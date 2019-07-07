|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:28
shapo написав: airmax78 написав:
Я для себя рассматриваю только один вариант выезда: в качестве экспата. Просто тикать вникуда я не решусь.
Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?
Возраст уже не самый молодой.
Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами?
В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9632
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4237 раз.
- Подякували: 2227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:44
Sommer написав:
Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.
А что рашка вмешалась в Сирию, в которой царил мир, покой и достаток?
А на полшага назад не хочешь отмотать?
Российское вмешательство в дела суверенной страны Украина должна осуждать так же, как американское, британское и французское! Единственная страна, у которой могут быть реальные основания лезть туда, это, пожалуй, Израиль. Но и в этом случае Украина должна просто промолчать - ни поддерживать и не осуждать. Такое мое мнение
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2882
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 737 раз.
- Подякували: 1724 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:50
rjkz написав: shapo написав: airmax78 написав:
Я для себя рассматриваю только один вариант выезда: в качестве экспата. Просто тикать вникуда я не решусь.
Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?
Возраст уже не самый молодой.
Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами?
В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем.
Кто смотрел Таира у Дудя? Посчитал человек для себя невозможным оставаться - уехал в Калифорнию и таксует. Дауншифт уж точно не меньший, чем будет у Макса в случае принятия решения.
Так что по-моему кто-то, не будем показывать пальцем, просто неуклюже тут партизанит. И заодно просит, чтобы мы уговаривали его остаться
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2882
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 737 раз.
- Подякували: 1724 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Пон 08 лип, 2019 21:03
Surfer написав: Баблонавт написав:
Интернет уже смеётся: "В ответ на предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием Трампа, Макрона, Мэй и Меркель, Путин предложил провести встречу с участием Эрнста, Гусмана, Ярмольника, Галустяна и Пельша
".
Зря интернет смеется. Хотя про интернет это врядли - скорее всего порохоботы в первую очередь дурью маются. Я не избиратель Зе, но , граждане, задумайтесь - какие у Украины шансы самой разрулить конфликт с Россией ? Только международные переговоры - будапештский
, нормандский форматы. Пока это все на что мы можем рассчитывать об этом говорили многие разумные политики и Зе здесь не первый. Но это разумный и правильный подход, возможно чуть ли не единственный.
Будапештский меморандум - это конечно хорошо.
Но как заставить всякие Европки и Америки обратить внимание на этот документ?
Вот был бы у нас козырь в рукаве, типа как у Ким Чен Ына парочка ракет (можно даже не запускать, достаточно просто Ляшка посадить возле пульта
) - вот тогда бы нас услышали и учитывали мнение Украины.
А так будут выгонять в коридор.
И особо неважно имя президента, к-рого будут выгонять в коридор.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1424
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 753 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 лип, 2019 21:08
zРадио написав: Sommer написав:
Так Украина (да и США) и осуждает рашкинское вмешательство в дела Сирии.
А что рашка вмешалась в Сирию, в которой царил мир, покой и достаток?
А на полшага назад не хочешь отмотать?
Там отматывать надо лет на 200 назад.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4432
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 417 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 21:13
pesikot написав:
Так открою секрет, торговать не пробовал ? Вот это вот всё, маркетинг, акции, реклама.
Я извиняюсь, а ты вообще кто, чтобы советы давать ?
Какие у тебя успехи в маркетинге, акциях ?
Как говорит Будивельник, а сколько ты вообще стоишь , бухгалтер ?
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12144
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3598 раз.
- Подякували: 5234 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
Додано: Пон 08 лип, 2019 21:21
А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.
За кого голосовать - хз.
Стоит ли туда вообще идти - вопрос.
ОПОБлоки - сразу отпадают,
Петина Партия - не-не-не.
Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,
Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.
полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.
Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...
За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.
Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1424
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 753 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 лип, 2019 21:27
Баблонавт написав: rjkz написав:
Чего они все ждут?
Боюсь, что правдивый ответ на этот вопрос вызовет у Вас бурю негативных эмоций.
И Вы всю оставшуюся жизнь будете уверены, что Вас "предали", что все "продались" и т.п.
Жизнь, она гораздо сложнее роликов в Ютубе.
Задумайтесь: ведь не зря премьер Нидерландов проводит закрытые от Вас встречи с ВВП, а премьер Малайзии открыто говорит о том, что он не удовлетворён расследованием и считает его ангажированным (я мягко сказал, в Сети найдёте жёстче).
И кто-же тот пророк, который все знает? "Гюльчатай, открой личико"
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9632
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4237 раз.
- Подякували: 2227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 08 лип, 2019 21:30
Alex2007 написав:
А вообще конечно наблюдаю я за этим предвыборным цирком.
За кого голосовать - хз.
Стоит ли туда вообще идти - вопрос.
ОПОБлоки - сразу отпадают,
Петина Партия - не-не-не.
Славко Вакарчук - что-то как-то невнятно,
Слуга Народа - вообще может крышу сорвать, если наберут большинство - узурпируют власть.
полковник Гриценко, а также Смешко - тоже стрёмные товарищи на самом-то деле.
Шо, популистка Т.Юлька остается? - тоже как-то не очень Но может действительно, пусть уже Юля будет более-менее предсказуемым премьером, чем неизвестно кто? Даже не знаю...
За непроходных голосовать нет смысла - голос по сути уйдет пропорционально проходным.
Одно только чувствую, что состав Рады будет весьма подарочным.
медведчук і вона вся надежда кремля,поражаюсь інколи з людей,6 рік гібридної війни а з мозгами туго
-
Nazarkino
-
-
- Повідомлень: 1024
- З нами з: 17.11.11
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 21:32
zРадио написав: rjkz написав: shapo написав:
Если не секрет ,чем думаете заинтересовать страну в которую стремитесь?
Возраст уже не самый молодой.
Что, специалист серьезный востребованный с адаптированными дипломами?
В большинстве стран сейчас рынок труда перегрет. Если не одевать слишком большую корону при выборе survival job, то все будет нормально со временем.
Кто смотрел Таира у Дудя? Посчитал человек для себя невозможным оставаться - уехал в Калифорнию и таксует. Дауншифт уж точно не меньший, чем будет у Макса в случае принятия решения.
Так что по-моему кто-то, не будем показывать пальцем, просто неуклюже тут партизанит. И заодно просит, чтобы мы уговаривали его остаться
Я не такой талантливый и эксцентричный как Таир - буду в офисе скучном сидеть, как в Киеве сижу. Но это если повезет. И если вы меня не уговорите остаться.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30703
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3629 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|