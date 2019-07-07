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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3474347534763477>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 178
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
49
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:28

  shapo написав:
  airmax78 написав:Я для себя рассматриваю только один вариант выезда: в качестве экспата. Просто тикать вникуда я не решусь.


Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?
Возраст уже не самый молодой.
Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами?


В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:44

  Sommer написав:Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.


А что рашка вмешалась в Сирию, в которой царил мир, покой и достаток? :mrgreen: А на полшага назад не хочешь отмотать?

Российское вмешательство в дела суверенной страны Украина должна осуждать так же, как американское, британское и французское! Единственная страна, у которой могут быть реальные основания лезть туда, это, пожалуй, Израиль. Но и в этом случае Украина должна просто промолчать - ни поддерживать и не осуждать. Такое мое мнение
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:50

  rjkz написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:Я для себя рассматриваю только один вариант выезда: в качестве экспата. Просто тикать вникуда я не решусь.


Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?
Возраст уже не самый молодой.
Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами?


В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем.


Кто смотрел Таира у Дудя? Посчитал человек для себя невозможным оставаться - уехал в Калифорнию и таксует. Дауншифт уж точно не меньший, чем будет у Макса в случае принятия решения.

Так что по-моему кто-то, не будем показывать пальцем, просто неуклюже тут партизанит. И заодно просит, чтобы мы уговаривали его остаться :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:03

  Surfer написав:
  Баблонавт написав:Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша".


Зря интернет смеется. Хотя про интернет это врядли - скорее всего порохоботы в первую очередь дурью маются. Я не избиратель Зе, но , граждане, задумайтесь - какие у Украины шансы самой разрулить конфликт с Россией ? Только международные переговоры - будапештский, нормандский форматы. Пока это все на что мы можем рассчитывать об этом говорили многие разумные политики и Зе здесь не первый. Но это разумный и правильный подход, возможно чуть ли не единственный.


Будапештский меморандум - это конечно хорошо.
Но как заставить всякие Европки и Америки обратить внимание на этот документ?

Вот был бы у нас козырь в рукаве, типа как у Ким Чен Ына парочка ракет (можно даже не запускать, достаточно просто Ляшка посадить возле пульта :mrgreen: ) - вот тогда бы нас услышали и учитывали мнение Украины.
А так будут выгонять в коридор. :evil:

И особо неважно имя президента, к-рого будут выгонять в коридор.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:08

  zРадио написав:
  Sommer написав:Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.


А что рашка вмешалась в Сирию, в которой царил мир, покой и достаток? :mrgreen: А на полшага назад не хочешь отмотать?


Там отматывать надо лет на 200 назад.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:13

  pesikot написав:Так открою секрет, торговать не пробовал ? Вот это вот всё, маркетинг, акции, реклама.


Я извиняюсь, а ты вообще кто, чтобы советы давать ?
Какие у тебя успехи в маркетинге, акциях ?
Как говорит Будивельник, а сколько ты вообще стоишь , бухгалтер ?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:21

Re: Політичні дискусії

А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.
За кого голосовать - хз.
Стоит ли туда вообще идти - вопрос.

ОПОБлоки - сразу отпадают,
Петина Партия - не-не-не.
Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,
Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.
полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.
Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...
За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.

Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным. :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:27

  Баблонавт написав:
  rjkz написав:Чего они все ждут?
Боюсь, что правдивый ответ на этот вопрос вызовет у Вас бурю негативных эмоций.
И Вы всю оставшуюся жизнь будете уверены, что Вас "предали", что все "продались" и т.п.
Жизнь, она гораздо сложнее роликов в Ютубе.
Задумайтесь: ведь не зря премьер Нидерландов проводит закрытые от Вас встречи с ВВП, а премьер Малайзии открыто говорит о том, что он не удовлетворён расследованием и считает его ангажированным (я мягко сказал, в Сети найдёте жёстче).


И кто-же тот пророк, который все знает? "Гюльчатай, открой личико" :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:30

  Alex2007 написав:А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.
За кого голосовать - хз.
Стоит ли туда вообще идти - вопрос.

ОПОБлоки - сразу отпадают,
Петина Партия - не-не-не.
Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,
Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.
полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.
Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...
За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.

Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным. :roll:



медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:32

  zРадио написав:
  rjkz написав:
  shapo написав:
Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?
Возраст уже не самый молодой.
Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами?


В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем.


Кто смотрел Таира у Дудя? Посчитал человек для себя невозможным оставаться - уехал в Калифорнию и таксует. Дауншифт уж точно не меньший, чем будет у Макса в случае принятия решения.

Так что по-моему кто-то, не будем показывать пальцем, просто неуклюже тут партизанит. И заодно просит, чтобы мы уговаривали его остаться :mrgreen:

Я не такой талантливый и эксцентричный как Таир - буду в офисе скучном сидеть, как в Киеве сижу. Но это если повезет. И если вы меня не уговорите остаться.
airmax78
 
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