет у Макса в случае принятия решения.Так что по-моему кто-то, не будем показывать пальцем, просто неуклюже тут партизанит. И заодно просит, чтобы мы уговаривали его остаться

Я не такой талантливый и эксцентричный как Таир - буду в офисе скучном сидеть, как в Киеве сижу. Но это если повезет. И если вы меня не уговорите остаться. Я не такой талантливый и эксцентричный как Таир - буду в офисе скучном сидеть, как в Киеве сижу. Но это если повезет. И если вы меня не уговорите остаться. airmax78 Повідомлень: 30703 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3629 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3474347534763477> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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